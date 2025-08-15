WoW MoP : Le correctif du 15 août facilite le farming de Galleon, les détails de la mise à jour

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé
WoW Classic+ pourrait voir le jour plus tôt que ce que les joueurs imaginent, du moins, c'est ce que laisse penser cette information partagée sur X en juillet 2026.
Correctif du 15 août de WoW Classic MoP
Général
- Galleon réapparait désormais toutes les 30 minutes (au lieu de 1-2 heures).
- Liste des offres du marchand Avatar des Astres vénérables allégée de manière drastique.
- Note des développeurs : Les joueurs ne verront plus les pièces d'armure qui ne correspondent pas à leur meilleur type d'armure ou d'objets qui proposent des statistiques principales qu'aucune de leurs spécialisations de classe n'utilise.
Donjons célestes
- Terminer un donjon en difficulté Astrale confère désormais le haut-fait héroïque.
- Bénédiction de Niuzao : Force, Agilité et Intelligence par cumul de Robustesse des buffles augmenté à 5 %, dure désormais 45 secondes et peut s'activer toutes les 2 secondes.
- Bénédiction de Xuen : Échelonnement de Férocité de Xuen avec la puissance d'attaque augmenté, et perte de dégâts par saut réduite à 5 % par saut (au lieu de 25 %).
- Bénédiction de Yu'lon : Dégâts périodiques de Jadefeu du Serpent réduits, et échelonnement avec la Puissance des sorts augmenté.
- Bénédiction de Chi Ji : Dégâts périodiques de Chant flamboyant réduits et échelonnement avec la Puissance des sorts augmenté.
- Le visuel de Chant flamboyant apparaît désormais en vert par souci de clarté.
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