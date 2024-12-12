WoW Classic : Comment apprendre le sort Rédemption des paladins ?

Retrouvez la marche à suivre pour apprendre le sort Rédemption des paladins humains et nains sur WoW Classic dans cet article.
Sur WoW Classic
, peu de classes sont en mesure de ramener à la vie leurs partenaires, et les paladins en font partie. Or, pour y parvenir, une courte série de quêtes doit être accomplie dès le début de votre expérience. Retrouvez comment apprendre le sort Rédemption des paladins humains et nains
dans cet article.
Comment obtenir le sort de résurrection des paladins humains ?
À partir du niveau 12
, tous les paladins humains
sur WoW Classic
peuvent se rendre à Goldshire dans la Forêt d'Elwynn afin d'interagir avec Frère Wilhem et accepter la quête « Le Tome de divinité », qui sera la première d'une série de 8
. Vous serez alors mené vers la Cathédrale de Hurlevent pour vous entretenir avec Duthorian Rall. Cliquez sur l'objet reçu dans votre inventaire, et parlez-lui de nouveau. Puis, vous devrez rencontrer Stephanie Turner dans la capitale (Quartier commerçant) pour pouvoir passer à l'étape suivante.
Cette dernière exigera que vous lui rapportiez 10 étoffes de lin
, avant de vous remettre une autre quête accompagnée d'un Symbole de vie
. Rendez-vous au fond de la Cathédrale de Hurlevent pour vous entretenir avec le nain Gazin Tenorm. Il vous indiquera la suite de la démarche, qui consiste à localiser une île au milieu du lac du Cairn au nord-est d'Elwynn
afin de ramener à la vie le nain Henze Faulk
grâce au Symbole de vie.
Vous le trouverez aux coordonnées 72.6, 51.4. Une fois vivant, il ne vous restera qu'à éliminer des défias aux alentours jusqu'à ramasser un Script défias
.
Retournez enfin à Stormwind auprès de Gazin Tenorm au Quartier commerçant, puis vers Duthorian Rall dans la Cathédrale. La série de quêtes sera alors complétée, et vous serez en mesurer d'apprendre le sort Rédemption
.
Comment bénéficier du sort Rédemption des paladins nains ?
La série de quêtes propres aux paladins nains
pour apprendre le sort de résurrection suit un schéma identique à celui des humains :
- Parlez à Azar Stronghammer à Kharanos, à Dun Morogh, afin qu'il vous octroie la quête « Le tome de divinité ».
Interagissez avec Tiza Battleforge à la Garde Mystique de Forgefer, puis cliquez droit sur l'objet reçu dans votre inventaire avant de lui reparler.
- Rendez-vous auprès de l'humain John Turner qui patrouille dans les Communs de la capitale.
- Rapportez-lui 10 étoffes de lin.
- Il vous récompensera d'un Symbole de vie, et vous demandera de retourner vous entretenir avec Tiza Battleforge.
- Interagissez avec Muiredon Battleforge, qui vous indiquera que pour accomplir la suite de la mission, il sera nécessaire de vous rendre au sud du Lac du lit d'Helm à l'est de Dun Morogh.
- Là-bas, aux coordonnées 78.3, 58.1, vous verrez le nain Narm Faulk, que vous devrez ramener à la vie grâce au Symbole de vie obtenu plus tôt.
- Il vous suffira ensuite d'éliminer des espions Sombrefer au Sud du lac jusqu'à ramasser un Script sombrefer, puis de retourner à la Garde mystique d'Ironforge.
- En parlant à Tiza Battleforge, vous validerez la série de quêtes et pourrez enfin bénéficier du sort Rédemption.
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