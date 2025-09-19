WoW Classic Classic : Quelle est la date de sortie de la P6 et de Naxxramas ?



le 19 septembre 2025 à 10h42 Publié par Amandine Paccou le 19 septembre 2025 à 10h42

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la phase 6 et du raid de Naxxramas sur les serveurs anniversaire de WoW Classic.