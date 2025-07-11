WoW Classic Classic : Une réinitialisation journalière a été mise en place pour BWL

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé
WoW Classic+ pourrait voir le jour plus tôt que ce que les joueurs imaginent, du moins, c'est ce que laisse penser cette information partagée sur X en juillet 2026.
Avec la sortie du contenu lié à l'effort de guerre d'Ahn'Qiraj, un bug a empêché un petit nombre de joueurs ayant accédé au Repaire de l'Aile noire juste avant le déverrouillage du contenu de terminer la quête « Il ne peut y en avoir qu'un ».Si vous faites partie des concernés, ne tardez pas à retourner dans l'instance pour pouvoir commencer à rendre vos carapaces et améliorer votre réputation avec la Progéniture de Nozdormu. Cela pourrait également être l'occasion de récupérer l'équipement qu'il vous manque, alors rendez-vous dans le Repaire de l'Aile-Noire au plus vite.
Afin de corriger cela et de permettre aux joueurs concernés de terminer « Il ne peut y en avoir qu'un », nous mettons temporairement en place une réinitialisation quotidienne du Repaire de l'Aile noire.
Le Repaire de l'Aile-Noire retrouvera son cycle de réinitialisation standard de 7 jours le dimanche 13 juillet 2025 à 1h00 (heure française) pour toutes les régions. Cela correspond à 23h00 UTC / 16h00 PDT / 19h00 EDT.
commentaires (2)
La traduction sur la date n'est pas bonne,
samedi 12/07 23h UTC correspond au 13/07 01h du matin heure française et non samedi 12/07 1h du matin heure française
Merci de l'avoir notifié, je crois avoir mal retenu la leçon du tour du monde en 80 jours ^^'