WoW Cataclysm : La phase 4 arrivera plus tard que prévu

Blizzard a retardé la sortie de la phase 4 de WoW Cataclysm Classic, la P3 durera plus de trois mois.

La dernière phase de WoW Cataclysm n'ouvrira pas ses portes avant février 2025

Dragonwrath update: We've made tuning adjustments to increase the acquisition rate of the legendary staff.



We now expect it will take players in 25-person Firelands around 4.5-6 weeks to complete all gathering stages, and players in 10-person Firelands should take around 9-12… — WoW Classic Devs (@wowclassicdevs) October 16, 2024

De plus, pour donner aux joueurs plus de temps pour faire l'acquisition de cette arme légendaire, les développeurs ont précisé que la phase 3 se prolongera au-delà de fin janvier 2025, alors qu'elle aurait dû laisser place à ce moment à la quatrième, L'âme des dragons. La dernière partie de WoW Cataclysm ne commencera donc qu'en février au plus tôt, ce qui vous laissera plus de trois mois dans les Terres de feu. La durée exacte du retard n'a pas été communiquée, mais de plus amples informations viendront en temps voulu, probablement en début d'année prochaine.