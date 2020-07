Watch Dogs Legion : Des images de gameplay dévoilent quelques fonctionnalités

Watch Dogs Legion sera disponible le 29 octobre prochain et proposera de nouvelles fonctionnalités aux joueurs, qui ont, pour certaines, été dévoilées par Ubisoft.

Des compétences différentes pour plusieurs approches possibles

Une mécanique de jeu connue des autres franchises sera disponible dans Watch Dogs Legion

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

proposera plusieurs nouveautés aux joueurs concernant sa jouabilité, et ces dernières ont été dévoilées lors deavec la diffusion deDans, les joueurs pourront. Pour ce faire, ils devront au préalable, afin d'introduire l'organisation. Une fois la sélection effectuée, c'est alors que les missions pourront être jouées.Lors de la diffusion de, nous avons eu un aperçu de tout. Ainsi, pour une seule et même mission, les joueurs pourront alors décider de l'appréhender de telle ou telle façon etDans cette séquence de gameplay, nous avons eu affaire àayant des connaissances pointues dans ce qui touche. Avec son savoir et son expérience, ce dernier a pu s'infiltrer sur un chantier, utilisantpour tuer les ennemies comme un pistolet agrafeur, ou encore une énorme clé à molette. Cependant, il se fait repérer parC'est alors que nous découvrons que nous pouvons rejouer cette mission, mais cette fois-ci avec. Nous faisons connaissance avec une femme,comme les drones. Avec cette dernière, les joueurs pourront hacker les machines utilisées par les autorités, et ainsi parvenir à réussir la mission.Ce n'est cependant pas tout puisque d'autres personnages ont également été présentés, ces derniers proposant d'autres compétences/capacités : discrétion, infiltration, ou encore la brutalité. Grâce à PCGamer , nous avons pu découvrir un autre gameplay avec des images exclusives, et ces dernières nous rappellent fortement celui de. En effet, dans ces dernières,. Celui-ci permet la reconstitution de scènes de crimes afin de savoir ce qui s'est réellement passé, mais également de connaitre l'identité des personnes impliquées ainsi que leur statut.Contrairement à la licence. Pour cela, le joueur devra l'activer en appuyant sur une touche permettant une animation comme si la scène se jouait devant ses yeux. Il pourra ensuite s'en servir comme preuve pour continuer ses quêtes.Pour rappel, Watch Dogs Legion sera disponible le 29 octobre prochain sur PC, PS4 et Xbox One X.