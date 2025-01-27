WoW Classic Classic : Les rangs PvP et leurs récompenses, les détails

Retrouvez des informations relatives au système d'honneur PvP sur WoW Classic Classic dans cet article.
La phase 2 de WoW
Classic Classic a commencé, et les joueurs peuvent enfin améliorer leur rang PvP pour prétendre aux plus belles récompenses du système. Afin de vous aider à y voir un peu plus clair, nous vous listons ici les rangs disponibles et les butins associés.
Quels sont les rangs PvP sur WoW Classic et quelles récompenses accordent-ils ?
Comme sur la version originale de Vanilla, les rangs PvP
sur les serveurs célébrant les 20 ans de WoW
vont de 1 à 14. En P2, il n'est possible d'atteindre qu'au maximum le rang 11, débloquant l'achat des montures de guerre. Ce n'est qu'à partir de la sortie du Repaire de l'Aile-Noire (BWL) que les rangs 12, 13 et 14 seront accessibles.
|Rang
|Titre - Alliance
|Titre - Horde
|Récompenses
|1
|Soldat
|Éclaireur
|Tabard
|2
|Caporal
|Grunt
|Bijou de l'Alliance ou de la Horde
|3
|Sergent
|Sergent
|Capes de sergent, 10 % de remise auprès des marchands de la capitale de votre race (montures inclues)
|4
|Sergent-chef
|Sergent-chef
|Colliers de qualité bleue
|5
|Sergent-major
|Adjuvant
|Brassards de qualité bleue
|6
|Chevalier
|Garde de pierre
|Tabards, Accès aux potions de mana et de soins de combat
|7
|Chevalier-lieutenant
|Garde de sang
|Bottes et gants (set bleu)
|8
|Chevalier-capitaine
|Légionnaire
|Torse et jambières (set bleu)
|9
|Chevalier-champion
|Centurion
|Étendard de bataille
|10
|Lieutenant-Commandant
|Champion
|Tête et épaules (set bleu)
|11
|Commandant
|Lieutenant-Général
|Montures, Accès au canal Défense mondiale
|12
|Maréchal
|Général
|Gants, jambières et bottes (set épique)
|13
|Grand Maréchal
|Seigneur de guerre
|Tête, torse et épaules (set épique)
|14
|Connétable
|Grand Seigneur de guerre
|Armes
Comment atteindre le rang maximal ?
La progression dans les rangs PvP est beaucoup moins éprouvante sur WoW Classic Classic
que sur WoW Classic de 2019. En effet, le système a été mis à jour de façon à ressembler à celui de la Saison de la Découverte. Un rang gagné ne peut désormais plus être perdu, et tous sont plus faciles à acquérir qu'autrefois. Il n'existe plus de brackets mais des montants d'honneur définis à obtenir chaque semaine, et pour consulter votre avancée, nous vous recommandons d'installer l'addon Ranker
, disponible via CurseForge.
Il ne vous restera qu'à rejoindre des groupes en champ de bataille ou traquer les membres de la faction adverse en Azeroth pour atteindre le montant indiqué par Ranker, et franchir les rangs du système d'honneur progressivement.
commentaire (0)