WoW Classic : La recette de l'Huile glaciale, où l'acheter ?

Aux coordonnées 38.4, 38.8, vous apercevrez un gobelin répondant au nom de. Il sera placé sur les remparts, et pour mieux le trouver, nous vous recommandons de faire appel à la commande /tar Bro.Régulièrement, ses stocks sont approvisionnés d'une. Or, il se peut que lorsque vous vous y rendrez, il ne vous propose pas ce plan. Cela est normal, puisquepar les joueurs. Vous devrez donc probablement faire preuve d'un peu de patience, et en attendant, nous vous conseillons de cueillir des Hivernales aux alentours si vous êtes herboriste, afin de pouvoir concocter plus tard des Huiles glaciales ou des élixirs de puissance du givre. Ces plantes ne poussent que dans les Ruines d'Alterac, alors n'hésitez pas à faire d'une pierre deux coups.