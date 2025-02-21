WoW Cataclysm : Les règles de parsing de l'Âme des dragons ont été partagées, les détails

WoW Forever : La feuille de route 2026-2027 révèle un programme chargé
Le programme de WoW Forever se dévoile avec la parution de la feuille de route jusqu'à l'été 2027 : Blizzard promet une aventure rythmée et riche en contenus inédits.
Modifications des bossNous lançons l'Âme des Dragons sans règles de parsing et nous les réévaluerons peu après la sortie, lorsque nous aurons plus d'informations sur les combats et les problèmes potentiels. Rejoignez-nous sur Discord dans le canal #cata-raid-discussion pour discuter des règles de parsing de l'Âme des Dragons et des éventuelles modifications.
Veuillez noter que le journal de combat ne collecte pas avec précision les données entre les royaumes normaux et Twilight. Si vous souhaitez un DPS précis pour vous-même, vous devez enregistrer vos propres logs.
- Morchok → Aucune règle.
- Seigneur de guerre Zon'ozz → Aucune règle.
- Yor'sahj l'Insomniaque → Aucune règle.
- Hagara la Lieuse-des-tempêtes → Aucune règle.
- Ultraxion → Aucune règle.
- Échine d'Aile de mort → Aucune règle.
- Folie d'Aile de mort → Aucune règle.
Raid complet
- Un « raid complet » sur Warcraft Logs signifie faire l'intégralité du raid en une seule session. Cela a un point de départ et une fin clairs.
- Faire un Raid complet vous donne accès aux parses de raid complet, y compris les parses de vitesse pour les guildes et les parses de DPS sur les combats de boss pour les joueurs.
DPS en combat de boss (Boss Fight DPS)
- Cette section regroupe tous les DPS des combats de boss, en ne comptant que les éliminations. Cela nécessite de faire l'intégralité du raid en une seule session de raid.
DPS boss et trash (Boss and Trash DPS)
- Cette section regroupe le DPS des combats de boss et des trashs cumulés. Cela nécessite de faire l'intégralité du raid en une seule session de raid.
- Tout est inclus (sauf exclusions explicites ci-dessus), y compris les adds exclus, et le temps d'inactivité n'est pas pris en compte.
Buffs
Infusion de puissance / Frénésie impie
- Sur la version actuelle du jeu, nous avons ajouté un cap pour les buffs externes. Cela est également mis en place pour Infusion de puissance sur Classic.
- Cela signifie que vous ne pouvez recevoir l'Infusion de puissance que d'un seul prêtre équivalent. Le nombre de buffs externes reçus ne peut pas dépasser ce qu'un seul joueur pourrait appliquer à un individu. Toutefois, vous pouvez recevoir ces buffs de plusieurs joueurs, tant que le nombre total reste sous la limite.
- Frénésie impie est limitée uniquement aux incantations sur soi-même.
- Toute parse ne respectant pas ces restrictions ne sera pas classée.
Épines
- Les dégâts d'Épines sont attribués au druide qui les a lancées.
Ficelles du métier
- Ficelles du métier est toujours attribué à un PNJ, comme nous l'avons fait sur WotLK.
Buffs mondiauxLa majorité des buffs mondiaux, tels que :
- Focalisation des arcanes
- Zèle
- Puissance de Malygos
- Fureur de Ragnaros
- Flamme du Voyant
- Puissance des Arcanes
- Murmures sombres
- Bénédiction de Brassenoire
- Renaissance de l'âme
- Bénédiction d'Elune
- Infusion de gemme de sang
- Et d'autres…
- ... sont interdits.
Caquètement de guerre / Poulet de combat
- Le buff Caquètement de guerre du Poulet de combat est interdit. Ce buff invalidera votre parse de boss et votre parse de raid complet.
Huile de foie de poisson, Lumière d'Elune, et autres
- Nous serons plus stricts sur l'utilisation des objets à usage unique, tels que l'Huile de foie de poisson et d'autres objets de quête.
- Ces objets sont interdits pour les classements de parsing, mais sont autorisés pour le classement de progression des guildes.
Connexion
- L'utilisation excessive de Connexion pour gonfler les parses de soins invalidera votre kill.
Autres
- L'abus de la durée de Pyromaniac invalidera vos logs.
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