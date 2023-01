Wild Hearts : Une nouvelle vidéo de gameplay présente le Kemono « Tempête-Dorée »

Le Kemono « Tempête-Dorée », de Wild Hearts, se dévoile

Le prochain titre d'Omega Force et d'EA,, doit arriver courant février 2023 , sur la plupart des plateformes de jeu. Catégorisé comme un jeu de chasse AAA aux monstres,est, en ce jour, au cœur de l'actualité vidéoludique carAinsi, grâce à cette nouvelle communication visuelle, comprenantet dont la durée est légèrement supérieure à cinq minutes, nous avonsCe dernier a la forme d'un tigre géant et a fusionné avec la nature. Ses ailes lui permettent, notamment, de défendre son territoire. Capable de bondir sur ses adversaires et d'asséner des coups avec sa queue, le Tempête-Dorée semble des plus redoutables. Heureusement les joueurs peuvent compter sur la technologie de craft, les Karakuri, afin d'éliminer leurs ennemis et protéger le monde d'Azuma.Il y a de cela plusieurs semaines, le studio de développement et l'éditeur en charge du jeu avaient partagé un trailer présentant d'autres boss : « le sauvage Loup-de-givre » et « le faucon géant Ameterasu ». Pour rappel,(équipe de quatre). Selon les dernières informations connues, le titre d'Omega Force disposera également de la fonctionnalité cross-play, et ce dès son lancement.arrive le 17 février 2023 sur PC ( les configurations requises ) ainsi que sur PS5 et Xbox Series. Plusieurs éditions sont, d'ailleurs, prévues.