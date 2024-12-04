WoW Hardcore : Les joueurs n'ont plus à craindre de perdre leur nom après la mort grâce à une nouvelle mesure



le 04 décembre 2024 à 11h36 Publié par Amandine Paccou le 04 décembre 2024 à 11h36

Beaucoup de joueurs de WoW Hardcore tiennent à conserver le même nom pour chacun de leurs personnages, or cela peut se révéler complexe puisqu'ils sont supprimés après la mort. Pour y remédier, Blizzard a appliqué une nouvelle règle en décembre 2024.