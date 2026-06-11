WoW Classic : Les bots de casino sont dans le viseur de Blizzard

Les bots de casino prolifèrent sur les serveurs de WoW Classic, mais plus pour longtemps. Blizzard prévoit de les faire disparaître, comme l'a annoncé Tom Ellis en juin 2026.

À la suite des nombreux signalements des joueurs de WoW Classic, Blizzard a pris la parole au sujet du phénomène des bots de casino qui envahissent les capitales en juin 2026.

Blizzard se prépare à éliminer définitivement les bots de casino sur WoW Classic

Depuis quelques semaines, les joueurs de WoW Classic ont remarqué une augmentation significative du nombre de bots de casino dans les grandes capitales d'Azeroth, comme Hurlevent ou Orgrimmar. Concrètement, il s'agit de bots qui vous invitent à participer à des jeux de hasard pour peut-être gagner le pactole, ou au contraire, vous faire perdre un peu trop d'or. Pour être remarqué et attirer les parieurs, ils ont la fâcheuse tendance de promouvoir leur activité illégale dans les différents canaux de discussion, ce qui nuit à leur lisibilité.

Le développeur a remarqué l'essor de cette activité, qui va à l'encontre de sa politique d'utilisation. Tom Ellis a pris la parole sur X le 10 juin 2026, pour indiquer que Blizzard était au courant et qu'un plan pour les éradiquer était en cours de préparation.

The casino thing that's vogue right now. Just to confirm we're aware, it's still against policy to advertise a casino (https://t.co/i6wTvZQQId) so keep reporting them (or dropping infernals on them).



Digging in, it looks like the RMT crowd (that's gold sellers) have realized… — Tom Ellis (@FwoiblesWoW) June 10, 2026

Le phénomène des casinos qui est à la mode en ce moment. Juste pour confirmer que nous sommes au courant : faire la publicité d'un casino reste contraire à notre politique, alors continuez à les signaler (ou à leur lancer des Infernaux). Après enquête, il semble que les acteurs du RMT (vente d'or contre de l'argent réel) aient compris qu'il s'agit d'un moyen simple, rapide et peu coûteux de gagner de l'or, ce qui a entraîné une recrudescence de ce comportement. Vous avez attiré l'attention de Watcher, et plusieurs personnes travaillent actuellement sur des solutions pour nous permettre d'expulser ces individus du jeu beaucoup plus rapidement, afin que cette activité devienne moins rentable et qu'ils finissent par abandonner. Ne vous attendez pas à une grande annonce triomphale du genre « Mission accomplie ! ». Si nous faisons les choses correctement, c'est le genre de problème dont vous ne remarquerez même pas la disparition.

Le développeur invite les joueurs à se montrer créatifs

Dans l'attente de l'intervention de Blizzard, vous êtes invités à continuer vos actions contre les bots de casino de WoW Classic. Pour ce faire, vous pourriez vous inspirer de ces publications Reddit.

Les démonistes peuvent les attaquer avec leur Inferno, mais il existe d'autres méthodes, par exemple le recours au debuff du Marais des Chagrins, ou encore en faisant appel au parasite de Raz-de-Néant (en le ramenant en ville).

Les bots de casino sont devenus un moyen très rentable d'enrichissement pour les revendeurs illégaux d'or. Nous vous recommandons alors de ne pas entrer dans leur jeu pour éviter qu'ils ne continuent de nuire à la vie en Azeroth, en attendant qu'une solution définitive soit apportée par Blizzard.