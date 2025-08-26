WoW MoP : Correctif du 26 août 2025, les détails du nerf des voleurs et des guerriers

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 26 août 2025 à 19h08
Un correctif a été appliqué sur les serveurs de WoW Classic MoP le 26 août 2025, et prendra effet le 27 août en France. Les guerriers et les voleurs sont concernés par ces ajustements.
WoW MoP : Correctif du 26 août 2025, les détails du nerf des voleurs et des guerriers
Les discussions menées par les joueurs au sujet des équilibrages de classe de WoW Classic MoP commencent peut-être à être entendues par Blizzard, puisqu'un nerf des voleurs finesse et des guerriers armes a été appliqué le 26 août 2025, dans les raids du Cœur de la Peur. Il est vrai que ces classes sont au-dessus des autres, en particulier le voleur, alors que le guerrier bénéficie de dégâts décuplés sur Garalon. Pour en savoir plus sur les changements appliqués, nous vous invitons à consulter les détails du correctif du 26 août de WoW Classic MoP.

Correctif du 26 août 2025 de WoW Classic MoP

Raids

Cœur de la peur - Garalon
  • Les Attaques circulaires des guerriers Armes n'infligent plus 100 % de dégâts supplémentaires au corps de Garalon lorsqu'elles touchent une patte.
Notes des développeurs :
  • Dans la version originale de Mists of Pandaria, lors de la première semaine du mode héroïque du Cœur de la peur, un correctif avait été appliqué à Garalon concernant Attaques circulairesDéluge de lames et des effets similaires.
  • Ce correctif a ensuite été remplacé par des changements apportés à Attaques circulaires au patch 5.4, quand Garalon n'était plus du contenu de premier plan.
  • Cette correction rétablit donc le comportement original d'Attaques circulaires contre le corps de Garalon.
  • Ce changement sera appliqué lors de la maintenance hebdomadaire programmée dans chaque région.

Classes

Voleur - Finesse
Notes des développeurs :
  • Un correctif appliqué juste avant la sortie du Cœur de la peur avait résolu un problème où plusieurs voleurs dans un même groupe s'annulaient mutuellement ce bonus de dégâts et n'en bénéficiaient donc pas. Ce bug faisait chuter les performances moyennes de la spécialisation Finesse et, depuis la correction, les choses sont un peu parties dans l'excès. Il est possible qu'une valeur incorrecte s'affiche entre 40/45/50%, mais pour être clair, la valeur correcte est bien 40%.
Nous continuerons de surveiller les performances de toutes les classes dans Mists of Pandaria Classic à mesure que l'équipement des joueurs progresse avec les raids, et nous prévoyons d'apporter d'autres ajustements si nécessaire.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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