WoW Classic : Les équivalences en français des abréviations et noms de donjons en anglais

Retrouvez les abréviations anglaises de chaque donjon de WoW Vanilla avec leur traduction française dans cet article.
Depuis la sortie de WoW SoD et des serveurs anniversaire de WoW Classic
, les joueurs français se retrouvent confrontés à une langue qu'ils ne maîtrisent pas forcément bien, l'anglais. En effet, pour évoluer sur ces versions de Vanilla, il est obligatoire de rejoindre un méga serveur, dont la langue officielle est celle de Shakespeare. Cela peut parfois poser des problèmes de communication, et ce même pour des choses élémentaires, comme le fait de rejoindre un groupe de donjon. Afin de vous aider, nous vous listons ici toutes les abréviations de donjons et raids de WoW Vanilla avec leur traduction française.
À quelle instance correspond chaque abréviation anglaise sur WoW Vanilla ?
Concernant les noms de donjons et raids sur WoW Vanilla
, certaines appellations se comprennent aisément, même si l'anglais n'est pas votre point fort, mais d'autres sont plus difficiles à deviner. Les tableaux ci-dessous devraient vous faciliter la vie, puisqu'ils vous indiquent les abréviations de chaque instance du jeu ainsi que leur traduction française.
WoW SoD
|Abréviation anglaise
|Nom du donjon en anglais
|Nom du donjon en français
|BRD
|Blackrock Depths
|Profondeurs de Blackrock
|LBRS
|Lower Blackrock Spire
|Bas du Pic Rochenoire
|UBRS
|Upper BlackRock Spire
|Haut du Pic Rochenoire
|Scholo
|Scholomance
|Scholomance
|Strat UD
|Stratholme Undead Side
|Stratholme partie morts-vivants
|Strat Live
|Stratholme Living Side
|Stratholme partie vivants
|DME
|Dire Maul East
|Hache-Tripes Est
|DMW
|Dire Maul West
|Hache-Tripes Ouest
|DMN
|Dire Maul North
|Hache-Tripes Nord
|Temple
|Temple of Atal'Hakkar
|Le temple d'Atal'Hakkar
|Maraudon
|Maraudon
|Maraudon
|ZF
|Zul'Farrak
|Zul'Farrak
|Uldaman
|Uldaman
|Uldaman
|RFD
|Razorfen Down
|Souilles de Tranchebauge
|RFK
|Razorfen Kraul
|Kraal de Tranchebauge
|SM
|Scarlet Monastery
|Monastère écarlate
|Gnome
|Gnomeregan
|Gnomeregan
|BFD
|Blackfathom Deeps
|Profondeurs de Brassenoire
|Stockade
|The Stockade
|La Prison
|SFK
|Shadowfang Keep
|Donjon d'Ombrecroc
|DM
|The Deadmines
|Les Mortemines
|WC
|Wailing Caverns
|Cavernes des Lamentations
|RFC
|Ragefire Chasm
|Gouffre de Ragefeu
Raids
|DFC
|Demon Fall Canyon
|Canyon de la Malechite
|Kara/KC
|Karazhan Crypts
|Cryptes de Karazhan
|MC
|Molten Core
|Cœur du Magma
|BWL
|Blackwing Lair
|Repaire de l'Aile-Noire
|ZG
|Zul'Gurub
|Zul'Gurub
|Ony
|Onyxia's Lair
|Repaire d'Onyxia
|AQ20
|Ruins of Ahn'Qiraj
|Ruines d'Ahn'Qiraj
|AQ40
|Temple of Ahn'Qiraj
|Le Temple d'Ahn(Qiraj
|Naxx
|Naxxramas
|Naxxramas
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