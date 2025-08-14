WoW MoP : Correctif du 14 août 2025, les détails de la mise à jour

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé
WoW Classic+ pourrait voir le jour plus tôt que ce que les joueurs imaginent, du moins, c'est ce que laisse penser cette information partagée sur X en juillet 2026.
Correctif du 14 août de WoW Classic MoP
Général
- Les Fragment de pierre vénérable sont désormais limités à 55 (au lieu de 45).
- En champs de bataille cotés, les non-tanks portant le drapeau subissent désormais 20 % de dégâts supplémentaires (au lieu de 25%).
- Résolution d'un problème empêchant les hauts faits de réputations Exaltées de progression pour les réputations de MoP.
- Peignons les roses en rouge ! et Déchaîner les enfers ne se terminent plus automatiquement et doivent être complétées normalement.
Donjons célestes
- Bénédiction de Chi Ji : Chant flamboyant dure désormais 15 secondes et soigne davantage.
- Bénédiction de Yu'lon : Amplification de dégâts de Jadefeu du Serpent réduite de 3% et dégâts périodiques réduits.
- Bénédiction de Xuen : Férocité de Xuen peut désormais sauter sur une cible supplémentaire et les dégâts directs sont augmentés.
- Bénédiction de Niuzao : Durée de Robustesse des buffles augmentée et l'Endurance octroyée par cumul augmentée de 1%.
- La quête journalière ne devrait plus être supprimée en entrant dans un donjon aléatoire.
Caveaux Mogu'shan
- Gara'jal le Lieur d'esprit devrait désormais invoquer des Serviteurs ténébreux peu importe l'endroit où celui-ci entre en combat.
- Les hauts faits Du grand art : Volonté de l'empereur et Une longueur d'avance : Volonté de l'empereur peuvent à nouveau être obtenus dans les Caveaux Mogu'shan.
Enchantement
- Enchantement d'arme (Esprit de jade) et Enchantement d'arme (Esprit conquérant) possèdent désormais le même échelonnement par niveau et un temps de recharge interne de 3 secondes.
- Enchantement d'arme (Danse d'acier) et Enchantement d'arme (Danse d'acier sanglante) possèdent désormais le même échelonnement par niveau.
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