WoW MoP : Lei Shen et Ra Den sont tombés en mode héroïque, le Trône du tonnerre a été complété en moins de deux heures

Le Trône du tonnerre a été nettoyé immédiatement après son ouverture sur WoW MoP, la course à la progression mondiale est terminée, mais cette fois, des wipes ont été enregistrés.
Le raid du Trône du tonnerre est disponible depuis le jeudi 11 décembre à minuit en France sur les serveurs de WoW Classic
MoP, et les meilleures guildes se sont immédiatement lancées dans la course à la progression. Cette instance considérée comme l'une des plus mémorables de l'histoire du MMORPG avait créé des problèmes à de nombreux groupes lors de sa première sortie en 2013, au regard de sa difficulté. Un peu plus d'une décennie plus tard, les joueurs se sont améliorés et connaissent les combats, et sans grande surprise, le Trône du tonnerre a été nettoyé en un temps record.
1 heure et 47 minutes : c'est le temps réalisé par "Numen" dans le Trône du tonnerre
À chaque sortie de raid sur WoW Classic MoP
, les guildes "Numen" et "Progress" se disputent la première place à la progression mondiale, et après deux victoires consécutives de "Progress" dans le Cœur de la Peur et la terrasse Printanière, c'est au tour de "Numen" de briller dans le Trône du tonnerre. Le groupe a su vaincre les 13 boss du raid en mode héroïque en 1 heure et 47 minutes, Ra Den compris.
Leur victoire est sans appel, puisque 7 minutes séparent leur performance de celle de "Progress", qui a enregistré 4 wipes sur Durumu l'Oublié, contre 2 seulement pour "Numen", un sur Durumu et un second sur le Sombre animus.
Malgré une préparation remarquable et des joueurs compétents, le fait que des guildes aussi prestigieuses aient tout de même rencontré certaines difficultés prouve que le Trône du tonnerre n'est pas une instance facile. À l'heure où nous écrivons ces lignes, seules 13 guildes sont parvenues à compléter le raid, et elles appartiennent majoritairement à la Horde, une donnée peu surprenante au regard des compétences raciales avantageuses de cette faction.
Si vous n'avez pas encore parcouru le Trône du tonnerre sur WoW MoP
, préparez-vous : les combats ne sont pas faciles sans connaissance des stratégies et des compétences des boss, et l'instance est très vaste. Plusieurs soirées de progression seront sans doute nécessaires pour la plupart des guildes, alors ne manquez pas de farmer votre pré-BIS, des banquets, et des consommables avant de vous mesurer à Lei Shen et à ses serviteurs.
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