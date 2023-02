Wild Hearts est-il dans le Game Pass ?

[...] Oui. Les membres EA Play pourront essayer Wild Hearts trois jours avant sa sortie. À partir du 13 février 2023, les membres d'EA Play et les personnes ayant souscrit à un abonnement Game Pass Ultimate pourront franchir les portes de Minato [...]

Le Monster Hunter-like d'Omega Force (appartenant à Koei Tecmo) et d'EA,, est annoncé sur PC, PS5 ainsi que sur Xbox Series. D'ailleurs, de nombreux joueurs et joueuses se demandentEn ce qui concerne la présence du jeu. En effet, à ce jour,, que ce soit via le catalogue PC ou Xbox.Néanmoins, les joueurs et les joueuses possédant un abonnement actif au Game Pass Ultimate, et donc à l'EA Play, peuvent essayer, et ce en avant-première. D'après les informations partagées dans la FAQ, à retrouver sur le site officiel, la version d'essai desera jouable trois jours avant sa sortie, soit dès le 13 février 2023 :Pour rappel, il ne s'agit là que d'une démo deet non du jeu complet. Néanmoins, cela reste une bonne nouvelle pour toutes celles et ceux, qui ont un abonnement au Game Pass Ultimate, et qui désirent se faire un premier avis quant au jeu de chasse AAA aux monstres d'Omega Force, avant de se le procurer.Il est toutefois possible que, selon sa version complète,. En effet, plusieurs titres de l'éditeur, Electronic Arts, ont débarqué sur le, à leur sortie ou plus tard. Évidemment, nous vous tiendrons informés, si tel est le cas.Si vous souhaitez parcourir toute l'aventure, vous devez donc opter, pour le moment, pour une version payante. Le titre est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC ( les configurations requises ), notamment via l'Epic Games Store, Steam, Origin et EA app.