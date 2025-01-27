WoW Classic Classic : Les rangs PvP et leurs récompenses, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 27 janvier 2025 à 16h22
Retrouvez des informations relatives au système d'honneur PvP sur WoW Classic Classic dans cet article.
WoW Classic Classic : Les rangs PvP et leurs récompenses, les détails
La phase 2 de WoW Classic Classic a commencé, et les joueurs peuvent enfin améliorer leur rang PvP pour prétendre aux plus belles récompenses du système. Afin de vous aider à y voir un peu plus clair, nous vous listons ici les rangs disponibles et les butins associés.

Quels sont les rangs PvP sur WoW Classic et quelles récompenses accordent-ils ?

Comme sur la version originale de Vanilla, les rangs PvP sur les serveurs célébrant les 20 ans de WoW vont de 1 à 14. En P2, il n'est possible d'atteindre qu'au maximum le rang 11, débloquant l'achat des montures de guerre. Ce n'est qu'à partir de la sortie du Repaire de l'Aile-Noire (BWL) que les rangs 12, 13 et 14 seront accessibles.

Rang Titre - Alliance Titre - Horde Récompenses
1 Soldat Éclaireur Tabard
2 Caporal Grunt  Bijou de l'Alliance ou de la Horde
3 Sergent Sergent Capes de sergent, 10 % de remise auprès des marchands de la capitale de votre race (montures inclues)
4 Sergent-chef Sergent-chef Colliers de qualité bleue 
5 Sergent-major Adjuvant  Brassards de qualité bleue
6 Chevalier Garde de pierre Tabards, Accès aux potions de mana et de soins de combat
7 Chevalier-lieutenant Garde de sang Bottes et gants (set bleu)
8 Chevalier-capitaine Légionnaire Torse et jambières (set bleu)
9 Chevalier-champion Centurion Étendard de bataille 
10 Lieutenant-Commandant Champion Tête et épaules (set bleu)
11 Commandant Lieutenant-Général Montures, Accès au canal Défense mondiale 
12 Maréchal Général Gants, jambières et bottes (set épique)
13 Grand Maréchal Seigneur de guerre Tête, torse et épaules (set épique)
14 Connétable Grand Seigneur de guerre Armes

Comment atteindre le rang maximal ?

La progression dans les rangs PvP est beaucoup moins éprouvante sur WoW Classic Classic que sur WoW Classic de 2019. En effet, le système a été mis à jour de façon à ressembler à celui de la Saison de la Découverte. Un rang gagné ne peut désormais plus être perdu, et tous sont plus faciles à acquérir qu'autrefois. Il n'existe plus de brackets mais des montants d'honneur définis à obtenir chaque semaine, et pour consulter votre avancée, nous vous recommandons d'installer l'addon Ranker, disponible via CurseForge. 

addon-ranker
Il ne vous restera qu'à rejoindre des groupes en champ de bataille ou traquer les membres de la faction adverse en Azeroth pour atteindre le montant indiqué par Ranker, et franchir les rangs du système d'honneur progressivement.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé
WoW Classic 30 juillet 2026

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé

WoW Classic+ pourrait voir le jour plus tôt que ce que les joueurs imaginent, du moins, c'est ce que laisse penser cette information partagée sur X en juillet 2026.
WoW TBC : Quelle est la date de sortie de la phase 3 ?
WoW Classic 23 juillet 2026

WoW TBC : Quelle est la date de sortie de la phase 3 ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la phase 3 des royaumes anniversaire de WoW Classic TBC dans cet article.
WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu
WoW Classic 10 juillet 2026

WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu

Des bouleversements au niveau de l'interface ont été programmés en juillet 2026 pour WoW SoD, WoW Classic Era et WoW Hardcore.

commentaire (0)