WoW MoP : La phase 4, Escalade, arrive sur le PTR, les détails

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé
WoW Classic+ pourrait voir le jour plus tôt que ce que les joueurs imaginent, du moins, c'est ce que laisse penser cette information partagée sur X en juillet 2026.
Notes de patch de la phase 4 de WoW MoP (PTR)Bienvenue sur le royaume public de test (PTR) d'Escalade pour Mists of Pandaria Classic.
Le contenu Escalade sera débloqué dans la version 5.5.3, le patch actuel de MoP Classic.
Ce contenu comprendra : la campagne Escalade, l'événement mondial des Tarides, le prochain chapitre de la suite de quêtes légendaire, de nouveaux boss de la Guilde des Bastonneurs, de nouveaux scénarios, ainsi que des scénarios héroïques.
Veuillez noter que certaines de ces fonctionnalités ne sont pas encore disponibles en test (par exemple les améliorations d'objets) et seront ajoutées au PTR au cours des prochaines semaines.
Fonctionnalités disponibles
Campagne de quêtes : EscaladeLes Trolls Sombrelance sont en rébellion ouverte contre le Chef de guerre. Aidez votre faction à se préparer à chasser Garrosh Hurlenfer d'Orgrimmar.
Pour commencer cette suite de quêtes :
- Les héros de l'Alliance exploreront les abords d'Orgrimmar et mèneront des opérations d'espionnage du SI:7 afin d'affaiblir la structure de pouvoir de Garrosh.
- Les héros de la Horde aideront l'insurrection de Vol'jin à survivre à un assaut kor'kron et à progresser vers la capitale de la Horde.
Champ de bataille : Les Tarides
- Vous devriez recevoir la quête « La guerre arrive » en entrant dans le Val de l'Éternel Printemps. Ensuite, rendez-vous auprès du Chroniqueur Cho au Siège du Savoir (balcon surplombant le Palais Mogu'shan).
Rejoignez la rébellion contre Garrosh Hurlenfer et affaiblissez l'emprise sur Orgrimmar en sabotant la chaîne d'approvisionnement des Kor'kron dans les Tarides du Nord.
Gagnez des ressources à donner à la Rébellion Sombrelance en échange d'équipement, de jouets, d'un mascotte ou pour débloquer un nouveau boss de la Guilde des Bastonneurs.
Les ressources peuvent être obtenues en :
- Éliminant les loyalistes kor'kron et leurs partisans.
- Formant un groupe pour vaincre les chefs kor'kron.
- Escortant les caravanes de votre faction à travers la zone et en les protégeant des pillards kor'kron.
- Participez à la campagne de quêtes Escalade ci-dessus pour apprendre comment prendre part au conflit des Tarides.
Campagne de la quête légendaireVoyagez avec Irion aux quatre coins de la Pandarie pour rencontrer les Astres Vénérables. Il vous récompensera de vos efforts avec une cape de niveau 600 dotée d'un emplacement prismatique.
Guilde des BastonneursTestez vos compétences et démontrez votre maîtrise des combats contre 2 nouveaux rangs de boss.
Nouveau système : Challenge cards
- Les boss des rangs 8 et 9 sont désormais disponibles dans la Guilde et prêts à offrir un nouveau défi aux joueurs.
Elles peuvent être obtenues de deux façons :
- Les joueurs peuvent désormais acheter des Challenge cards auprès du Marchand de cartes Ami ou du Marchand de cartes Leila afin d'accéder à des rencontres supplémentaires.
Pour rejoindre la Guilde des Bastonneurs :
- Vaincre un boss dans la Guilde des Bastonneurs débloque une version plus difficile de cette rencontre.
- Effectuer certaines actions ou trouver des objets dans le monde peut débloquer de nouveaux boss.
- Rendez-vous auprès de Flaskataur dans l'une des capitales.
- Achetez une Invitation trempée de sang.
- Horde : rendez-vous à l'Arène de Castagn'ar (Brawl'gar Arena) dans la partie nord de la Vallée de l'Honneur à Orgrimmar.
- Alliance : rendez-vous au Bar des Bastons de Bizmo (Bizmo's Brawlpub) au niveau inférieur du Tram des profondeurs à Hurlevent (prenez la rampe à gauche de l'entrée).
- Interagissez avec un Videur et choisissez l'option « Oui, inscrivez-moi pour un combat ! »
- Remarque : l'Invitation trempée de sang est facilement accessible pour les besoins des tests en Bêta. Une fois le patch 5.5.1 déployé, elle sera disponible via l'Hôtel des ventes du Marché noir et sur certains monstres rares des Étendues sauvages de Krasarang.
Nouveaux scénariosQuatre nouveaux scénarios sont disponibles.
Disponibles pour les deux factions :
Vous pouvez vous inscrire à ces nouveaux scénarios via la section Scénarios de l'Outil de recherche de groupe.
- Du sang dans la neige
- Le Cœur obscur de la Pandarie
- Les Secrets de Ragefeu
- Bataille en haute mer
De plus, Du sang dans la neige et Le Cœur obscur de la Pandarie font partie de la campagne Escalade de l'Alliance et de la Horde.
Scénarios héroïques
Six scénarios héroïques seront disponibles avec Escalade. Quatre sont nouveaux et deux sont des versions améliorées de scénarios normaux existants :
- Des versions en difficulté héroïque des scénarios ont été ajoutées. Elles sont conçues pour proposer un contenu exigeant destiné à de petits groupes d'aventuriers expérimentés. Terminer un scénario héroïque octroie des points de Vaillance ainsi qu'une chance d'obtenir des objets épiques de haut niveau.
- Les scénarios héroïques nécessitent un groupe préformé.
- Ils proposent des objectifs bonus récompensant davantage de Vaillance s'ils sont accomplis.
- Une option pour lancer un scénario héroïque aléatoire a été ajoutée sous forme de menu déroulant dans l'onglet Scénarios de l'Outil Donjons.
- Les joueurs peuvent accomplir un scénario normal ou héroïque pour obtenir un bonus quotidien de Vaillance, mais pas les deux.
- Bataille en haute mer
- Du sang dans la neige
- Le Cœur obscur de la Pandarie
- Les Secrets de Ragefeu
- Crypte des Rois oubliés
- Un brassage orageux
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