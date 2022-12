Wild Hearts : Différentes éditions, prix et bonus de précommande

Les différentes éditions, prix et bonus de précommande de Wild Hearts

Les bonus de précommande de Wild Hearts

L'emote : Kemono féroce.

Cinq stickers : Impassible, Au réveil, Prière, Amitié et Somnolence.

Les différentes éditions de Wild Hearts



L'édition Standard de Wild Hearts

Le jeu de base complet, Wild Hearts.

Les bonus en cas de précommande : L'emote Kemono féroce. Les cinq stickers : Impassible, Au réveil, Prière, Amitié et Somnolence.



L'édition Karakuri de Wild Hearts

Le jeu de base complet, Wild Hearts.

Six objets exclusifs : Les deux ensembles complets d'armure (Samouraï Karakuri et Ninja Karakuri). L'objet de décoration : Lanterne tsukumo. Les trois emotes : Esprit combattant, Ramper et Conque.

Les bonus de précommande : L'emote Kemono féroce. Les cinq stickers : Impassible, Au réveil, Prière, Amitié et Somnolence.



Développé par Omega Force (connu pour la franchise Dynasty Warriors) et édité par Electronic Arts, le jeu de chasse aux monstres AAA,, doit arriver en février 2023 sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC. Ci-dessous, vous pourrez découvrir un récapitulatif desEn précommandant l'édition Standard ou Karakuri de, les joueurs et les joueuses obtiendront en bonus :Pour, deux éditions sont prévues à ce jour :. Leur prix varie en fonction de la plateforme sélectionnée.L'édition Standard deest vendue à 69,99 € sur PC (Steam et Epic Games Store) et à 79,99 € sur PS5 et Xbox Series (PlayStation Store et Microsoft Store). Celle-ci contient les éléments suivants :L'édition Karakuri deest affichée au tarif de 89,99 € sur PC (Steam et Epic Games Store). Sur le PlayStation Store et sur le Microsoft Store, le prix de cette édition est de 99,99 €. Elle dispose de ceci :Pour rappel,sort le 17 février 2023. Les pages Steam et Epic Games Store du jeu annoncent une sortie pour le 16 février 2023.