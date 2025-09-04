WoW Classic : Comment prendre les logs ?

Retrouvez la marche à suivre pour enregistrer et télécharger des fichiers de logs sur WoW dans cet article.
Les logs sont un élément important pour tous les joueurs de WoW Classic
souhaitant analyser leur performance et se comparer aux autres, mais parfois, certains complètent des raids sans obtenir ces résultats. En effet, si personne n'enregistre les logs pendant l'instance, alors le site WarcraftLogs ne peut les inventer. Il est donc indispensable qu'au moins un joueur prenne la peine d'effectuer cette manipulation. Pour vous aider, nous vous expliquons ici comment prendre les logs.
Comment enregistrer les logs d'un raid sur WoW ?
Étape 1 : Warcraft Logs Uploader
Si vous ne voulez pas courir le risque de terminer un raid sur WoW
sans recevoir de logs détaillant votre performance, la meilleure chose à faire est de le faire vous-même. Pour commencer, rendez-vous sur le site de WarcraftLogs pour télécharger le logiciel Warcraft Logs Uploader.
Étape 2 : Cocher l'option d'enregistrement en jeu
Une fois que vous l'aurez obtenu, connectez-vous à WoW
, lancez le jeu, et ouvrez le menu d'options. Tapez "log" dans la barre de recherche pour cocher la commande « Advanced Combat logging ».
Étape 3 : Créer un compte
Pour pouvoir publier des logs, vous devrez créer un compte en vous connectant pour la première fois au logiciel Warcraft Logs Uploader. Cette opération est très rapide et ne devrait pas vous poser de difficulté particulière.
Étape 4 : Enregistrer vos premiers fichiers de logs
En participant à un raid, tapez en jeu la commande « /combatlog »
pour démarrer l'enregistrement des logs au début de l'instance. Lorsque vous aurez terminé, réécrivez la même commande pour les clôturer. Un message vous indiquera que la manipulation a été effectuée correctement.
Étape 5 : Télécharger les logs
Enfin, il ne vous restera qu'à récupérer les logs via Warcraft Logs Uploader :
Notez que cette marche à suivre est la même pour toutes les versions de WoW.
- Télécharger un journal (Upload a log).
- Choisir le fichier concernant votre raid (repérez-vous avec la date et l'heure).
- Sélectionner les options de publication (privée ou publique, région du monde, guilde ou personnel).
- Cliquer sur C'est parti (Let's go).
- Attendre la fin du chargement.
- Consulter le rapport. Cela ouvrira votre navigateur internet et vous enverra directement sur les logs de votre raid.
Si vous évoluez principalement sur Classic mais que vous faites un saut sur The War Within, il vous suffira de sélectionner la version qui vous intéresse dans le logiciel.
Enregistrer les logs sur WoW
peut faire peur au premier abord, mais cette démarche est en réalité très simple, et ne surcharge pas votre PC en jeu. N'hésitez donc pas à vous habituer à le faire, afin d'éviter vos parses oranges ou roses ne soient jamais publiées.
commentaire (1)
En fait c'était facile, moi qui redoutait de le faire mdr