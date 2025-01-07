WoW Classic : La recette de l'Huile glaciale, où l'acheter ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 07 janvier 2025 à 12h37
Retrouvez des indications pour obtenir la recette de l'huile glaciale sur WoW Classic et SoD dans cet article.
WoW Classic : La recette de l'Huile glaciale, où l'acheter ?
Tout bon alchimiste sur WoW Classic ou SoD a pour ambition de disposer de toutes les recettes disponibles sur le jeu. Or, certaines ne peuvent pas être apprises par l'intermédiaire de votre maître, c'est pourquoi vous devez vous les procurer par vos propres moyens, soit en farmant des créatures spécifiques, soit en interagissant avec un vendeur particulier. Afin de vous aider à compléter votre collection, nous vous indiquons ici où trouver la recette de l'huile glaciale.

Où récupérer la recette d'alchimie de l'huile glaciale ?

L'huile glaciale est un consommable très utile aux DPS en mêlée, plus particulièrement dans le combat contre Viscidus dans le raid d'Ahn'Qiraj. Sa préparation nécessite de disposer de 2 Hivernales et de 4 Moustaches de Khadgar.

huile-glaciale

Pour récupérer la recette de l'huile glaciale, vous devrez vous rendre dans les Montagnes d'Alterac, plus précisément dans les Ruines d'Alterac, la zone enneigée et gardée par des Ogres élites de niveau 36-38. Autrement dit, vous ne courrez aucun danger si vous avez atteint au moins le niveau 50, puisque ces créatures deviendront grises.

localisation-vendeur-huile-glaciale
Aux coordonnées 38.4, 38.8, vous apercevrez un gobelin répondant au nom de Bro'kin. Il sera placé sur les remparts, et pour mieux le trouver, nous vous recommandons de faire appel à la commande /tar Bro.

brokin-vendeur-huile-glaciale
Régulièrement, ses stocks sont approvisionnés d'une recette de l'huile glaciale. Or, il se peut que lorsque vous vous y rendrez, il ne vous propose pas ce plan. Cela est normal, puisque le temps de réapparition de la recette est estimé à entre 80 et 90 minutes par les joueurs. Vous devrez donc probablement faire preuve d'un peu de patience, et en attendant, nous vous conseillons de cueillir des Hivernales aux alentours si vous êtes herboriste, afin de pouvoir concocter plus tard des Huiles glaciales ou des élixirs de puissance du givre. Ces plantes ne poussent que dans les Ruines d'Alterac, alors n'hésitez pas à faire d'une pierre deux coups.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé
WoW Classic 30 juillet 2026

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé

WoW Classic+ pourrait voir le jour plus tôt que ce que les joueurs imaginent, du moins, c'est ce que laisse penser cette information partagée sur X en juillet 2026.
WoW TBC : Quelle est la date de sortie de la phase 3 ?
WoW Classic 23 juillet 2026

WoW TBC : Quelle est la date de sortie de la phase 3 ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la phase 3 des royaumes anniversaire de WoW Classic TBC dans cet article.
WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu
WoW Classic 10 juillet 2026

WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu

Des bouleversements au niveau de l'interface ont été programmés en juillet 2026 pour WoW SoD, WoW Classic Era et WoW Hardcore.

commentaire (0)