WoW Hardcore : Blizzard accepte de ramener à la vie les personnages victimes des attaques DDoS

WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu
Des bouleversements au niveau de l'interface ont été programmés en juillet 2026 pour WoW SoD, WoW Classic Era et WoW Hardcore.
[#Bnet] We are currently experiencing a DDoS attack, which may result in high latency and disconnections for some players. We are actively working to mitigate this issue.— Blizzard CS - The Americas (@BlizzardCS) March 22, 2025
Soda announces on Onlyfangs Discord that after more than a week of targetted DDOS attacks against WoW servers to grief OF, they are more than likely suspending Onlyfangs 2 indefinitely unless Blizzard announces plans to address the problem and offers legitimate solutions.
byu/AedionMorris inclassicwow
Récemment, nous avons été confrontés à des attaques par DDoS d'une ampleur sans précédent, affectant de nombreux services de jeu Blizzard, y compris les royaumes Hardcore, avec pour seul objectif de perturber l'expérience des joueurs. Alors que nous poursuivons nos efforts pour renforcer la résilience des royaumes de WoW et améliorer notre temps de réponse, nous prenons des mesures pour ressusciter les personnages perdus à la suite de ces attaques. Contrairement aux nombreuses autres causes de décès en mode Hardcore, les attaques DDoS sont des actions malveillantes intentionnelles menées par des tiers, et nous estimons que la gravité et les conséquences de ces attaques justifient une réponse différente.Le développeur a toutefois souligné le caractère exceptionnel de cette mesure. Puisqu'il s'agit de décès occasionnés par un tiers malveillant, il est normal que les joueurs n'en soient pas punis, mais les personnages morts en raison de déconnexions classiques ou de bugs divers ne seront pas restaurés. Bonne nouvelle donc si vous aussi vous avez été victime de ces attaques, et si vous n'avez pas encore récupéré votre personnage, n'hésitez pas à faire une requête à partir de votre compte Battle.net.
À l'avenir, Blizzard pourra, à sa seule discrétion, choisir de réanimer des personnages Hardcore décédés lors d'un événement de grande ampleur que nous jugeons contraire à l'intégrité du jeu, comme une attaque DDoS.
Notre position générale concernant la restauration de personnages ou les appels liés à la mort reste inchangée. Pour être clair, nous n'avons pas l'intention de ressusciter des personnages morts en raison de déconnexions serveur, de pics de latence, de bugs de jeu ou de toute autre cause. L'assistance clientèle de Blizzard ne peut pas intervenir pour les personnages décédés sur les royaumes Hardcore.
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