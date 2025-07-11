WoW Classic Classic : Une réinitialisation journalière a été mise en place pour BWL

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 11 juillet 2025 à 12h21
Blizzard a réinitialisé le raid de BWL sur les serveurs anniversaire de WoW Classic à la suite de la sortie de la phase 5 en juillet 2025.
WoW Classic Classic : Une réinitialisation journalière a été mise en place pour BWL
La phase 5 est arrivée sur les serveurs anniversaire de WoW Classic Vanilla le 11 juillet 2025, ce qui permet aux joueurs d'entamer l'effort de guerre menant à l'ouverture des portes des raids d'Ahn'Qiraj. Malheureusement, certains des aspirants au titre de Seigneur Scarabée ont subi une déconvenue en tentant de compléter la quête demandant de rapporter la quête du Seigneur des Couvées Lanistaire. Blizzard a mis en place une solution radicale pour solutionner les choses : une réinitialisation du raid du Repaire de l'Aile-Noire.

BWL a été réinitialisé pour résoudre un bug majeur sur les serveurs anniversaire

Lorsqu'un problème survient sur WoW, Blizzard règle le plus souvent les choses au cours de la maintenance hebdomadaire suivante, mais il a fallu agir plus vite dans le cas de la sortie de la P5 de WoW Classic Classic. En effet, certains parmi vous n'ont pas réussi à récupérer la tête du Seigneur des Couvées Lanistaire, le 3ème boss de BWL, dans le cadre de la quête Il ne peut y en avoir qu'un. Ce bug aurait pu mettre un terme définitif aux aspirations de ceux qui rêvent de disposer de la monture Scarabée noir, mais le développeur a agi en conséquence pour corriger le problème : une réinitialisation journalière et temporaire du Repaire de l'Aile-Noire jusqu'au dimanche 13 juillet 2025.

reset-bwl-juillet-2025
Avec la sortie du contenu lié à l'effort de guerre d'Ahn'Qiraj, un bug a empêché un petit nombre de joueurs ayant accédé au Repaire de l'Aile noire juste avant le déverrouillage du contenu de terminer la quête « Il ne peut y en avoir qu'un ».

Afin de corriger cela et de permettre aux joueurs concernés de terminer « Il ne peut y en avoir qu'un », nous mettons temporairement en place une réinitialisation quotidienne du Repaire de l'Aile noire.

Le Repaire de l'Aile-Noire retrouvera son cycle de réinitialisation standard de 7 jours le dimanche 13 juillet 2025 à 1h00 (heure française) pour toutes les régions. Cela correspond à 23h00 UTC / 16h00 PDT / 19h00 EDT.
Si vous faites partie des concernés, ne tardez pas à retourner dans l'instance pour pouvoir commencer à rendre vos carapaces et améliorer votre réputation avec la Progéniture de Nozdormu. Cela pourrait également être l'occasion de récupérer l'équipement qu'il vous manque, alors rendez-vous dans le Repaire de l'Aile-Noire au plus vite.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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commentaires (2)

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bwl (invité) Le 12/07/2025 à 13:10

La traduction sur la date n'est pas bonne,

samedi 12/07 23h UTC correspond au 13/07 01h du matin heure française et non samedi 12/07 1h du matin heure française

Avatar Amandine
Amandine Le 12/07/2025 à 21:59

Merci de l'avoir notifié, je crois avoir mal retenu la leçon du tour du monde en 80 jours ^^'