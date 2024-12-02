WoW Classic : Dans quelle zone se rendre pour monter en niveau ?

Retrouvez des indications pour bien choisir ses zones de pexing selon son niveau sur WoW Classic dans cet article.
Les nouveaux serveurs WoW Classic
sont disponibles depuis novembre 2024, mais la route est longue pour accèder au niveau 60. Afin de aider à optimiser votre parcours, nous vous indiquons ici quelles sont les zones à privilégier selon son niveau.
Dans quelle zone se rendre selon son niveau sur WoW Classic ?
Niveaux 1 à 15-20
Pour commencer votre montée en niveau sur WoW Classic
, nous vous recommandons de compléter les quêtes liées à la zone de départ de votre race. Néanmoins, si vous aspirez à récupérer une monture différente de celle obtenable par défaut selon votre race, nous vous conseillons de démarrer ailleurs. Par exemple, si vous êtes un Humain et que vous souhaitez monter un tigre darnassien, allez directement chez les Elfes puisque les gains de réputation une fois les quêtes passées grises deviennent minimes.
- Humain → Forêt d'Elwynn puis Marche de l'Ouest
- Gnome et Nain → Dun Morogh puis Loch Modan
- Elfe de la nuit → Teldrassil puis Sombrivage
- Tauren → Mulgore puis les Tarides
- Orc et Troll → Durotar puis les Tarides
- Mort-vivant → Clarières de Tirisfal puis Forêt des pins argentés
Jusqu'au niveau 30
Alliance
Les joueurs de l'Alliance ont tout intérêt à se rendre aux Carmines et au Bois de la Pénombre
, même les Elfes. Néanmoins, un petit détour par Ashenvale peut se révéler utile si vous souhaitez améliorer votre réputation avec Darnassus. Les zones des Humains sont toutefois plus prisées pour effectuer une montée en niveau rapide, d'autant que vous obtiendrez des quêtes qui vous mèneront par la suite vers Arathi et les Contreforts d'Hillsbrad. Horde
Si vous êtes un membre de la Horde, le chemin à suivre du niveau 20 à 30 est relativement simple. En effet, vous pourriez tout à fait rester dans les Tarides jusqu'au niveau 22, puis alterner entre les Contreforts d'Hillsbrad et Les Serres-Rocheuses puis Orneval
.
Jusqu'au niveau 40
Alliance
En atteignant le niveau 30, vous devriez commencer par faire route vers les Paluns
, puis compléter les quêtes correspondant à votre niveau à Arathi et dans la Vallée de Strangleronce
. Malheureusement, à un moment donné, il sera nécessaire d'aller en Désolace
et dans les Salines
afin de récupérer l'expérience qu'il vous manquera pour passer à la suite. Même si le Marécage d'Âprefange
a tendance à être un lieu oublié, il comprend une multitude de quêtes assez agréables à réaliser, dont quelques-unes vous mèneront après vers Zul'Farrak. Horde
Les joueurs de la Horde pourront quêter dans la région désertique des Terres ingrates après avoir terminé la zone des Mille pointes et les Salines
. Le Marais des Chagrins
comprend également une multitude de missions qui vous apporteront de l'expérience, tout comme la Vallée de Strangleronce
, une zone gigantesque que vous devriez entamer dès que possible.
Jusqu'au niveau 50
Alliance
Une fois niveau 40, terminez la Vallée de Strangleronce et Arathi
, puis rendez-vous à Tanaris
(et en parallèle, en Féralas
), notamment pour valider toutes les missions liées au donjon de Zul'Farrak. Vous pourriez ensuite faire route vers les Terres ingrates
et les Hinterlands, puis aux Gorges des Vents brûlants
.Horde
Jusqu'au niveau 45, il est préférable de se concentrer sur la Vallée de Strangleronce
ainsi que Feralas
et Tanaris
, ou encore les dernières quêtes disponibles au Marais des Chagrins. La zone la plus appropriée après que vous ayez terminé celles-ci sera comme pour l'Alliance, les Gorges des Vents brûlants.
Jusqu'au niveau 60
Enfin, votre périple touche à sa fin, et quelle que soit votre faction, vos destinations pour atteindre le niveau 60
sont les mêmes. Commencez par vous diriger vers le Cratère d'Un'Goro
et Gangrebois
, à compléter par un passage dans les Terres foudroyées. Il ne vous restera plus qu'à vous confronter aux zones de haut niveau, à savoir les Maleterres de l'ouest puis de l'est, et le Berceau-de-l'Hiver.
N'oubliez pas non plus de vous rendre dans les Steppes ardentes
afin de récupérer toutes les quêtes concernant BRD
. Ce passage a d'ailleurs tout intérêt à être effectué aux alentours du niveau 52.
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