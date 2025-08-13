WoW MoP : Correctif du 13 août 2025, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 13 août 2025 à 11h55
Retrouvez le correctif du 13 août 2025 de WoW Classic MoP dans cet article, concernant surtout le raid des Caveaux Mogu'shan.
WoW MoP : Correctif du 13 août 2025, les détails de la mise à jour
WoW Classic Mists of Pandaria est disponible depuis la fin du mois de juillet 2025, et le premier raid de l'extension, les Caveaux Mogu'shan, a ouvert ses portes le 6 août. À la suite de cette sortie, Blizzard a choisi d'améliorer quelques points, notamment concernant le dernier boss, Volonté de l'Empereur, tout en solutionnant des problèmes liés à d'autres aspects du jeu. Pour en savoir plus sur les changements apportés, nous vous invitons à consulter les détails du correctif du 13 août de WoW MoP ci-dessous.

Correctif du 13 août de WoW Classic Mists of Pandaria

Général

  • Tortue de monte apparait désormais dans l'onglet de collection de montures.
  • Dans La bataille de Gilnéas classée, la mort place désormais les joueurs au cimetière de départ.
  • Les Clé mogu ancienne sont désormais utilisables dans le donjon du Palais Mogu'shan en mode héroïque.
  • Les créatures du haut fait Par-dessus la tête devraient désormais être aléatoires.

Caveaux Mogu'shan

  • Jan Xi et Qin Xi ne devraient plus être désynchronisés lors des combos d'Entaille tranchante.
  • Attaque opportuniste devrait désormais apparaitre de manière fiable après après avoir évité Combo dévastateur.
  • Le visuel de Gaz des titans a été réduit en intensité.
  • Armure magnétique possède désormais un indicateur visuel pour l'emplacement d'Attraction magnétique.
  • Les Étincelles d'énergie d'Elegon devraient désormais attendre un bref instant avant d'apparaître.

Classe

Démoniste
  • Le Garde-courroux n'infligera plus parfois aucun dégâts lors de l'utilisation de Tempête du courroux.

Arènes

  • Toutes les arènes affichent désormais le nombre de joueurs restant dans chaque équipe.
  • Toutes les arènes affichent désormais un chronomètre indiquant la fin de l'arène.
  • L'interface du haut affiche désormais les équipes en violet et doré.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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