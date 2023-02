Wild Hearts se dévoile davantage en vidéo

Wild Hearts revient sur son histoire en vidéo

La communication autour du jeu de chasse AAA aux montres d'Omega Force et d'EA,, ne cesse de s'intensifier, ces dernières semaines. Récemment, nous avons eu le droit à un trailer de gameplay présentant le kemono nommé « Tempête-dorée » . Aujourd'hui, les joueurs et les joueuses peuvent découvrirCette nouvelle communication visuelle, essentiellement composée d'images de synthèse et non de séquences de gameplay, nous délivreet du contexte dans lequel les événements narrés prennent place. Ainsi, depuis plusieurs siècles, les habitants du village de Minato, affrontent les kemono (boss) présents dans le monde d'Azuma.Afin de se défendre et affronter les kemono, ces derniers (et de ce fait, les joueurs) peuvent compter sur. D'ailleurs, dans ledit trailer, nous pouvons voir que. D'après informations partagées sur le site officiel,: « basique », « fusionné » et « draconique ». C'est, d'ailleurs, en maîtrisant cette technologie que les joueurs pourront vaincre les Kemono, qui sont également présentés dans cette vidéo.Pour rappel,et de la fonctionnalité cross-play, mais n'aura pas de microtransactions arrive le 17 février 2023 sur PS5, Xbox Series et PC ( les configurations requises ). Plusieurs éditions et bonus de précommande sont prévus.