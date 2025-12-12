WoW MoP : Lei Shen et Ra Den sont tombés en mode héroïque, le Trône du tonnerre a été complété en moins de deux heures



le 12 décembre 2025 à 12h30 Publié par Amandine Paccou le 12 décembre 2025 à 12h30

Le Trône du tonnerre a été nettoyé immédiatement après son ouverture sur WoW MoP, la course à la progression mondiale est terminée, mais cette fois, des wipes ont été enregistrés.