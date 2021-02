Watch Dogs Legion : Le multijoueur sera disponible gratuitement le 9 mars

Coopération libre en mode ouvert : les joueurs pourront se regrouper jusqu'à 4, et ainsi effectuer les différentes missions annexes qui se trouvent un peu partout dans la ville de Londres.

Nouvelles missions de coop : disponibles à partir de 2 joueurs, les nouvelles missions de coopération utiliseront de nouvelles mécaniques de gameplay en coop et permettront aux joueurs de recruter l'équipe parfaite pour lutter contre les dangers qui menacent Londres.

Leader du Pack : Cette mission est un peu spéciale et sera la première opération tactique jouable en coopération. Elle sera en effet composée de 5 missions narratives et exigera de la part des joueurs une élaboration stratégique et communicative.

Mode PvP : Intitulé Arachnobot Arena, ce mode jouable jusqu'à 4 joueurs permettra de contrôler des arachnobots armées et de s'affronter dans un match à mort.

Dans le cadre du solide plan post-lancement de Watch Dogs : Legion pour 2021, tous les joueurs auront accès à des mises à jour gratuites telles que le mode PvP Invasion, ainsi qu’à de toutes nouvelles missions en coop et à des personnages gratuits. Les détenteurs du Season Pass auront également accès un peu plus tard dans l’année à des missions DedSec supplémentaires, à Bloodline, une extension de l'histoire de Watch Dogs : Legion ainsi qu’à de nouveaux héros jouables incluant Mina, un sujet d'expériences transhumaines qui possède la capacité de contrôler les pensées, Darcy, membre de l'Ordre des Assassins ou encore Aiden Pearce et Wrench, personnages issus des autres jeux de la franchise Watch Dogs. Le Season Pass de Watch Dogs : Legion est disponible à l'achat individuellement et est également inclus dans les éditions Gold, Ultimate et Collector du jeu.

Depuis la sortie de Watch Dogs Legion en octobre 2020, les joueurs sont dans l'attente de. À l'époque, Ubisoft s'était vu dans l'obligation de le repousser jusqu'en 2021, dans le but de le perfectionner, ne laissant pas plus de détails sur sa véritable fenêtre de sortie. Ce 22 février, le studio a dévoilé la date de parution de son multijoueur. Grâce à ces différentes missions en ligne, telles que des articles cosmétiques, des points d'influence, la possibilité de recruter de nouveaux agents ou encore d'améliorer leurs gadgets. De plus, à savoir, Protocole Gardien et Pas en notre nom. La mise à jour gratuite du multijoueur de sera donc disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.