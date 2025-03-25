WoW Hardcore : Blizzard accepte de ramener à la vie les personnages victimes des attaques DDoS

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 25 mars 2025 à 17h19
Les serveurs de WoW Hardcore ont été touchés par des attaques DDoS en mars 2025, mais le développeur va offrir une belle réparation aux personnages défunts.
WoW Hardcore : Blizzard accepte de ramener à la vie les personnages victimes des attaques DDoS
En mars 2025, les attaques DDoS à l'encontre des serveurs de WoW et WoW Classic n'ont cessé de multiplier, et avaient par exemple entaché la course à la première place du raid de la Libération de Terremine. Concrètement, cela a donné lieu à des problèmes de latence ainsi qu'à des déconnexions fréquentes sur toutes les versions du jeu, mais les conséquences ont été particulièrement désastreuses pour les joueurs évoluant sur Hardcore. Le développeur pourrait toutefois apporter une réparation de taille aux personnages ayant péri à cause de cela.

Les personnages morts sur WoW Hardcore à la suite des attaques DDoS vont être restaurés

Le 22 mars 2025, Blizzard annonçait sur X que les serveurs de WoW étaient en train de subir des attaques de type DDoS, ce qui a provoqué de nombreuses morts sur les serveurs Hardcore. En effet, selon nos confrères de Wowhead, la guilde "OnlyFangs" a été personnellement ciblée, et les assaillants ont réussi à éliminer des dizaines de ses membres pendant qu'ils se lançaient dans le raid du Repaire de l'Aile-Noire.


Le chef de guilde ayant été déconnecté sous l'effet de la Montée d'adrénaline, souvent synonyme de mort, de Vaelastrasz le Corrompu a néanmoins pu se quitter le jeu et être téléporté à Kargath pour recevoir des soins de la part de ses partenaires.

Soda announces on Onlyfangs Discord that after more than a week of targetted DDOS attacks against WoW servers to grief OF, they are more than likely suspending Onlyfangs 2 indefinitely unless Blizzard announces plans to address the problem and offers legitimate solutions.
byu/AedionMorris inclassicwow

Malgré cela, les attaques ont continué, et la majorité du raid a tout de même péri.

Vaelastrasz
En réponse à cela, Blizzard a indiqué trois jours plus tard sur son forum officiel que les victimes de ces « attaques par DDoS d'une ampleur sans précédent » seront ramenées à la vie.
Récemment, nous avons été confrontés à des attaques par DDoS d'une ampleur sans précédent, affectant de nombreux services de jeu Blizzard, y compris les royaumes Hardcore, avec pour seul objectif de perturber l'expérience des joueurs. Alors que nous poursuivons nos efforts pour renforcer la résilience des royaumes de WoW et améliorer notre temps de réponse, nous prenons des mesures pour ressusciter les personnages perdus à la suite de ces attaques. Contrairement aux nombreuses autres causes de décès en mode Hardcore, les attaques DDoS sont des actions malveillantes intentionnelles menées par des tiers, et nous estimons que la gravité et les conséquences de ces attaques justifient une réponse différente.

À l'avenir, Blizzard pourra, à sa seule discrétion, choisir de réanimer des personnages Hardcore décédés lors d'un événement de grande ampleur que nous jugeons contraire à l'intégrité du jeu, comme une attaque DDoS.

Notre position générale concernant la restauration de personnages ou les appels liés à la mort reste inchangée. Pour être clair, nous n'avons pas l'intention de ressusciter des personnages morts en raison de déconnexions serveur, de pics de latence, de bugs de jeu ou de toute autre cause. L'assistance clientèle de Blizzard ne peut pas intervenir pour les personnages décédés sur les royaumes Hardcore.
Le développeur a toutefois souligné le caractère exceptionnel de cette mesure. Puisqu'il s'agit de décès occasionnés par un tiers malveillant, il est normal que les joueurs n'en soient pas punis, mais les personnages morts en raison de déconnexions classiques ou de bugs divers ne seront pas restaurés. Bonne nouvelle donc si vous aussi vous avez été victime de ces attaques, et si vous n'avez pas encore récupéré votre personnage, n'hésitez pas à faire une requête à partir de votre compte Battle.net.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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