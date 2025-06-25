WoW MoP : Équilibrage des classes de la bêta du 25 juin, les détails de la mise à jour

WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu
Des bouleversements au niveau de l'interface ont été programmés en juillet 2026 pour WoW SoD, WoW Classic Era et WoW Hardcore.
Équilibrage des classes de la bêta de WoW MoP du 25 juinAu cours des derniers jours, nous avons effectué des modifications supplémentaires sur les classes. Comme toujours, veuillez noter que ces mises à jour :
- Sont susceptibles de changer.
- Ne concernent que le PvE et n'ont aucun impact sur les Arènes ou les Champs de bataille.
- Les changements apportés à Inferno Blast ainsi que tous les correctifs de bugs affectent le PvP, car il ne s'agit pas d'ajustements, mais bien de corrections de bugs.
- Ne sont actifs que pour la spécialisation sous laquelle ils sont listés, même si la capacité est disponible pour plusieurs spécialisations.
Chevalier de la mortSang
Givre
- Votre goule de Réanimation morbide ne bénéficie plus de la puissance d'attaque de Vengeance. (Nouveau)
- Votre Armée des morts ne bénéficie plus de la puissance d'attaque de Vengeance. (Nouveau)
- La réduction des dégâts de Présence de sang est portée à 12 % (au lieu de 10 %). (Nouveau)
- La Maîtrise : Cœur gelé voit les bonus sur Oblitération et Faucheur d'âme réduits à 20 % d'efficacité lorsque vous maniez une arme à deux mains. (Nouveau)
DruideFarouche
Gardien
- Shattering Blow en contenu instancié PvE est maintenant incanté instantanément et ne réinitialise pas votre timer de coup blanc. (Nouveau)
- La durée de Rapidité du prédateur est augmentée à 12 secondes (au lieu de 8). (Nouveau)
- La chance d'activer Rêve de Cénarius sur un critique de Mutilation (Ours) passe à 50 % (au lieu de 40 %). (Nouveau)
- Le temps de recharge de Cœur de fauve est réduit à 3 minutes (au lieu de 6) pour les Druides Gardien. (Nouveau)
- Si Étreinte de l'ours est lancée sur un ennemi perpétuellement immunisé aux étourdissements, elle réduit ses dégâts infligés de 10 % pendant 5 secondes à la place. (Nouveau)
- La durée de cet effet n'est pas augmentée par les gants de gladiateur.
MageArcane
Feu
- Les dégâts de Projectiles des arcanes sont augmentés de 28 %. (Retour à la version 5.2)
- Les dégâts de Déflagration des arcanes sont augmentés de 37 % (au lieu de 29 %). (Nouveau)
- Les dégâts de Barrage des arcanes sont augmentés de 30 % (au lieu de 19 %). (Nouveau)
- La manière dont Déflagration infernale propage Embrasement a été modifiée pour être plus intuitive, en propageant l'intégralité de la durée d'Embrasement au lieu de permettre une compression des effets en grands ticks. (Nouveau / Correctif de bug)
- Nous essayons de permettre un tissage d'Embrasement dans les cycles, espérant que cela débloquera un gameplay plus intéressant pour le Mage Feu. Embrasement est un sort notoirement instable, où le moindre changement peut avoir de grandes conséquences, nous allons donc surveiller cela de près.
MoineTisse-brume
- Quand Brumes vitales est à 5 charges, votre incantation instantanée de Déferlante de brume ne réinitialise pas votre timer de coup blanc. (Nouveau)
DémonisteAffliction
- Le bonus de dégâts de Hanter sur vos dégâts sur la durée est réduit à 35 % (au lieu de 40 %). (Retour à la version 5.5.0)
- Les dégâts sur la durée de Agonie sont réduits de 11 %, ce qui ramène l'augmentation globale pendant la bêta à 5 % (au lieu de 18 %). (Retour partiel 5.5.0)
Guerrier
- Lancer fracassant, en contenu instancié PvE, est désormais incanté instantanément et ne réinitialise pas le timer de coup blanc. (Nouveau)
Correctifs de bugsDruide Farouche
Chevalier de la mort Sang
- Rêve de Cénarius ne consommera plus deux charges par erreur lors de l'utilisation de Traquenard. (Correctif)
- Les dégâts de Arme runique dansante étaient incorrectement réduits de 50 %, ce n'est plus le cas. (Correctif)
- Le Frappe de rune d'Arme runique dansante utilisait la mauvaise version. (Correctif)
- Le glyphe d'Arme runique dansante réduit maintenant correctement ses dégâts de 25 % (auparavant, il ne les réduisait pas du tout). (Correctif)
- Frappe runique n'aura plus un ratio de puissance d'attaque erroné de 10 %. (Correctif)
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