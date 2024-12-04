WoW Hardcore : Les joueurs n'ont plus à craindre de perdre leur nom après la mort grâce à une nouvelle mesure

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 04 décembre 2024 à 11h36
Beaucoup de joueurs de WoW Hardcore tiennent à conserver le même nom pour chacun de leurs personnages, or cela peut se révéler complexe puisqu'ils sont supprimés après la mort. Pour y remédier, Blizzard a appliqué une nouvelle règle en décembre 2024.
WoW Hardcore : Les joueurs n'ont plus à craindre de perdre leur nom après la mort grâce à une nouvelle mesure
À l'occasion des 20 ans de WoW, Blizzard annonçait à la fois l'arrivée de nouveaux serveurs Classic, mais cette sortie était aussi accompagnée de l'ouverture d'un fresh serveur Hardcore. Seulement quelques semaines plus tard, Blizzard annonce l'ajout d'une mesure qui devrait soulager la plupart des joueurs trouvant la mort prématurément.

Les pseudonymes des personnages décédés sont conservés 24 heures après leur trépas sur WoW Hardcore

Si vous jouez sur WoW Hardcore et que vous portez un nom qui vous est cher, vous avez peut-être déjà vécu la mauvaise expérience de constater que ce dernier n'était plus disponible après votre mort. Parfois même, des comportements mal intentionnés se laissent entrevoir, par exemple en provoquant le décès d'un joueur dans le seul but de s'approprier son pseudonyme. Fort heureusement, Blizzard a trouvé une solution pour mettre un terme à ce type de pratique, ce qu'a annoncé le producteur Tom Ellis par l'intermédiaire de X.


Depuis le 3 décembre 2024, tous les personnages ayant dépassé le niveau 1 ne perdront pas tout de suite leur nom. Le joueur disposant du compte concerné aura 24 heures pour créer de nouveau un personnage présentant le même pseudonyme, avec la certitude que personne ne pourra le lui voler. 

Au regard des commentaires laissés sous cette publication, cette mesure satisfait grandement les joueurs, soulagés de constater qu'ils peuvent enfin mourir en paix. D'ailleurs, ce changement devrait tout simplement décourager les griefers à accomplir de tels actes. Bonne nouvelle donc pour les amateurs de WoW Hardcore, qui n'ont désormais plus qu'à se préoccuper de survivre aux éléments du jeu jusqu'au niveau 60.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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