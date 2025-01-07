WoW Classic : Top 5 des montures les plus emblématiques et rares de Vanilla

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 07 janvier 2025 à 16h53
Les montures constituent un élément cosmétique auquel les joueurs de WoW Classic tiennent ; retrouvez notre top 5 des modèles les plus convoités et les plus difficiles à obtenir de Vanilla.
WoW Classic : Top 5 des montures les plus emblématiques et rares de Vanilla
Les joueurs de WoW aiment collectionner des montures, mais les choses diffèrent sur Classic que sur Retail, puisqu'il existe beaucoup moins de modèles. En effet, il est assez difficile de se distinguer de cette façon des autres joueurs, et pour y parvenir, il ne faut pas être effrayé à l'idée de farmer pendant de nombreuses heures, voire plus. Pour récapituler l'ensemble des modèles rares disponibles sur Vanilla, nous vous avons préparé un top 5 des montures les plus emblématiques de WoW Classic.

Top 5 des montures les plus convoitées de WoW Vanilla Classic

5 - Les montures d'Alterac

Même si augmenter sa réputation jusqu'à Exalté avec le champ de bataille de la Vallée d'Alterac est un jeu d'enfant pour les amateurs de PvP, il n'en demeure pas moins que cela peut prendre du temps, surtout si vous perdez souvent. Néanmoins, en guise de récompense, vous obtiendrez une monture épique à 600 PO quelle que soit votre faction, le sublime Bélier des nains Foudrepique pour l'Alliance et le majestueux Loup des Orcs Loup-de-Givre pour la Horde.
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4- Le tigre et le raptor de Zul'Gurub 

Les joueurs les plus chanceux ont sans doute déjà vu tomber l'une des deux montures disponibles à travers le raid de Zul'Gurub : le Tigre zulien (Thekal) et le Raptor razzashi rapide (Mandokir). Le taux de drop est proche de 1 %, et il est impossible de farmer seul ces boss sur Vanilla. De ce fait, récupérer l'une d'entre elles exige d'être doublement chanceux, d'abord du fait qu'elle devra être lâchée par le boss, et ensuite en gagnant votre rand face aux autres joueurs.
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3 - Les Rênes de sabre-de-givre du Berceau-de-l'Hiver

Une monture se distinguant de toutes les autres est sans nul doute le fameux Tigre de Winterspring, accessible uniquement aux membres de l'Alliance. Pour l'ajouter à votre collection, vous devrez passer des journées entières à répéter des quêtes au Berceau-de-l'Hiver, et dépenser 800 PO pour pouvoir l'arborer fièrement en Azeroth.

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2 - Les rênes de destrier de la mort

Si vous aimez les montures des morts-vivants, alors les rênes de destrier de la mort sont faites pour vous. Ce modèle ne peut être acquis qu'en éliminant le Baron Rivendare dans le donjon de Stratholme (partie UD). Il sera donc obligatoire de terminer l'instance et d'espère être chanceux au rand contre les 4 autres joueurs, à moins que vous ne l'ayez réservée sans avoir oublié de mettre en place le maître du butin.

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1 - Le Cristal de résonance qiraji noir

Enfin, la monture la plus rare de WoW Classic est probablement celle allant de pair avec le titre de Seigneur Scarabée, le Scarabée noir. Pour la recevoir, vous n'aurez d'autre choix que de compléter la plus longue série de quêtes du jeu, celle du Sceptre des Sables changeants, disponible à l'approche de l'ouverture des portes d'Ahn'Qiraj, pendant l'effort de guerre. Concrètement, vous aurez à farmer des milliers de carapaces pour accéder au rang Neutre avec la Progéniture de Nozdormu, enchaîner avec plusieurs quêtes nécessitant un groupe, puis sonner le gong.

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Vous aurez donc compris que pour décrocher une monture rare sur Vanilla, il faudra fournir de véritables efforts. Cependant, si vous aimez le PvP, n'hésitez pas à atteindre le rang 11 pour bénéficier à coup sûr d'une monture un peu moins ordinaire que celles accordées par défaut selon votre race.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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