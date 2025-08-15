WoW MoP : Le correctif du 15 août facilite le farming de Galleon, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 15 août 2025 à 12h33
Retrouvez les détails du correctif du 15 août de WoW MoP dans cet article, réduisant notamment le délai de réapparition de Galleon.
WoW MoP : Le correctif du 15 août facilite le farming de Galleon, les détails de la mise à jour
Depuis le lancement des boss mondiaux sur WoW Classic MoP, le Sha de la colère et Galleon, les joueurs attendent parfois trop longtemps pour affronter ce dernier. En effet, son délai de réapparition est bien plus élevé que celui du Sha, c'est pourquoi Blizzard a pris la décision de vous faciliter les choses en le diminuant à 30 minutes. De plus, les bénédictions disponibles dans les donjons des astres vénérables n'étaient toujours pas assez équilibrées, si bien que le développeur a apporté de nouveaux ajustements à ce niveau. Pour en apprendre plus sur les modifications effectuées, nous vous invitons à consulter les détails du correctif du 15 août de WoW MoP ci-dessous.

Correctif du 15 août de WoW Classic MoP

Général

  • Galleon réapparait désormais toutes les 30 minutes (au lieu de 1-2 heures).
  • Liste des offres du marchand Avatar des Astres vénérables allégée de manière drastique.
  • Note des développeurs : Les joueurs ne verront plus les pièces d'armure qui ne correspondent pas à leur meilleur type d'armure ou d'objets qui proposent des statistiques principales qu'aucune de leurs spécialisations de classe n'utilise.

Donjons célestes

  • Terminer un donjon en difficulté Astrale confère désormais le haut-fait héroïque.
  • Bénédiction de Niuzao : Force, Agilité et Intelligence par cumul de Robustesse des buffles augmenté à 5 %, dure désormais 45 secondes et peut s'activer toutes les 2 secondes.
  • Bénédiction de Xuen : Échelonnement de Férocité de Xuen avec la puissance d'attaque augmenté, et perte de dégâts par saut réduite à 5 % par saut (au lieu de 25 %).
  • Bénédiction de Yu'lon : Dégâts périodiques de Jadefeu du Serpent réduits, et échelonnement avec la Puissance des sorts augmenté.
  • Bénédiction de Chi Ji : Dégâts périodiques de Chant flamboyant réduits et échelonnement avec la Puissance des sorts augmenté.
  • Le visuel de Chant flamboyant apparaît désormais en vert par souci de clarté.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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