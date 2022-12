Wild Hearts : Les configurations PC

Les configurations PC de Wild Hearts

Configuration minimale

Système d'exploitation → Windows 10 64 bits

→ Windows 10 64 bits Processeur → Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600

→ Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600 Mémoire vive → 12 Go de mémoire

→ 12 Go de mémoire Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 5500 XT (8 Go)

→ NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 5500 XT (8 Go) DirectX → Version 12

→ Version 12 Espace disque → 80 Go d'espace disque disponible

Configuration recommandée

Système d'exploitation → Windows 10 64 bits

→ Windows 10 64 bits Processeur → Intel Core i7-8700 ou AMD Ryzen 5 3600

→ Intel Core i7-8700 ou AMD Ryzen 5 3600 Mémoire vive → 16 Go de mémoire

→ 16 Go de mémoire Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 2070 (8 Go) ou AMD Radeon RX 5700 XT (8 Go)

→ NVIDIA GeForce GTX 2070 (8 Go) ou AMD Radeon RX 5700 XT (8 Go) DirectX → Version 12

→ Version 12 Espace disque → 80 Go d'espace disque disponible

Le jeu de chasse aux monstres AAA d'Omega Force et d'Electronic Arts,, arrive en février 2023. Le studio de développement et l'éditeur en charge du titre ont dévoilé(minimale et recommandée) deAfin de faire tourner, selon la configuration minimale, sur leur PC, les joueurs et les joueuses doivent posséder une bonne mémoire vive, soit de 12 Go, ainsi que d'un bon processeur : Intel Core i5-84000 ou AMD Ryzen 5 2600. La configuration recommandée est, naturellement, un peu plus gourmande, comme vous pourrez le constater. Notons également queoccupera une place importante sur votre disque dur car 80 Go d'espace disque sont demandés.Pour plus de détails, retrouvezdedans ce qui suit. Ce qui vous permettra de savoir si votre ordinateur peut faire tourner le titre.Pour rappel,dispose d'une dimension multijoueur. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent former des équipes de chasseurs afin d'éliminer les boss du jeu, nommés les Kemonos géants . À condition d'avoir une connexion internet (512 Ko/s ou plus rapide), bien évidemment.débarque le 17 février 2023 sur PC mais aussi sur PS5 et Xbox Series. Les pages Steam et Epic Game Store du soft affichent une sortie pour la veille, soit le 16 février 2023. Plusieurs éditions sont prévues pour le jeu.