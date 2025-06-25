WoW MoP : Équilibrage des classes de la bêta du 25 juin, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 25 juin 2025 à 10h55
Retrouvez les détails de l'équilibrage des classes de la bêta de WoW Classic MoP, déployé le 25 juin 2025, dans cet article.
WoW MoP : Équilibrage des classes de la bêta du 25 juin, les détails de la mise à jour
La mise à jour de prélancement de WoW Classic MoP se rapproche et sera déployée au cours de la première semaine de juillet, mais il apparaît que Blizzard n'en a toujours pas fini avec les ajustements de classes sur la bêta. En effet, après avoir déjà appliqué 3 séries d'équilibrages, le développeur en a lancé une quatrième le 25 juin 2025. Cette fois, les druides tank voient leur puissance s'accroître considérablement, tout comme les mages arcane, des spécialisations historiquement un peu en retrait en Pandarie. Pour en savoir plus, consultez les détails de l'équilibrage du 25 juin de la bêta de MoP ci-dessous.

Équilibrage des classes de la bêta de WoW MoP du 25 juin

Au cours des derniers jours, nous avons effectué des modifications supplémentaires sur les classes. Comme toujours, veuillez noter que ces mises à jour :
  • Sont susceptibles de changer.
  • Ne concernent que le PvE et n'ont aucun impact sur les Arènes ou les Champs de bataille.
  • Les changements apportés à Inferno Blast ainsi que tous les correctifs de bugs affectent le PvP, car il ne s'agit pas d'ajustements, mais bien de corrections de bugs.
  • Ne sont actifs que pour la spécialisation sous laquelle ils sont listés, même si la capacité est disponible pour plusieurs spécialisations.

Chevalier de la mort

Sang
Givre

Druide

Farouche
  • Shattering Blow en contenu instancié PvE est maintenant incanté instantanément et ne réinitialise pas votre timer de coup blanc. (Nouveau)
  • La durée de Rapidité du prédateur est augmentée à 12 secondes (au lieu de 8). (Nouveau)
Gardien
  • La chance d'activer Rêve de Cénarius sur un critique de Mutilation (Ours) passe à 50 % (au lieu de 40 %). (Nouveau)
  • Le temps de recharge de Cœur de fauve est réduit à 3 minutes (au lieu de 6) pour les Druides Gardien. (Nouveau)
  • Si Étreinte de l'ours est lancée sur un ennemi perpétuellement immunisé aux étourdissements, elle réduit ses dégâts infligés de 10 % pendant 5 secondes à la place. (Nouveau)
  • La durée de cet effet n'est pas augmentée par les gants de gladiateur.

Mage

Arcane
Feu
  • La manière dont Déflagration infernale propage Embrasement a été modifiée pour être plus intuitive, en propageant l'intégralité de la durée d'Embrasement au lieu de permettre une compression des effets en grands ticks. (Nouveau / Correctif de bug)
  • Nous essayons de permettre un tissage d'Embrasement dans les cycles, espérant que cela débloquera un gameplay plus intéressant pour le Mage Feu. Embrasement est un sort notoirement instable, où le moindre changement peut avoir de grandes conséquences, nous allons donc surveiller cela de près.

Moine

Tisse-brume

Démoniste

Affliction
  • Le bonus de dégâts de Hanter sur vos dégâts sur la durée est réduit à 35 % (au lieu de 40 %). (Retour à la version 5.5.0)
  • Les dégâts sur la durée de Agonie sont réduits de 11 %, ce qui ramène l'augmentation globale pendant la bêta à 5 % (au lieu de 18 %). (Retour partiel 5.5.0)

Guerrier

  • Lancer fracassant, en contenu instancié PvE, est désormais incanté instantanément et ne réinitialise pas le timer de coup blanc. (Nouveau)

Correctifs de bugs

Druide Farouche
  • Rêve de Cénarius ne consommera plus deux charges par erreur lors de l'utilisation de Traquenard. (Correctif)
Chevalier de la mort Sang
  • Les dégâts de Arme runique dansante étaient incorrectement réduits de 50 %, ce n'est plus le cas. (Correctif)
  • Le Frappe de rune d'Arme runique dansante utilisait la mauvaise version. (Correctif)
  • Le glyphe d'Arme runique dansante réduit maintenant correctement ses dégâts de 25 % (auparavant, il ne les réduisait pas du tout). (Correctif)
  • Frappe runique n'aura plus un ratio de puissance d'attaque erroné de 10 %. (Correctif)
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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