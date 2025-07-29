WoW MoP : Correctif du 29 juillet 2025, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 29 juillet 2025 à 12h09
Retrouvez les changements opérés avec le correctif du 29 juillet 2025 de WoW Classic MoP.
WoW MoP : Correctif du 29 juillet 2025, les détails de la mise à jour
Les brumes de la Pandarie ont ouvert leurs portes le 22 juillet 2025 sur les serveurs de WoW Classic, et cette sortie a été accompagnée de divers problèmes que Blizzard a du résoudre rapidement, par exemple la découverte de patrons normalement indisponibles en P1. Des bugs persistent toujours, en particulier concernant les layers (couches), c'est pourquoi une courte mise à jour a été déployée une semaine après le lancement de MoP. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du correctif du 29 juillet ci-dessous.

Correctif du 29 juillet de WoW Classic MoP

Général

  • Vous pouvez désormais embarquer à bord des Rênes de yack de la grande expédition d'un autre joueur si vous êtes en groupe avec lui et qu'une place est libre.
  • Les montures qui ne pouvaient auparavant pas être utilisées comme montures terrestres dans les zones où le vol est interdit (comme les Serpents-nuage ou les montures de Gladiateur de Cataclysm) peuvent à présent l'être.
  • Correction d'un bug qui empêchait parfois les quêtes journalières de fonctionner correctement sur différents layers.
  • Le haut-fait Une éternité dans le val est désormais correctement accordé aux joueurs ayant rempli ses critères.

Combats de mascottes

De plus, les statistiques et capacités de Cyprès ont été modifiées :
  • Les points de vie et la vitesse ont été augmentés.
  • La Force a été réduite.
  • Les dégâts infligés par Absorption vitale ont été réduits de 10 %.
  • La compétence Ecorce a été remplacée par Rugissement.

Professions

  • Correction d'un bug qui affichait une fenêtre vide en pêchant.
  • Correction d'un bug qui permettait aux joueurs d'apprendre plusieurs spécialisations en Alchimie.
  • Les joueurs qui ont égaré la Recette : Rhum infusé à la banane ou la Tablette de Ren Yun peuvent désormais en acheter une de remplacement auprès de Sung Shin Patte de Fer à Micolline.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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