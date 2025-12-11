WoW MoP : La monture de l'Œuf de poulet magique, comment l'obtenir ?

La phase 3 de WoW Classic MoP permet d'ajouter une monture très originale à sa collection, l'Œuf de poulet magique. Retrouvez des informations pour l'acquérir sans tarder dans cet article.
Il y a fort longtemps, les joueurs de WoW
s'arrachaient la carte de La grosse poule du jeu de cartes à collectionner dans le but de recevoir la monture poulet, et sur MoP Classic, il est possible de la récupérer sans dépenser une fortune. En effet l'Œuf de poulet magique
peut être acheté contre une nouvelle monnaie, et pour vous aider, nous vous expliquons ici comment l'obtenir
.
Comment acquérir la monture poulet sur WoW Classic MoP ?
En phase 3 de WoW Classic Mists of Pandaria
, le mode défi des donjons vous permet d'atteindre le rang Platine, en réussissant des temps meilleurs que ceux relatifs aux paliers Bronze, Argent et Or. Il s'agit d'une nouveauté qui vous accordera des récompenses inédites. Chaque instance réalisée ainsi vous octroiera des points de vaillance, la complétion d'un haut-fait, un jouet unique et des Pièces de platine
.
Cette monnaie sera à employer pour acquérir des objets variés : transmogrifications, jouets, tabards, et surtout, la monture de l'Œuf de poulet magique.
Pour obtenir cette monture très rare, il vous faudra dépenser 70 pièces de platine
(soit 24 donjons, 3 pièces de platine reçues par instance via la Sacoche de curiosités brillantes
) auprès des PNJ suivants :
Tous deux sont localisés à proximité du marchand relatif aux donjons célestes, et vous vendront en outre l'Œil de la Légion
, l'Apparence de chasseur de démons
, et le Socle de statue instantané
pour 15 pièces de platine.
Voici les temps à réaliser dans chaque donjon en mode défi pour valider un temps platine
:
- Porte du soleil couchant : 8 minutes + 25 ennemis
- Palais Mogu'shan : 8 minutes et 15 secondes + 20 ennemis
- Salles écarlates : 8 minutes + 50 ennemis
- Monastère écarlate : 9 minutes + 40 ennemis
- Scholomance : 10 minutes et 15 secondes + 35 ennemis
- Monastère des Pandashan : 14 minutes + 32 ennemis
- Siège du Temple de Niuzao : 12 minutes et 15 secondes + 65 ennemis
- Brasserie Brune d'Orage : 8 minutes et 15 secondes + 25 ennemis
- Temple du serpent de Jade : 10 minutes et 15 secondes + 45 ennemis
La monture ne sera donc pas facile à récupérer, mais le jeu en vaut certainement la chandelle si vous avez toujours rêvé de chevaucher un poulet.
commentaire (0)