WoW MoP : La phase 4, Escalade, arrive sur le PTR, les détails



le 20 février 2026 à 11h40 Publié par Amandine Paccou le 20 février 2026 à 11h40

Découvrez les nouveautés à venir avec la phase 4 de WoW Classic MoP dans cet article : les notes de patch du PTR sont disponibles.