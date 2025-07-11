WoW Classic Classic : Une réinitialisation journalière a été mise en place pour BWL



le 11 juillet 2025 à 12h21 Publié par Amandine Paccou le 11 juillet 2025 à 12h21

Blizzard a réinitialisé le raid de BWL sur les serveurs anniversaire de WoW Classic à la suite de la sortie de la phase 5 en juillet 2025.