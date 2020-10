Watch Dogs Legion présente son contenu post-lancement en vidéo

Contenu post-lancement de Watch Dogs Legion

Story trailer de Watch Dogs Legion

Attendu pour la fin de ce mois d'octobre, dont une partie de son Season Pass. Néanmoins, des ajouts gratuits sont tout de même prévus pour celles et ceux ne souhaitant pas dépenser de l'argent en plus.Pour commencer, nous apprenons qu'un mois après son arrivée, le 3 décembre, le titre accueillera un mode multijoueur via une mise à jour gratuite. Celle-ci permettra jusqu'à quatre joueurs de prendre part àPour une expérience plus intéressante, certaines missions ont été créées spécialement pour ce mode.De plus,, alors que le mode Invasion, très apprécié des joueurs, sera de retour. Ubisoft précise que de nombreux autres ajouts concernant le multijoueur seront faits dans le futur.Finalement, pour finir avec les ajouts gratuits,. Pour ce qui est du Season Pass, qui est lui payant, les amateurs de Watch Dogs Legion pourront découvrir, lequel sera accompagné par quelques figures, notamment Wrench de Watch Dogs 2, Mina et, plus surprenant, Darcy, un membre de la confrérie des Assassin's pour un crossover pour le moins inattendu. Ces quatre personnages seront jouables.Toutes ces annonces peuvent être visionnées dans la vidéo ci-dessous.Qui plus est,. Ici, les péripéties se dérouleront dans un Londres futuriste, où Zero Day a effectué plusieurs attaques terroristes, ayant eu de terribles répercussions sur le peuple. Vous allez alors devoir recruter des résistants pour combattre cette menace qui souhaite détruire Londres.arrivera, pour rappel, sur PC, PS4 et Xbox One dès le 29 octobre prochain, et plus tard sur PS5 et Xbox Series X/S.