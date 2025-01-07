WoW Classic : Top 5 des montures les plus emblématiques et rares de Vanilla



le 07 janvier 2025 à 16h53 Publié par Amandine Paccou le 07 janvier 2025 à 16h53

Les montures constituent un élément cosmétique auquel les joueurs de WoW Classic tiennent ; retrouvez notre top 5 des modèles les plus convoités et les plus difficiles à obtenir de Vanilla.