WoW MoP : Correctif du 29 juillet 2025, les détails de la mise à jour

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé
WoW Classic+ pourrait voir le jour plus tôt que ce que les joueurs imaginent, du moins, c'est ce que laisse penser cette information partagée sur X en juillet 2026.
Correctif du 29 juillet de WoW Classic MoP
Général
- Vous pouvez désormais embarquer à bord des Rênes de yack de la grande expédition d'un autre joueur si vous êtes en groupe avec lui et qu'une place est libre.
- Les montures qui ne pouvaient auparavant pas être utilisées comme montures terrestres dans les zones où le vol est interdit (comme les Serpents-nuage ou les montures de Gladiateur de Cataclysm) peuvent à présent l'être.
- Correction d'un bug qui empêchait parfois les quêtes journalières de fonctionner correctement sur différents layers.
- Le haut-fait Une éternité dans le val est désormais correctement accordé aux joueurs ayant rempli ses critères.
Combats de mascottes
De plus, les statistiques et capacités de Cyprès ont été modifiées :
- Les Sac de fournitures fabuleuses pour mascottes pandarènes contiennent désormais des récompenses.
- Les points de vie et la vitesse ont été augmentés.
- La Force a été réduite.
- Les dégâts infligés par Absorption vitale ont été réduits de 10 %.
- La compétence Ecorce a été remplacée par Rugissement.
Professions
- Correction d'un bug qui affichait une fenêtre vide en pêchant.
- Correction d'un bug qui permettait aux joueurs d'apprendre plusieurs spécialisations en Alchimie.
- Les joueurs qui ont égaré la Recette : Rhum infusé à la banane ou la Tablette de Ren Yun peuvent désormais en acheter une de remplacement auprès de Sung Shin Patte de Fer à Micolline.
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