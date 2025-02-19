WoW Classic : Les équivalences en français des abréviations et noms de donjons en anglais

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 19 février 2025 à 15h33
Retrouvez les abréviations anglaises de chaque donjon de WoW Vanilla avec leur traduction française dans cet article.
WoW Classic : Les équivalences en français des abréviations et noms de donjons en anglais
Depuis la sortie de WoW SoD et des serveurs anniversaire de WoW Classic, les joueurs français se retrouvent confrontés à une langue qu'ils ne maîtrisent pas forcément bien, l'anglais. En effet, pour évoluer sur ces versions de Vanilla, il est obligatoire de rejoindre un méga serveur, dont la langue officielle est celle de Shakespeare. Cela peut parfois poser des problèmes de communication, et ce même pour des choses élémentaires, comme le fait de rejoindre un groupe de donjon. Afin de vous aider, nous vous listons ici toutes les abréviations de donjons et raids de WoW Vanilla avec leur traduction française.

À quelle instance correspond chaque abréviation anglaise sur WoW Vanilla ?

Concernant les noms de donjons et raids sur WoW Vanilla, certaines appellations se comprennent aisément, même si l'anglais n'est pas votre point fort, mais d'autres sont plus difficiles à deviner. Les tableaux ci-dessous devraient vous faciliter la vie, puisqu'ils vous indiquent les abréviations de chaque instance du jeu ainsi que leur traduction française.

trad-dj-fr

Abréviation anglaise Nom du donjon en anglais Nom du donjon en français
BRD Blackrock Depths Profondeurs de Blackrock
LBRS Lower Blackrock Spire Bas du Pic Rochenoire
UBRS Upper BlackRock Spire Haut du Pic Rochenoire
Scholo Scholomance Scholomance
Strat UD Stratholme Undead Side Stratholme partie morts-vivants
Strat Live Stratholme Living Side Stratholme partie vivants
DME Dire Maul East Hache-Tripes Est
DMW Dire Maul West Hache-Tripes Ouest
DMN Dire Maul North Hache-Tripes Nord
Temple Temple of Atal'Hakkar Le temple d'Atal'Hakkar
Maraudon Maraudon Maraudon
ZF Zul'Farrak Zul'Farrak
Uldaman Uldaman Uldaman
RFD Razorfen Down Souilles de Tranchebauge
RFK Razorfen Kraul Kraal de Tranchebauge
SM Scarlet Monastery Monastère écarlate
Gnome Gnomeregan Gnomeregan
BFD Blackfathom Deeps Profondeurs de Brassenoire
Stockade The Stockade La Prison
SFK Shadowfang Keep Donjon d'Ombrecroc
DM The Deadmines Les Mortemines
WC Wailing Caverns Cavernes des Lamentations
RFC Ragefire Chasm Gouffre de Ragefeu

WoW SoD

DFC Demon Fall Canyon Canyon de la Malechite
Kara/KC Karazhan Crypts Cryptes  de Karazhan

Raids

MC Molten Core Cœur du Magma
BWL Blackwing Lair Repaire de l'Aile-Noire
ZG Zul'Gurub Zul'Gurub
Ony Onyxia's Lair Repaire d'Onyxia
AQ20 Ruins of Ahn'Qiraj Ruines d'Ahn'Qiraj
AQ40 Temple of Ahn'Qiraj Le Temple d'Ahn(Qiraj
Naxx Naxxramas Naxxramas
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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