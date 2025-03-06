WoW Classic Classic : Quelle est la date de sortie de la P3 et de BWL ?

Retrouvez le calendrier de sortie de la P3 de WoW Classic Classic dans cet article (serveurs anniversaire).
Les serveurs anniversaire de WoW Classic
vont entrer dans une nouvelle phase, la troisième. La P3
permettra notamment aux joueurs de s'aventurer dans le raid du Repaire de l'Aile-Noire (BWL) et d'atteindre le rang 14 du système d'honneur PvP. Blizzard a présenté les ajouts à venir prochainement, en dévoilant en même temps la date de sortie
de la phase.
La P3 arrivera le 20 mars 2025
Alors que le Cœur du Magma et le Repaire d'Onyxia sont disponibles depuis décembre 2024 sur WoW Classic Classic
, un raid supplémentaire sera bientôt accessible pour tous les joueurs. En effet, le Repaire de l'Aile-Noire ouvrira le 20 mars 2025
et les joueurs auront tout intérêt à valider rapidement leur accès
pour ne rien rater et commencer à collecter leur T2. Blizzard a communiqué un calendrier des dates clés de la P3 des serveurs anniversaire :
- 20 mars : phase 3, dont le raid du repaire de l'Aile noire raid, des quêtes de classe de niveau 50, des listes de réputation du goulet des Warsong, la quintessence éternelle et la foire de Sombrelune.
- 3 avril : suppression du plafond de points d'honneur du rang 11 en JcJ, ouverture du champ de bataille du bassin d'Arathi et évènements bonus de week-end des champs de bataille.
Notez que le Bassin d'Arathi sera accessible à partir du 3 avril à 23 heures en France, et que le week-end du 4 mettra ce champ de bataille à l'honneur. Le farming d'honneur pour atteindre le rang 14 pourra commencer, alors n'hésitez pas à accumuler quelques marques au préalable pour vous constituer une légère avance.
De plus, des recettes supplémentaires
seront ajoutées avec les factions de l'Aube d'argent, des Sentinelles d'Aile-argent, des Voltigeurs Warsong, de la Confrérie du Thorium et des Grumegueules.
La Foire de Sombrelune vous permettra enfin d'accèder à un nouveau mondial, celui accordant +10 % de dégâts disponible tantôt à Mulgore tantôt dans la Forêt d'Elwynn. Afin de gagner du temps et d'éviter une déconvenue, retrouvez les réponses à communiquer à Sayge pour récupérer le buff de son choix
dans son article.
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