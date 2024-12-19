WoW Classic Classic : Quelle est la date de sortie de la P2 ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la P2 de WoW Classic Classic dans cet article.
Les raids d'Onyxia et du Cœur du Magma sont accessibles depuis le 12 décembre 2024 sur les nouveaux serveurs de WoW Classic
, et les joueurs pourront déjà bientôt participer à de nouvelles activités puisque Blizzard a annoncé en décembre 2024 la date de sortie de la P2 de Classic Classic
.
Quand la P2 de WoW Classic Classic sera disponible ?
Depuis quelques jours, les joueurs de WoW Classic Classic
peuvent se mesurer à Onyxia et aux 10 boss du raid à 40 de Cœur du Magma, et le rythme de l'extension va encore s'accélérer d'ici peu. En effet, la date de sortie de la P2 a été fixée au 9 janvier 2025 à 23 heures en France (2:00 pm PST)
, et se divisera en deux étapes. Dans un premier temps, le système d'honneur se débloquera
et vous pourrez enfin vous rendre dans les 3 donjons d'Hache-Tripes
, autrement dit, récupérer de l'équipement pré-BIS et des buffs mondiaux supplémentaires.
De plus, les boss mondiaux Azuregos et Kazzak
seront disponibles, le premier dans la zone d'Azshara et le second dans les Terres foudroyées.
Les amateurs de PvP devront néanmoins patienter une semaine de plus pour pouvoir créer des groupes de champ de bataille et monter leur rang plus aisément. Le Goulet des Chanteguerres et la Vallée d'Alterac seront accessibles à partir du 16 janvier 2025
, et le rang maximal pouvant être atteint sera le 11, Commandant (Alliance) ou Lieutenant-Général (Horde). Les titres de Connétable et de Grand seigneur de guerre ne pourront être acquis que plus tard, peu de temps après le lancement du raid du Repaire de l'Aile-Noire.
Au regard de la feuille de route de 2025, il apparaît que chaque phase de WoW Classic Classic durera un peu plus de deux mois, ce qui signifie que BWL sera disponible au début du printemps.
Vous aurez donc suffisamment de temps pour accèder au rang 11 avant cette date, et être ainsi prêt à récupérer les armes les plus convoitées en PvP dès qu'elles seront accessibles.
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