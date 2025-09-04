WoW Classic : Comment prendre les logs ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 04 septembre 2025 à 14h22
Retrouvez la marche à suivre pour enregistrer et télécharger des fichiers de logs sur WoW dans cet article.
WoW Classic : Comment prendre les logs ?
Les logs sont un élément important pour tous les joueurs de WoW Classic souhaitant analyser leur performance et se comparer aux autres, mais parfois, certains complètent des raids sans obtenir ces résultats. En effet, si personne n'enregistre les logs pendant l'instance, alors le site WarcraftLogs ne peut les inventer. Il est donc indispensable qu'au moins un joueur prenne la peine d'effectuer cette manipulation. Pour vous aider, nous vous expliquons ici comment prendre les logs.

Comment enregistrer les logs d'un raid sur WoW ?

Étape 1 : Warcraft Logs Uploader

Si vous ne voulez pas courir le risque de terminer un raid sur WoW sans recevoir de logs détaillant votre performance, la meilleure chose à faire est de le faire vous-même. Pour commencer, rendez-vous sur le site de WarcraftLogs pour télécharger le logiciel Warcraft Logs Uploader.

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Étape 2 : Cocher l'option d'enregistrement en jeu

Une fois que vous l'aurez obtenu, connectez-vous à WoW, lancez le jeu, et ouvrez le menu d'options. Tapez "log" dans la barre de recherche pour cocher la commande « Advanced Combat logging ».

advanced-comabt-logging

Étape 3 : Créer un compte

Pour pouvoir publier des logs, vous devrez créer un compte en vous connectant pour la première fois au logiciel Warcraft Logs Uploader. Cette opération est très rapide et ne devrait pas vous poser de difficulté particulière.

wlu-ex

Étape 4 : Enregistrer vos premiers fichiers de logs

En participant à un raid, tapez en jeu la commande « /combatlog » pour démarrer l'enregistrement des logs au début de l'instance. Lorsque vous aurez terminé, réécrivez la même commande pour les clôturer. Un message vous indiquera que la manipulation a été effectuée correctement.

combatlog


Étape 5 : Télécharger les logs

Enfin, il ne vous restera qu'à récupérer les logs via Warcraft Logs Uploader :
  1. Télécharger un journal (Upload a log).
  2. Choisir le fichier concernant votre raid (repérez-vous avec la date et l'heure).
  3. Sélectionner les options de publication (privée ou publique, région du monde, guilde ou personnel).
  4. Cliquer sur C'est parti (Let's go).
  5. Attendre la fin du chargement.
  6. Consulter le rapport. Cela ouvrira votre navigateur internet et vous enverra directement sur les logs de votre raid.
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Notez que cette marche à suivre est la même pour toutes les versions de WoW. Si vous évoluez principalement sur Classic mais que vous faites un saut sur The War Within, il vous suffira de sélectionner la version qui vous intéresse dans le logiciel.

logs-versions
Enregistrer les logs sur WoW peut faire peur au premier abord, mais cette démarche est en réalité très simple, et ne surcharge pas votre PC en jeu. N'hésitez donc pas à vous habituer à le faire, afin d'éviter vos parses oranges ou roses ne soient jamais publiées.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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commentaire (1)

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louis (invité) Le 04/09/2025 à 14:52

En fait c'était facile, moi qui redoutait de le faire mdr