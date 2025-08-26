WoW MoP : Correctif du 26 août 2025, les détails du nerf des voleurs et des guerriers

WoW Forever : La feuille de route 2026-2027 révèle un programme chargé
Le programme de WoW Forever se dévoile avec la parution de la feuille de route jusqu'à l'été 2027 : Blizzard promet une aventure rythmée et riche en contenus inédits.
Correctif du 26 août 2025 de WoW Classic MoP
RaidsCœur de la peur - Garalon
Notes des développeurs :
- Les Attaques circulaires des guerriers Armes n'infligent plus 100 % de dégâts supplémentaires au corps de Garalon lorsqu'elles touchent une patte.
- Dans la version originale de Mists of Pandaria, lors de la première semaine du mode héroïque du Cœur de la peur, un correctif avait été appliqué à Garalon concernant Attaques circulaires, Déluge de lames et des effets similaires.
- Ce correctif a ensuite été remplacé par des changements apportés à Attaques circulaires au patch 5.4, quand Garalon n'était plus du contenu de premier plan.
- Cette correction rétablit donc le comportement original d'Attaques circulaires contre le corps de Garalon.
- Ce changement sera appliqué lors de la maintenance hebdomadaire programmée dans chaque région.
ClassesVoleur - Finesse
Notes des développeurs :
- Les dégâts bonus de Veines sanguinaires sont réduits à 40 % (au lieu de 50 %).
Nous continuerons de surveiller les performances de toutes les classes dans Mists of Pandaria Classic à mesure que l'équipement des joueurs progresse avec les raids, et nous prévoyons d'apporter d'autres ajustements si nécessaire.
- Un correctif appliqué juste avant la sortie du Cœur de la peur avait résolu un problème où plusieurs voleurs dans un même groupe s'annulaient mutuellement ce bonus de dégâts et n'en bénéficiaient donc pas. Ce bug faisait chuter les performances moyennes de la spécialisation Finesse et, depuis la correction, les choses sont un peu parties dans l'excès. Il est possible qu'une valeur incorrecte s'affiche entre 40/45/50%, mais pour être clair, la valeur correcte est bien 40%.
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