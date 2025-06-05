WoW MoP : Comment voler en Pandarie ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 05 juin 2025 à 12h54
Retrouvez des indications pour apprendre à voler en Pandarie sur WoW MoP dans cet article.
WoW MoP : Comment voler en Pandarie ?
Lorsque vous ferez vos premiers pas en Pandarie après la sortie de WoW Classic MoP en juillet 2025, vous aurez sans doute la mauvaise surprise de constater que vous ne pouvez pas utiliser votre monture volante. En effet, pour pouvoir vous en servir, il est obligatoire de recevoir l'apprentissage de la Sagesse des Quatre vents.

Comment utiliser sa monture volante sur WoW MoP ?

Tous les joueurs de WoW MoP découvriront l'extension à pied, ou plutôt, sur le dos de leur monture terrestre favorite, comme cela avait été le cas sur Wrath of the Lich King. Pour voler en Pandarie, il est nécessaire d'avoir atteint le niveau maximal de 90 et de se rendre en capitale dans le Val de l'Éternel Printemps (Vale of Eternal Blossom) pour apprendre la Sagesse des Quatre vents. Ce nouveau permis de vol ne peut être acquis qu'en ayant déjà appris l'Expert cavalier, et en dépensant 2 500 pièces d'or.

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Fort heureusement, le Tome de vol des Quatre vents est lié au compte, si bien que vous pourrez en offrir un à tous vos personnages secondaires une fois que votre principal sera niveau 80.

Où sont localisés les maîtres de licence de vol ?

L'achat du Tome de vol des Quatre vents pourra être effectué dans les deux capitales dans la zone du Val de l'Éternel Printemps. Voici leur localisation :
  • Skydancer Shun → 62.8, 23.2, à côté du maître de vol, Sanctuaire des Deux-Lunes
  • Cloudrunner Leng → 84.2, 61.6, à côté du maître de vol, Sanctuaire des Sept-Étoiles
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Combien coûte l'apprentissage du vol sur MoP ?

Sur WoW Classic MoP, quelques changements seront apportés à l'apprentissage de monte. Pour que vous y voyez un peu plus clair, nous vous résumons dans le tableau ci-dessous les informations relatives au coût et au niveau requis pour chaque palier.

Licence Coût Niveau Prix de la monture
Apprenti cavalier (terrestre, 60 %) 5 PO 20 1 PO
Compagnon cavalier (terrestre, 60 %) 50 PO 40 10 PO
Expert cavalier (vol, 150 %) 250 PO 60 50 PO
Artisan cavalier (vol, 280 %) 5 000 PO 70 100 PO
Maître cavalier (vol, 310 %) 5 000 PO    
Licence de maître de vol (vol en Kalimdor et Royaumes de l'Est) 250 PO    
Vol par temps froid (vol en Norfendre) 500 PO    
Sagesse des Quatre vents (vol en Pandarie) 2 500 PO    

Si vous commencez au niveau 1 l'expérience MoP, vous devrez donc débourser 13 555 PO pour pouvoir voler à vitesse maximale sur tous les continents de WoW Classic, y compris la Pandarie.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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