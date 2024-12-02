WoW Classic : Dans quelle zone se rendre pour monter en niveau ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 02 décembre 2024 à 13h21
Retrouvez des indications pour bien choisir ses zones de pexing selon son niveau sur WoW Classic dans cet article.
WoW Classic : Dans quelle zone se rendre pour monter en niveau ?
Les nouveaux serveurs WoW Classic sont disponibles depuis novembre 2024, mais la route est longue pour accèder au niveau 60. Afin de aider à optimiser votre parcours, nous vous indiquons ici quelles sont les zones à privilégier selon son niveau.

Dans quelle zone se rendre selon son niveau sur WoW Classic ?

Niveaux 1 à 15-20

Pour commencer votre montée en niveau sur WoW Classic, nous vous recommandons de compléter les quêtes liées à la zone de départ de votre race. Néanmoins, si vous aspirez à récupérer une monture différente de celle obtenable par défaut selon votre race, nous vous conseillons de démarrer ailleurs. Par exemple, si vous êtes un Humain et que vous souhaitez monter un tigre darnassien, allez directement chez les Elfes puisque les gains de réputation une fois les quêtes passées grises deviennent minimes.
  • Humain → Forêt d'Elwynn puis Marche de l'Ouest
  • Gnome et Nain → Dun Morogh puis Loch Modan
  • Elfe de la nuit → Teldrassil puis Sombrivage
  • Tauren → Mulgore puis les Tarides
  • Orc et Troll → Durotar puis les Tarides
  • Mort-vivant → Clarières de Tirisfal puis Forêt des pins argentés
zones-niveau-1-15-wow-classic

Jusqu'au niveau 30

Alliance

Les joueurs de l'Alliance ont tout intérêt à se rendre aux Carmines et au Bois de la Pénombre, même les Elfes. Néanmoins, un petit détour par Ashenvale peut se révéler utile si vous souhaitez améliorer votre réputation avec Darnassus. Les zones des Humains sont toutefois plus prisées pour effectuer une montée en niveau rapide, d'autant que vous obtiendrez des quêtes qui vous mèneront par la suite vers Arathi et les Contreforts d'Hillsbrad. 

zone-lvl-20-wow-classic
Horde

Si vous êtes un membre de la Horde, le chemin à suivre du niveau 20 à 30 est relativement simple. En effet, vous pourriez tout à fait rester dans les Tarides jusqu'au niveau 22, puis alterner entre les Contreforts d'Hillsbrad et Les Serres-Rocheuses puis Orneval

Jusqu'au niveau 40

Alliance

En atteignant le niveau 30, vous devriez commencer par faire route vers les Paluns, puis compléter les quêtes correspondant à votre niveau à Arathi et dans la Vallée de Strangleronce. Malheureusement, à un moment donné, il sera nécessaire d'aller en Désolace et dans les Salines afin de récupérer l'expérience qu'il vous manquera pour passer à la suite. Même si le Marécage d'Âprefange a tendance à être un lieu oublié, il comprend une multitude de quêtes assez agréables à réaliser, dont quelques-unes vous mèneront après vers Zul'Farrak. 

zone-lvl-30-wow-classic
Horde

Les joueurs de la Horde pourront quêter dans la région désertique des Terres ingrates après avoir terminé la zone des Mille pointes et les Salines. Le Marais des Chagrins comprend également une multitude de missions qui vous apporteront de l'expérience, tout comme la Vallée de Strangleronce, une zone gigantesque que vous devriez entamer dès que possible.

Jusqu'au niveau 50

Alliance

Une fois niveau 40, terminez la Vallée de Strangleronce et Arathi, puis rendez-vous à Tanaris (et en parallèle, en Féralas), notamment pour valider toutes les missions liées au donjon de Zul'Farrak. Vous pourriez ensuite faire route vers les Terres ingrates et les Hinterlands, puis aux Gorges des Vents brûlants.

zone-lvl-40
Horde

Jusqu'au niveau 45, il est préférable de se concentrer sur la Vallée de Strangleronce ainsi que Feralas et Tanaris, ou encore les dernières quêtes disponibles au Marais des Chagrins. La zone la plus appropriée après que vous ayez terminé celles-ci sera comme pour l'Alliance, les Gorges des Vents brûlants.

Jusqu'au niveau 60

Enfin, votre périple touche à sa fin, et quelle que soit votre faction, vos destinations pour atteindre le niveau 60 sont les mêmes. Commencez par vous diriger vers le Cratère d'Un'Goro et Gangrebois, à compléter par un passage dans les Terres foudroyées. Il ne vous restera plus qu'à vous confronter aux zones de haut niveau, à savoir les Maleterres de l'ouest puis de l'est, et le Berceau-de-l'Hiver. N'oubliez pas non plus de vous rendre dans les Steppes ardentes afin de récupérer toutes les quêtes concernant BRD. Ce passage a d'ailleurs tout intérêt à être effectué aux alentours du niveau 52.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu
WoW Classic 10 juillet 2026

WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu

Des bouleversements au niveau de l'interface ont été programmés en juillet 2026 pour WoW SoD, WoW Classic Era et WoW Hardcore.
WoW SoD : La découverte d'un mystérieux build redonne espoir quant à la sortie de nouveaux contenus
WoW Classic 29 juin 2026

WoW SoD : La découverte d'un mystérieux build redonne espoir quant à la sortie de nouveaux contenus

Et si WoW SoD n'était pas vraiment terminé ? Et si l'expérience recommençait de zéro ? Un build supplémentaire relatif à la Saison a été trouvé en juin 2026.
WoW Classic sur mobile ? C'est possible, et ce joueur l'a prouvé
WoW Classic 29 juin 2026

WoW Classic sur mobile ? C'est possible, et ce joueur l'a prouvé

Un joueur de WoW Classic a réussi à porter le MMORPG de Blizzard sur son téléphone portable en juin 2026.

commentaire (0)