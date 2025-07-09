WoW MoP : La maintenance hebdomadaire occasionne divers problèmes majeurs

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 09 juillet 2025 à 14h08
La réinitialisation hebdomadaire du 9 juillet 2025 de WoW MoP Classic serait à l'origine d'une multitude de bugs, en particulier concernant les barres d'action.
WoW MoP : La maintenance hebdomadaire occasionne divers problèmes majeurs
Le 9 juillet 2025, les joueurs de WoW Classic MoP ont eu la mauvaise surprise de constater que la maintenance hebdomadaire avait semé la zizanie au niveau de leur interface. Plusieurs problèmes ont été signalés, et une intervention de la part de Blizzard est attendue au plus vite.

Les barres d'action n'en font qu'à leur tête sur WoW MoP

En se connectant dans la matinée du 9 juillet 2025, juste après la réinitialisation hebdomadaire, les joueurs de WoW Classic MoP vivent quelques frayeurs. En effet, plusieurs bugs ont été rapportés sur Reddit, et le plus ennuyant d'entre eux est celui remplaçant vos barres de sorts par ceux de votre seconde spécialisation à chaque entrée dans une instance. Les publications faisant état de ce problème se multiplient sur le réseau.

In typical Blizzard fashion, the patch added new bugs. Entering a dungeon will break your bars, needing to swap specs to fix
byu/klonkish inclassicwow

Non seulement les entrées en donjon ou le passage à travers un portail perturbent les interfaces, mais en plus de cela des pertes de buffs ou des soucis au niveau des postures s'ajoutent à l'équation.

Losing Buffs/Stance Issue
byu/ADeadCowRL inclassicwow

La mise à jour en elle-même a aussi occasionné des problèmes, car certains ont mis du temps avant de pouvoir lancer WoW. En toute logique, les joueurs sont très mécontents de cette gêne, qui nuit gravement au bon fonctionnement du jeu. 

bug-barre-action-mop
Pour régler les choses à titre provisoire, nous vous recommandons de changer de spécialisation puis de revenir à votre principale. Vos barres d'action retourneront ainsi à la place que vous leur avez assignée. Une intervention du développeur est attendue de pied ferme, mais aucune communication à ce sujet n'a été effectuée pour l'instant. Il faudra donc patienter un peu pour en savoir plus, alors restez à l'affût pour ne rien manquer des prochains correctifs de WoW MoP.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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