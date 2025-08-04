WoW MoP : Des serveurs sont « injouables » depuis plusieurs jours, Blizzard n'est toujours pas intervenu

Des ralentissements majeurs sont survenus sur WoW Classic MoP depuis le 1er août 2025, mais le développeur n'a toujours pas apporté de solution.
En ouvrant les portes du premier raid de WoW Classic
MoP, les Caveaux Mogu'shan, Blizzard en a profité pour rendre les boss mondiaux disponibles à la suite d'un incident
survenu dans la journée du 31 juillet 2025. Cette bonne surprise en cachait toutefois une mauvaise, puisque depuis ce déploiement, il est très difficile de jouer sur les serveurs les plus peuplés.
Des serveurs de WoW MoP connaissent des ralentissements importants
Si vous évoluez sur des serveurs tels que Firemaw
ou Gehennas
sur WoW Classic MoP
, vous faites sans doute partie de ceux pour qui la colère monte à l'encontre de Blizzard. En effet, à la suite de l'ouverture des Caveaux Mogu'shan et des apparitions du Sha de la colère et Galion le vendredi 1er août, des ralentissements majeurs des serveurs entachent l'expérience de tous.
Nous ne pouvons affirmer que ces lags insupportables sont directement lié à ces sorties, puisque Blizzard n'a pas encore pris la parole sur ce point, trois jours après le début des incidents.
« Ces lags sont embarrassants »
Les joueurs ont fait part à plusieurs reprises de leur mauvaise expérience sur les réseaux comme Reddit
, et s'étonnent qu'aucune solution n'ait été apportée par le développeur pour le moment.
Il est vrai qu'exécuter ses quêtes journalières est devenu un véritable enfer, surtout pour ceux qui s'adonnent à cette routine en fin de journée. En plus des files d'attente, des joueurs se sont vus dans l'incapacité d'utiliser une breloque sur Galion, et circuler dans une capitale en Pandarie exige un sang-froid et une patience à toute épreuve. Certains membres de la communauté estiment que « ces lags sont embarrassants
», et il faut avouer qu'il est normal qu'un service de meilleure qualité soit demandé pour un jeu nécessitant de souscrire à un abonnement.
En ce lundi 4 août 2025, Blizzard n'a toujours proposé de solution. Les joueurs espèrent que la maintenance hebdomadaire du mercredi viendra régler les choses, mais tel n'est pas le cas, il faudra s'attendre à ce que cette journée de réinitialisation soit l'une des plus violentes en matière de lags.
commentaires (2)
Nous sommes le 5/09/2025 et absolument tout les serveurs sont hors ligne (le mien c'est Sulfuron serveur Français).
Aucun message sur le site officiel de Blizzard afin de prévenir d'une éventuelle maintenance ou mise à jour, pas très sérieux tout ça, le minimum est de prévenir les personnes.
Je ne sais pas quand les serveurs seront de nouveau disponible, en espérant que cela ce règle rapidement
Nous sommes le 5/09/2025 et absolument tout les serveurs sont hors ligne (le mien c'est Sulfuron serveur Français).
Aucun message sur le site officiel de Blizzard afin de prévenir d'une éventuelle maintenance ou mise à jour, pas très sérieux tout ça, le minimum est de prévenir les personnes.
Je ne sais pas quand les serveurs seront de nouveau disponible, en espérant que cela ce règle rapidement.