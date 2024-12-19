WoW Classic Classic : Quelle est la date de sortie de la P2 ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 19 décembre 2024 à 12h22
Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la P2 de WoW Classic Classic dans cet article.
WoW Classic Classic : Quelle est la date de sortie de la P2 ?
Les raids d'Onyxia et du Cœur du Magma sont accessibles depuis le 12 décembre 2024 sur les nouveaux serveurs de WoW Classic, et les joueurs pourront déjà bientôt participer à de nouvelles activités puisque Blizzard a annoncé en décembre 2024 la date de sortie de la P2 de Classic Classic.

Quand la P2 de WoW Classic Classic sera disponible ?

Depuis quelques jours, les joueurs de WoW Classic Classic peuvent se mesurer à Onyxia et aux 10 boss du raid à 40 de Cœur du Magma, et le rythme de l'extension va encore s'accélérer d'ici peu. En effet, la date de sortie de la P2 a été fixée au 9 janvier 2025 à 23 heures en France (2:00 pm PST), et se divisera en deux étapes. Dans un premier temps, le système d'honneur se débloquera et vous pourrez enfin vous rendre dans les 3 donjons d'Hache-Tripes, autrement dit, récupérer de l'équipement pré-BIS et des buffs mondiaux supplémentaires.

p2-wow-classic-classic-annonce
De plus, les boss mondiaux Azuregos et Kazzak seront disponibles, le premier dans la zone d'Azshara et le second dans les Terres foudroyées.

Les amateurs de PvP devront néanmoins patienter une semaine de plus pour pouvoir créer des groupes de champ de bataille et monter leur rang plus aisément. Le Goulet des Chanteguerres et la Vallée d'Alterac seront accessibles à partir du 16 janvier 2025, et le rang maximal pouvant être atteint sera le 11, Commandant (Alliance) ou Lieutenant-Général (Horde). Les titres de Connétable et de Grand seigneur de guerre ne pourront être acquis que plus tard, peu de temps après le lancement du raid du Repaire de l'Aile-Noire. 

date-de-sortie-pvp-wow-classic-classic
Au regard de la feuille de route de 2025, il apparaît que chaque phase de WoW Classic Classic durera un peu plus de deux mois, ce qui signifie que BWL sera disponible au début du printemps.

roadmap-classic-2025
Vous aurez donc suffisamment de temps pour accèder au rang 11 avant cette date, et être ainsi prêt à récupérer les armes les plus convoitées en PvP dès qu'elles seront accessibles.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW TBC : Quelle est la date de sortie de la phase 3 ?
WoW Classic 23 juillet 2026

WoW TBC : Quelle est la date de sortie de la phase 3 ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la phase 3 des royaumes anniversaire de WoW Classic TBC dans cet article.
WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu
WoW Classic 10 juillet 2026

WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu

Des bouleversements au niveau de l'interface ont été programmés en juillet 2026 pour WoW SoD, WoW Classic Era et WoW Hardcore.
WoW SoD : La découverte d'un mystérieux build redonne espoir quant à la sortie de nouveaux contenus
WoW Classic 29 juin 2026

WoW SoD : La découverte d'un mystérieux build redonne espoir quant à la sortie de nouveaux contenus

Et si WoW SoD n'était pas vraiment terminé ? Et si l'expérience recommençait de zéro ? Un build supplémentaire relatif à la Saison a été trouvé en juin 2026.

commentaire (0)