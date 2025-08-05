WoW MoP : Esprit du sang, comment obtenir ce composant en P1 ?

Retrouvez de quelle façon récupérer des Esprits du sang (Blood Spirits) en P1 de WoW Classic Mists of Pandaria dans cet article.
Depuis l'ouverture des portes du premier raid de WoW Classic
Mists of Pandaria, les Caveaux Mogu'shan, les joueurs commencent à récupérer de nouveaux plans de forge, de travail du cuir ou de couture à l'intérieur de l'instance. Ces crafts accordent pour la plupart les meilleurs équipements pour certaines classes en P1, mais pour les confectionner, il est impératif de disposer de plusieurs Esprit du sang (Blood Spirit).
À quoi servent les Esprits du sang sur WoW Classic MoP en P1 ?
Juste après la sortie du raid des Caveaux Mogu'shan, le composant le plus prisé et le plus cher sur les serveurs de WoW Classic MoP
n'est autre que l'Esprit du sang
. En effet, il est utile à la confection de pièces d'équipement épiques iLvl 496 pour la forge, le travail du cuir et la couture, souvent BIS pour certaines classes ou spécialisations, par exemple la Robe du règne éternel
ou encore le Corselet de Némésis
. Chaque craft en requiert entre 5 et 8 Esprits du sang, en plus d'autres composants tels que l'Acier vivant ou la Soie impériale, ce qui représente un budget colossal en début d'extension pour tous ceux qui souhaitent s'optimiser au mieux.
Comment récupérer des Esprits du sang en P1 ?
Malheureusement, il n'existe qu'une seule méthode sur WoW Classic MoP pour obtenir des Esprits du sang en P1
. Elle consiste à désenchanter des objets épiques reçus dans les raids des Caveaux Mogu'shan, du Cœur de la Peur et de la Terrasse printanière
.
Autrement dit, vous avez tout intérêt à amener un enchanteur dans votre groupe, au risque de perdre des milliers de pièces d'or en vendant les pièces dont personne ne veut à un PNJ.
Au cours des phases suivantes, il sera possible d'acquérir des Esprits du sang par d'autres moyens, par exemple en échange de points de vaillance auprès de l'intendant des factions de l'Offensive du Kirin Tor et de l'Assaut des Saccage-soleil. Cela devrait permettre aux nouveaux venus de rattraper leur retard, mais Blizzard n'a pas encore confirmé ce futur ajout à l'heure où nous écrivons ces lignes.
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