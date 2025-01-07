WoW Classic : La recette de l'Huile glaciale, où l'acheter ?

Retrouvez des indications pour obtenir la recette de l'huile glaciale sur WoW Classic et SoD dans cet article.
Tout bon alchimiste sur WoW Classic
ou SoD a pour ambition de disposer de toutes les recettes disponibles sur le jeu. Or, certaines ne peuvent pas être apprises par l'intermédiaire de votre maître, c'est pourquoi vous devez vous les procurer par vos propres moyens, soit en farmant des créatures spécifiques, soit en interagissant avec un vendeur particulier. Afin de vous aider à compléter votre collection, nous vous indiquons ici où trouver la recette de l'huile glaciale
.
Où récupérer la recette d'alchimie de l'huile glaciale ?
L'huile glaciale
est un consommable très utile aux DPS en mêlée, plus particulièrement dans le combat contre Viscidus dans le raid d'Ahn'Qiraj. Sa préparation nécessite de disposer de 2 Hivernales et de 4 Moustaches de Khadgar.
Pour récupérer la recette de l'huile glaciale
, vous devrez vous rendre dans les Montagnes d'Alterac, plus précisément dans les Ruines d'Alterac, la zone enneigée et gardée par des Ogres élites de niveau 36-38. Autrement dit, vous ne courrez aucun danger si vous avez atteint au moins le niveau 50, puisque ces créatures deviendront grises.
Aux coordonnées 38.4, 38.8, vous apercevrez un gobelin répondant au nom de Bro'kin
. Il sera placé sur les remparts, et pour mieux le trouver, nous vous recommandons de faire appel à la commande /tar Bro.
Régulièrement, ses stocks sont approvisionnés d'une recette de l'huile glaciale
. Or, il se peut que lorsque vous vous y rendrez, il ne vous propose pas ce plan. Cela est normal, puisque le temps de réapparition de la recette est estimé à entre 80 et 90 minutes
par les joueurs. Vous devrez donc probablement faire preuve d'un peu de patience, et en attendant, nous vous conseillons de cueillir des Hivernales aux alentours si vous êtes herboriste, afin de pouvoir concocter plus tard des Huiles glaciales ou des élixirs de puissance du givre. Ces plantes ne poussent que dans les Ruines d'Alterac, alors n'hésitez pas à faire d'une pierre deux coups.
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