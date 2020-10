Watch Dogs: Legion : Ubisoft détaille le système des microtransactions

notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une réduction de 23 % sur PC

À quelques jours de sa sortie,continue de nous dévoiler certains détails de son titre, avec dernièrement une vidéo présentant son contenu post-lancement . Outre celui-ci,Le studio a décidé de lever le voile sur. Pour commencer, les joueurs auront affaire à. Disponibles à l'achat directement dans la boutique d'Ubisoft,afin d'acquérir des éléments cosmétiques, une carte pour les objets de collection, des packs ETO (qui sont la monnaie du jeu) et des agents spéciaux. Également, les joueurs peuvent décider d'acheter des WD Credits afin de bénéficier de réductions sur l'ensemble du jeu.Concernant les agents spéciaux, ces derniers sont décrits par le studio comme ayant « des personnalités, des tenues, des masques et des produits de beauté uniques pour amplifier votre flair », cependant, Ubisoft prévient tout de même ses joueurs que leurs armes, leurs traits de caractère et leurs capacités « peuvent être trouvés sur d'autres Londoniens dans la ville » directement en jeu.arrivera, pour rappel, sur PC, PS4 et Xbox One dès le 29 octobre prochain, et plus tard sur PS5 et Xbox Series X/S. Si vous souhaitez, d'ores et déjà, le précommander,