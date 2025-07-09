WoW MoP : La maintenance hebdomadaire occasionne divers problèmes majeurs

La réinitialisation hebdomadaire du 9 juillet 2025 de WoW MoP Classic serait à l'origine d'une multitude de bugs, en particulier concernant les barres d'action.
Le 9 juillet 2025, les joueurs de WoW Classic
MoP ont eu la mauvaise surprise de constater que la maintenance hebdomadaire avait semé la zizanie au niveau de leur interface. Plusieurs problèmes ont été signalés, et une intervention de la part de Blizzard est attendue au plus vite.
Les barres d'action n'en font qu'à leur tête sur WoW MoP
En se connectant dans la matinée du 9 juillet 2025, juste après la réinitialisation hebdomadaire, les joueurs de WoW Classic MoP
vivent quelques frayeurs. En effet, plusieurs bugs ont été rapportés sur Reddit, et le plus ennuyant d'entre eux est celui remplaçant vos barres de sorts par ceux de votre seconde spécialisation à chaque entrée dans une instance.
Les publications faisant état de ce problème se multiplient sur le réseau.
In typical Blizzard fashion, the patch added new bugs. Entering a dungeon will break your bars, needing to swap specs to fix
byu/klonkish inclassicwow
Non seulement les entrées en donjon ou le passage à travers un portail perturbent les interfaces
, mais en plus de cela des pertes de buffs
ou des soucis au niveau des postures
s'ajoutent à l'équation.
Losing Buffs/Stance Issue
byu/ADeadCowRL inclassicwow
La mise à jour en elle-même a aussi occasionné des problèmes, car certains ont mis du temps avant de pouvoir lancer WoW
. En toute logique, les joueurs sont très mécontents de cette gêne, qui nuit gravement au bon fonctionnement du jeu.
Pour régler les choses à titre provisoire, nous vous recommandons de changer de spécialisation puis de revenir à votre principale. Vos barres d'action retourneront ainsi à la place que vous leur avez assignée. Une intervention du développeur est attendue de pied ferme, mais aucune communication à ce sujet n'a été effectuée pour l'instant. Il faudra donc patienter un peu pour en savoir plus, alors restez à l'affût pour ne rien manquer des prochains correctifs de WoW MoP
.
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