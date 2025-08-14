WoW MoP : Correctif du 14 août 2025, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 14 août 2025 à 11h27
Retrouvez le correctif du 14 août 2025 de WoW Classic MoP dans cet article, amenant surtout des ajustements au niveau des bénédictions des donjons célestes.
WoW MoP : Correctif du 14 août 2025, les détails de la mise à jour
Dans la nuit du 13 au 14 août 2025, Blizzard a appliqué un nouveau correctif visant principalement à ajuster les bénédictions des donjons des astres vénérables sur les serveurs de WoW Classic MoP. Le développeur a également augmenté légèrement le plafond de fragments de pierre vénérables, tout en solutionnant d'autres problèmes liés aux enchantements d'armes, à des hauts-faits et à des quêtes. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du correctif du 14 août de WoW MoP ci-dessous.

Correctif du 14 août de WoW Classic MoP

Général

  • Les Fragment de pierre vénérable sont désormais limités à 55 (au lieu de 45).
  • En champs de bataille cotés, les non-tanks portant le drapeau subissent désormais 20 % de dégâts supplémentaires (au lieu de 25%).
  • Résolution d'un problème empêchant les hauts faits de réputations Exaltées de progression pour les réputations de MoP.
  • Peignons les roses en rouge ! et Déchaîner les enfers ne se terminent plus automatiquement et doivent être complétées normalement.

Donjons célestes

  • Bénédiction de Chi Ji : Chant flamboyant dure désormais 15 secondes et soigne davantage.
  • Bénédiction de Yu'lon : Amplification de dégâts de Jadefeu du Serpent réduite de 3% et dégâts périodiques réduits.
  • Bénédiction de Xuen : Férocité de Xuen peut désormais sauter sur une cible supplémentaire et les dégâts directs sont augmentés.
  • Bénédiction de Niuzao : Durée de Robustesse des buffles augmentée et l'Endurance octroyée par cumul augmentée de 1%.
  • La quête journalière ne devrait plus être supprimée en entrant dans un donjon aléatoire.

Caveaux Mogu'shan

Enchantement

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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