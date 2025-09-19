WoW Classic Classic : Quelle est la date de sortie de la P6 et de Naxxramas ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la phase 6 et du raid de Naxxramas sur les serveurs anniversaire de WoW Classic.
Alors que les portes d'Ahn'Qiraj ont ouvert en juillet 2025, les joueurs de WoW Classic
Classic s'apprêtent à conclure l'aventure Vanilla prochainement à travers la phase 6 et le raid de Naxxramas
, et nous vous indiquons la date de sortie
de cet ultime chapitre ci-dessous.
Quand sortiront la phase 6 et Naxxramas sur les serveurs anniversaire ?
L'expérience WoW Classic Classic
touche à sa fin, puisque l'invasion du Fléau est imminente : la date de sortie de Naxxramas et de la phase 6 a été fixée au vendredi 3 octobre à 0 heure 01 en France
, soit moins de deux mois après les débuts d'Ahn'Qiraj.
À compter de ce jour, l'événement mondial de l'invasion du Fléau démarrera en Azeroth, et vous aurez jusqu'au 30 octobre pour y participer et décrocher un maximum de runes nécrotiques.
Il sera possible de le parcourir dans les zones signalées par un crâne violet sur votre carte : Azshara, terres Foudroyées, steppes Ardentes, Maleterres de l'Est, Tanaris, Berceau-de-l'Hiver, et au sein des grandes villes et de certains donjons.
Naxxramas
, la citadelle de l'Effroi, comprendra 5 parties, dont 4 quartiers et l'aile finale du Wyrm de Givre, abritant Saphiron et le terrible Kel'Thuzad. Au total, vous y affronterez 15 boss, et pourrez ainsi récupérer votre ensemble T3. Les casters et certains healers pourront également compléter le bâton légendaire Atiesh, en récoltant 40 fragments sur les boss du raid.
N'oubliez pas d'améliorer votre réputation avec l'Aube d'argent en prévision de cette sortie, étant donné que plus vous atteignez un palier élevé, moins la quête d'accès vous coûtera cher. Notez qu'une fois Exalté, l'entrée de Naxxramas est gratuite.
Au regard de cette date de sortie de la P6 des serveurs anniversaire de WoW
, nous pouvons à présent estimer que The Burning Crusade Classic Classic pourrait commencer à l'aube de l'année 2026. Préparez-vous alors à retourner dans Karazhan l'hiver prochain, et en attendant, nous vous souhaitons une belle aventure au sein du meilleur raid de Vanilla.
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