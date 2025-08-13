WoW MoP : Correctif du 13 août 2025, les détails de la mise à jour

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé
WoW Classic+ pourrait voir le jour plus tôt que ce que les joueurs imaginent, du moins, c'est ce que laisse penser cette information partagée sur X en juillet 2026.
Correctif du 13 août de WoW Classic Mists of Pandaria
Général
- Tortue de monte apparait désormais dans l'onglet de collection de montures.
- Dans La bataille de Gilnéas classée, la mort place désormais les joueurs au cimetière de départ.
- Les Clé mogu ancienne sont désormais utilisables dans le donjon du Palais Mogu'shan en mode héroïque.
- Les créatures du haut fait Par-dessus la tête devraient désormais être aléatoires.
Caveaux Mogu'shan
- Jan Xi et Qin Xi ne devraient plus être désynchronisés lors des combos d'Entaille tranchante.
- Attaque opportuniste devrait désormais apparaitre de manière fiable après après avoir évité Combo dévastateur.
- Le visuel de Gaz des titans a été réduit en intensité.
- Armure magnétique possède désormais un indicateur visuel pour l'emplacement d'Attraction magnétique.
- Les Étincelles d'énergie d'Elegon devraient désormais attendre un bref instant avant d'apparaître.
ClasseDémoniste
- Le Garde-courroux n'infligera plus parfois aucun dégâts lors de l'utilisation de Tempête du courroux.
Arènes
- Toutes les arènes affichent désormais le nombre de joueurs restant dans chaque équipe.
- Toutes les arènes affichent désormais un chronomètre indiquant la fin de l'arène.
- L'interface du haut affiche désormais les équipes en violet et doré.
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