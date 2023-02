Wild Hearts ne proposera pas de microtransactions ni de contenu post-lancement payant

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Au moment où nous écrivons ces lignes, il ne reste plus que quelques jours à patienter avant de voirdébarquer sur la plupart des plateformes de jeu. Ainsi, ces derniers temps, de plus amples informations à propos du jeu de chasse AAA aux monstres d'Omega Force arrivent au compte-gouttes.À ce propos,. Ceci a été confirmé par le producteur exécutif du jeu, Lewis Harvey, lors d'une session questions-réponses avec les internautes sur Reddit. En effet, une personne a demandé des précisions quant au système de monétisation du jeu et Lewis Harvey a alors répondu : « Tous les contenus post-lancement seront gratuits, incluant de nouveaux Kemono et plus ! Nous n'avons pas l'intention de proposer de MTX [abréviation pour « microtransaction »] ».En outre, Lewis Harvey a indiqué qu'au lancement de Wild Hearts, les joueurs et les joueuses pourront affronter plus de 20 Kemono. D'ailleurs, certains boss ont déjà été révélés. C'est, notamment, le cas du tigre géant portant le nom de « Tempête-Dorée » mais aussi des boss « Loup-givre » et « Ameterasu » Rappelons que Wild Hearts dispose d'une dimension multijoueur. Ainsi, il sera possible de parcourir l'aventure, développée par Omega Force et éditée par Electronic Arts, aussi bien en solo qu'à plusieurs (jusqu'à 4 joueurs). Wild Hearts débarque le 17 février 2023 sur PS5, Xbox Series et sur PC. Plusieurs éditions et bonus de précommande sont, d'ailleurs, prévus.