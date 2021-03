Watch Dogs Legion : Le multijoueur PC retardé jusqu'à nouvel ordre

A message from the Watch Dogs: Legion team about the Online Mode: pic.twitter.com/VVeaZ7v7yb — Watch Dogs: Legion (@watchdogsgame) March 5, 2021

Alors qu' Ubisoft annonçait il y a encore peu l'arrivée du multijoueur de Watch Dogs: Legion , voici qu'une nouvelle vient ternir le paysage. En effet, le studio vient d'annoncer sur les réseaux sociaux le report du mode multijoueur sur consoles et PC.Initialement prévu pour le 9 mars,par l'intermédiaire une mise à jour gratuite, et seulement sur. Concernant les joueursLa raison de ce report est dû à plusieurs disfonctionnements rencontrés au cours des derniers mois, ces dysfonctionnements étant majoritairement. Cependant, ils n'ont pas lieu sur toutes les machines et ne concernent que certains processeurs. À l'heure actuelle,en attendant que tout le tout soit solutionné.Pour rappel, Watch Dogs: Legion est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.