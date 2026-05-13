WoW MoP : La phase finale va démarrer en juin, le Siège d'Orgrimmar sera enfin disponible

L'attente a sans doute parue interminable pour les joueurs de WoW Classic MoP. Après avoir parcouru le Trône du tonnerre depuis décembre 2025, Blizzard a fini par révéler la date de sortie de la phase 5 et du Siège d'Orgrimmar. L'ultime chapitre de la Pandaria commencera le 3 juin 2026, et le développeur a partagé un vaste aperçu des contenus à venir.

Aperçu de la phase 5 de WoW Classic MoP

Les braves d'Azeroth ont terrassé le roi-tonnerre, mais une menace encore plus sombre, incarnée par Garrosh Hurlenfer, plane désormais. Le val de l'Éternel printemps est corrompu et Orgrimmar a sombré dans le chaos. Le chef de guerre doit tomber avant que les ténèbres n'engloutissent tout.

Préparez-vous pour du nouveau contenu et de nouvelles fonctionnalités, y compris une nouvelle zone, l'île du Temps figé, le siège d'Orgrimmar (un nouveau raid en plusieurs parties), cinq nouveaux boss hors instance, les quêtes finales pour obtenir la cape légendaire, l'Ordalie et plus encore !

Date : le 3 juin, lors de la maintenance hebdomadaire.

Aperçu

Nouvelle zone : l'île du Temps figé ;

Nouvelle faction : l'empereur Shaohao ;

Les quêtes finales d'Irion pour obtenir la cape légendaire ;

Nouveau raid : le siège d'Orgrimmar ;

Cinq nouveaux boss hors instance ;

Saison 14 de JcJ ;

Saison 3 des donjons des Astres vénérables ;

Donjons en mode Défi de la saison 3 : mode diamant ;

Ordalie.

Découvrez les secrets de l'île du Temps figé et mettez la main sur ses trésors

Une île mystérieuse oubliée depuis la nuit des temps a émergé des brumes au large de la côte est de la forêt de Jade. L'île du Temps figé regorge d'adversaires redoutables, de trésors dissimulés, de créatures rares et d'évènements imprévisibles qui mettront à l'épreuve même les plus intrépides.

Pour atteindre l'île du Temps figé, les aventurières et aventuriers devront se rendre au sanctuaire de leur faction dans le val de l'Éternel printemps.

Augmentez votre réputation auprès de l'empereur Shaohao pour remporter de nouvelles récompenses

Sur l'île du Temps figé, vous découvrirez une nouvelle faction de réputation : l'empereur Shaohao Vous gagnerez des points de réputation au combat, notamment en éliminant les troupes yaungoles sur l'île.

Vous pourrez gagner une nouvelle devise, les pièces du Temps figé, et l'échanger contre une vaste gamme de récompenses, y compris la monture volante Rênes de Serpent-nuage céleste doré (pour tout le compte), la mascotte de combat Porc-épique harmonieux et bien d'autres puissants objets. Rendez visite au tisse-brume Ku à l'est de la cour des Astres vénérables pour consulter l'inventaire complet.

Obtenez votre cape légendaire

La longue suite de quêtes d'Irion touche à sa fin. Les braves qui ont soutenu le Prince noir durant toute la campagne de Pandarie peuvent continuer leur aventure sur l'île du Temps figé.

Retrouvez Irion à la taverne dans les brumes, dans l'escalier Dérobé, accomplissez ses ultimes missions et terrassez Garrosh Hurlenfer lors du siège d'Orgrimmar, pour forger une cape légendaire et débloquer l'accès à Ordos, le dieu du feu du peuple yaungol.

Éliminez Garrosh lors du raid du siège d'Orgrimmar

Le siège d'Orgrimmar est un raid titanesque en deux parties qui vous mènera des ruines dévastées du val de l'Éternel printemps jusqu'au cœur même de la capitale de la Horde, Orgrimmar, en Durotar.

Date : le 5 juin, à 00 h 01 (heure de Paris)

Garrosh a semé la désolation sur son passage. Vous devrez d'abord affronter les conséquences de la corruption du val, où le cœur d'Y'Shaarj a empoisonné la terre, avant de percer les défenses d'Orgrimmar pour confronter le chef de guerre en personne.

Préparez-vous à de nouveaux combats de raids et à affronter leurs boss

Val de l'Éternelle tristesse

Aventurez-vous dans le val Balafré, et explorez les ruines mogu mises au jour pour découvrir l'origine de sa destruction.

Immerseus

Les protecteurs déchus

Norushen

Sha de l'orgueil

Les portes de la Vindicte

La guerre a atteint les portes d'Orgrimmar. Et l'Alliance comme la Rébellion sombrelance veulent se venger de Garrosh Hurlenfer.

Galakras

Mastodonte de fer

Sombres chamans kor'krons

Général Nazgrim

Fort-du-Gouffre

Dans une base secrète kor'kronne établie dans les grottes suffocantes sous Orgrimmar, Garrosh rassemble son armée suprême.

Malkorok

Butin de Pandarie

Thok le Sanguinaire

La chute

Maniant le sombre pouvoir enfoui en Pandarie, Garrosh souhaite établir un nouvel ordre mondial en Azeroth. Il faut l'arrêter !

Ingé-siège Boîte-Noire

Parangons des Klaxxi

Garrosh Hurlenfer

Rendez-vous sur l'île du Temps figé pour affronter de redoutables boss hors instance

De puissants boss hors instance liés aux épreuves des Astres vénérables habitent l'île du Temps figé. Chaque combat incarne une leçon que l'empereur Shaohao a autrefois dû apprendre : espoir, sagesse, robustesse et retenue. À vous désormais de montrer votre valeur par les armes.

Les personnages-joueurs qui ont obtenu la cape légendaire d'Irion devront aussi affronter Ordos, un demi-dieu enchaîné par d'anciennes flammes et la souffrance.

Chi Ji, la Grue rouge

L'épreuve de Chi-Ji est un test de conviction. Doutant de l'avenir de son peuple, l'empereur Shaohao chercha conseil auprès de la grande Grue rouge. Cette dernière le mit au défi de trouver en lui-même l'espoir qui lui manquait pour dissiper ses craintes. Une fois le sha du doute vaincu, l'empereur devint un symbole vivant d'espérance pour son peuple. Pour surmonter l'épreuve de la Grue, un guerrier doit montrer qu'il sait garder espoir, même quand la situation semble désespérée.

Yu'lon, le Serpent de jade

L'épreuve de Yu'lon est un test de sagesse et de foi. Tourmenté par de sombres présages, l'empereur Shaohao entreprit un jour l'ascension du mont Sans-Repos pour aller demander conseil au Serpent de jade. Yu'lon l'exhorta à se purger des émotions négatives qui le tenaillaient, pour qu'à travers l'épreuve, l'empereur finisse par ne plus faire qu'un avec la terre. Pour surmonter l'épreuve du Serpent, un guerrier doit faire preuve de sagesse dans ses choix.

Niuzao, le Buffle noir

L'épreuve de Niuzao est un test de bravoure et de robustesse. Quand l'empereur Shaohao céda à la panique, le Buffle noir lui conseilla d'affronter ses peurs. Au terme d'une lutte interminable, l'empereur finit par triompher du sha de la peur. Pour surmonter l'épreuve du Buffle, un guerrier doit se montrer inébranlable face à un danger écrasant.

Xuen, le Tigre blanc

L'épreuve de Xuen est à la fois un test de force et de retenue. Quand Xuen remit à l'empereur un bâton de trois mètres en lui ordonnant de frapper l'un de ses guerriers, l'empereur s'en montra incapable… Car sans retenue, la colère et la haine occultent tout le reste. Pour surmonter l'épreuve du Tigre, un guerrier doit savoir faire appel à toute sa force, sans céder pour autant à ses pulsions violentes.

Ordos, dieu du feu du peuple yaungol

Ordos fut autrefois chaman des yaungols et s'immola par le feu, conformément aux promesses des seigneurs du Feu, pour devenir un demi-dieu. Sa chair éternellement consumée par les flammes le plonge dans une agonie perpétuelle. Les garde-feu yaungols s'embrasent rituellement pour reproduire l'ascension d'Ordos, et formulent des enchantements et des prières pour apaiser ses souffrances.

Obtenez une nouvelle armure et des récompenses dans la saison 14 de JcJ

Date : semaine du 3 juin, lors de la maintenance hebdomadaire.

La saison 14 apporte les ensembles du gladiateur dramatique, de nouveaux bonus d'ensemble, de nombreux objets ornementaux et un système de JcJ plus accessible grâce à l'équipement de rattrapage et à l'absence de seuil de cote, permettant à tout le monde de participer plus facilement.

Une nouvelle monture est disponible pour les combattantes et les combattants de tous les rangs.

Gagnez 100 matchs en 3c3 ou 40 champs de bataille cotés dans la saison 14 pour débloquer le haut fait Combattant dramatique et remporter la selle vicieuse.

Les champions et championnes de l'Alliance pourront échanger la selle vicieuse contre les rênes du palefroi de guerre vicieux ou les rênes du sabre de guerre vicieux auprès du nécro-seigneur Sipe.

Les braves de la Horde pourront l'échanger contre le cor du loup de guerre vicieux ou les rênes du cheval de guerre squelette vicieux auprès du nécrogarde Nétharian.

Soyez témoins des Astres vénérables dans leurs donjons de la saison 3 avec de puissantes améliorations

L'influence de Garrosh s'étend bien au-delà d'Orgrimmar. Ses forces kor'kronnes ont pris le contrôle des donjons de Pandarie, renforçant les boss et resserrant leur emprise avec des bannières, des techniques améliorées et des modificateurs dévastateurs.

Pour survivre à ces dangers croissants, les braves peuvent invoquer les bénédictions des Astres vénérables. Lorsque les quatre répondent à l'appel, l'amélioration Témoin astral octroie une puissance accrue dans les donjons des Astres vénérables.

Le firmament lui-même se transformera pour témoigner de ce moment exceptionnel.

Témoin astral : l'arrivée des Astres vénérables vous octroie l'amélioration Témoin astral, qui augmente les dégâts infligés ainsi que les soins prodigués, et réduit les dégâts subis pendant une longue durée.

Mais vous ne serez pas les seuls à gagner en puissance. De coriaces adversaires compliquent le jeu avec leurs propres améliorations :

Gloire à la vraie Horde : les créatures des donjons des Astres vénérables infligent plus de dégâts et prodiguent plus de soins.

Bannières kor'kronnes : des bannières désormais plantées dans les donjons améliorent les adversaires à proximité.

De temps à autre, un boss tombe sous l'emprise de Garrosh Hurlenfer et lance une technique empruntée à ses fidèles du siège d'Orgrimmar : le général Nazgrim, la lieuse de vague Kardris ou l'ingé-siège Boîte-Noire répondront à l'appel de Garrosh.

Poursuivez la gloire dans les donjons en mode Défi de la saison 3

Alors que la saison 2 s'achève avec le lancement du siège d'Orgrimmar, nous inaugurons la saison 3. Les performances remarquables accèdent au rang Diamant, au-dessus du rang Platine, et vos temps s'affichent désormais dans le menu du mode Défi en jeu.

De nouvelles récompenses à échanger contre des pièces de platine ont été confiées à Jaelof Cerfer pour les champions et championnes de l'Alliance, et à Viktor Gangresaint pour les protecteurs et protectrices de la Horde !

Entrez dans l'Ordalie pour des défis en solo par rôle

L'Ordalie propose un défi en solo ciblé et rejouable pour celles et ceux qui cherchent à perfectionner leurs compétences. Que vous soyez tank, soigneur ou encore DPS, chaque rôle doit faire face à des scénarios sur mesure conçus pour tester la vigilance, l'exécution et l'adaptabilité.

Situé dans le temple du Tigre blanc, ce nouveau contenu propose un scénario solo rejouable où les personnages-joueurs de niveau 90 peuvent tester leur bravoure ou s'essayer à d'autres rôles.

Comment entrer dans l'Ordalie pour commencer vos épreuves

Pour commencer, vous devrez parler à un PNJ au temple du Tigre blanc au sommet de Kun-Lai ou à un maître de classe, qui vous donnera accès à l'instance. Quand vous entrerez dans l'Ordalie, votre équipement sera réduit tout comme pour le mode Défi.

Choisissez votre rôle et perfectionnez vos compétences en tant que tank, spécialiste en soins ou DPS

Dans l'Ordalie, comme dans n'importe quel donjon, vous pourrez choisir un rôle de tank, de soins ou de DPS. Quand vous aurez fait votre choix, vous devrez surmonter des épreuves reproduisant les mécaniques de combat propres à ce rôle en donjon.

Tank : vous devrez protéger un PNJ contre des vagues d'adversaires, qui mettront vos compétences de tank à l'épreuve de diverses manières. Ne vous inquiétez pas, un autre PNJ vous aidera en vous soignant et en attaquant vos adversaires.

: vous devrez protéger un PNJ contre des vagues d'adversaires, qui mettront vos compétences de tank à l'épreuve de diverses manières. Ne vous inquiétez pas, un autre PNJ vous aidera en vous soignant et en attaquant vos adversaires. Dégâts : certains combats se mènent en solitaire. Vous éliminerez vos cibles habituelles tout en gérant une variété de mécaniques : interrompre les soins, pourchasser les fuyards, gérer les temps de recharge, éviter les attaques mortelles, et plus encore.

: certains combats se mènent en solitaire. Vous éliminerez vos cibles habituelles tout en gérant une variété de mécaniques : interrompre les soins, pourchasser les fuyards, gérer les temps de recharge, éviter les attaques mortelles, et plus encore. Soins : quatre PNJ se joindront à vous pour créer un groupe. Vous devrez faire preuve d'un talent exceptionnel pour les maintenir en vie alors que vous affrontez les assauts de vos adversaires.

Développez vos compétences et maîtrisez les quatre modes de l'Ordalie

L'Ordalie sera disponible en quatre modes : Bronze, Argent, Or et Infini. Chaque mode vous permet de tester votre valeur et d'approfondir votre maîtrise du rôle en vous plongeant au cœur d'une expérience de groupe. Vous devrez terminer chaque mode (en commençant par le Bronze) pour débloquer le suivant. Une fois l'Or obtenu, vous déverrouillerez le mode Infini et pourrez faire étalage de vos prouesses pour épater vos camarades.

En mode Infini, vous devrez repousser vos limites pour voir combien de temps vous pouvez survivre alors que chaque vague d'adversaire devient de plus en plus difficile à contenir. Plus vous survivez longtemps en mode Infini, plus votre score grimpe. En outre, le système suivra votre progression pour que vous puissiez constater vos performances.

Affrontez un océan de défis sans fin pour perfectionner vos compétences

Retournez dans l'Ordalie autant que vous le souhaitez pour améliorer vos compétences, décrocher des hauts faits et revendiquer le droit de vous vanter quand vous survivez plus longtemps que vos camarades. Un simple échange avec le PNJ suffit, et vous repartez aussitôt à l'action.

Vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire concernant la mort ou les dégâts de durabilité. La nourriture et les flacons conservent toute leur durée, mais vous ne pourrez toutefois pas utiliser de potions. Vous aurez également accès à divers services au sein de l'Ordalie : vendeurs, puits des âmes, réparations et retoucheurs.

Maintenant, aiguisez vos lames, enchantez votre nouvelle robe et préparez-vous à affronter l'Ordalie.

Forgez votre détermination, rassemblez vos camarades et plongez dans le chapitre final de la campagne de la Pandarie. Le sort d'Azeroth se joue sur l'île du Temps figé et derrière les remparts d'Orgrimmar.

Lok'tar ogar !