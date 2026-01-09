WoW Classic Classic : Quelle est la date de sortie de The Burning Crusade (TBC) ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de The Burning Crusade sur les serveurs anniversaire de WoW Classic dans cet article.
Lorsque les serveurs anniversaire de WoW Classic
ont ouvert leurs portes en fin d'année 2024, la plupart des joueurs ont recommencé l'expérience en n'ayant qu'une seule idée en tête : revivre The Burning Crusade. L'Outreterre n'a jamais été aussi proche, car la date de sortie de TBC anniversaire
est désormais connue.
Quand va sortir WoW TBC anniversaire ?
Préparez-vous à franchir de nouveau la Porte des ténèbres sur les serveurs anniversaire de WoW
, puisque la date de sortie de TBC a été fixée au 6 février à 0 h 01 en France.
À compter de ce jour, vous pourrez enfin accéder au niveau 70, aux montures volantes, ou encore, vous aventurer dans les trois premiers raids de l'extension, le repaire de Gruul, de Magtheridon, et surtout, Karazhan.
Avant cela, la mise à jour de prélancement sera déployée le 13 janvier 2026
, ce qui implique que vous devrez choisir de poursuivre vers TBC (jusqu'au 12 janvier au plus tard), ou de vous diriger vers un royaume Era. En même temps, le Sésame pour le niveau 58 sera disponible à l'achat. Vous serez enfin autorisé à incarner un Elfe de sang ou un Draeneï, à apprendre le métier de joaillier, et vous bénéficierez aussi des banques de guilde.
Blizzard a communiqué les autres dates clés de cette sortie de TBC anniversaire :
- 18 février → début de la saison 1 d'arène JcJ (après la réinitialisation hebdomadaire de chaque région
- 20 février → déblocage de trois raids, Karazhan, le repaire de Gruul et le repaire de Magtheridon
Vous aurez donc plusieurs jours pour vous préparer à ces lancements, en atteignant le niveau maximal, et en farmant quelques donjons héroïques pour obtenir votre équipement pré-BIS. Il sera aussi nécessaire d'avancer dans la réputation avec les factions de l'extension, dans l'optique de récupérer quelques pièces. Faites alors une croix sur votre calendrier si vous aspirez à profiter de TBC de la meilleure des manières, et rendez-vous le 6 février dans les Terres foudroyées pour franchir le portail.
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