WoW Cataclysm : La phase 4 arrivera plus tard que prévu

Blizzard a retardé la sortie de la phase 4 de WoW Cataclysm Classic, la P3 durera plus de trois mois.
Les joueurs de WoW Classic
Cataclysm s'apprêtent à redécouvrir les Terres de feu à travers la troisième et avant-dernière phase de l'extension, et vous aurez un peu plus de temps que ce qui avait été annoncé dans la roadmap pour en profiter.
La dernière phase de WoW Cataclysm n'ouvrira pas ses portes avant février 2025
À partir du 29 octobre 2024, la phase 3 de WoW Cataclysm
débutera, et sera suivie de l'ouverture du raid des Terres de feu le 7 novembre
, localisé au Mont Hyjal. Dans l'instance, les joueurs pourront notamment collecter des Braises éternelles afin de créer le bâton légendaire utile aux casters, Courroux du dragon, le Repos de Tarecgosa, qui devrait pouvoir être acquis plus rapidement que pendant la version originale du jeu en 2010. En effet, vous pouvez espérer l'obtenir en un peu plus d'un mois en mode 25 joueurs (entre 4 et 6 semaines), et entre 9 et 12 semaines en mode 10 joueurs.
De plus, pour donner aux joueurs plus de temps pour faire l'acquisition de cette arme légendaire, les développeurs ont précisé que la phase 3 se prolongera au-delà de fin janvier 2025, alors qu'elle aurait dû laisser place à ce moment à la quatrième, L'âme des dragons. La dernière partie de WoW Cataclysm ne commencera donc qu'en février au plus tôt, ce qui vous laissera plus de trois mois dans les Terres de feu. La durée exacte du retard n'a pas été communiquée, mais de plus amples informations viendront en temps voulu, probablement en début d'année prochaine.
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