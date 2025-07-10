WoW MoP : Comment obtenir une mascotte de combat au Défilé de Deuillevent ?

Retrouvez des indications pour capturer une mascotte de combat au Défile de Deuillevent sur WoW Classic MoP dans cet article.
Les combats de mascotte sont disponibles depuis la mise à jour de prélancement de WoW Classic
Mists of Pandaria, déployée le mercredi 2 juillet 2025. Les joueurs peuvent ainsi affronter et collecter des créatures aux quatre coins d'Azeroth, mais aussi valider des hauts-faits supplémentaires. Or, l'un d'entre eux nécessite de capturer une mascotte dans la zone du Défilé de Deuillevent
, et cette opération ne peut pas être effectuée quand bon leur semble.
Comment capturer une mascotte au Défilé de Deuillevent ?
Si faites partie de ceux qui aiment collectionner les hauts-faits
et les mascottes
sur WoW Classic MoP
, vous aurez sans doute constaté que pour compléter Dompteur des royaumes de l'Est
, il est nécessaire d'obtenir une mascotte dans la zone du Défile de Deuillevent
, celle abritant le raid de Karazhan. Cependant, acquérir un pet dans l'instance ne permet pas de valider cela, ce qui peut paraitre étonnant pour tous ceux ayant survolé les lieux en pleine journée.
En effet, si votre radar à mascottes ne s'active pas au Défilé de Deuillevent le jour, c'est parce qu'il n'y existe que deux types de mascottes, l'Œil arcanique (Arcane Eye)
et la Petite ombre sans repos (Restless Shadeling)
. Toutes deux ne se sont observables qu'à partir de minuit, et disparaissent tôt le matin,
plus précisément aux alentours de 9 heures selon les joueurs. Vous les trouverez au sud de la zone, à proximité de l'entrée de Karazhan,
non loin de Lydia Accoste, l'un des maîtres des dompteurs de mascottes.
La Petite ombre sans repos
appartient à la famille des morts-vivants, et se montre donc sensible aux mascottes aquatiques, mais aussi aux rats. Au contraire, elle risque d'infliger de lourds dégâts aux humanoïdes. L'Œil arcanique
est lui une mascotte magique, souffrant le plus des attaques des draconides, mais redoutable contre les aquatiques. Si vous partez en quête de ces deux compagnons, nous vous recommandons de constituer une équipe de pets aquatiques.
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