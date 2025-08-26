WoW MoP : Correctif du 26 août 2025, les détails du nerf des voleurs et des guerriers



le 26 août 2025 à 19h08 Publié par Amandine Paccou le 26 août 2025 à 19h08

Un correctif a été appliqué sur les serveurs de WoW Classic MoP le 26 août 2025, et prendra effet le 27 août en France. Les guerriers et les voleurs sont concernés par ces ajustements.