Malgré l'absence de l'E3, les plus gros éditeurs s'en sortent gagnants

Il semblerait que. Malgré une annulation de l'E3 2020 un rapport de l'analyste Superdata prouve quederrière leurs écrans.Selon les données d'audience de Twitch, les plus gros studios ont réussi leurs paris, ces derniers ayant dans la majorité des cas vu leurs chiffres d'audience augmenter comparés à ceux de l'année dernière et de l'E3., avec une audience moyenne par minute la plus élevée. Nous retrouvons ainsi, au lieu de 750 000 l'année dernière lors de l'E3 2019. Selon Superdata, ce chiffre est probablement dû à la promotion de Watch Dogs: Legion Cependant,en comparaison avec celles de 2019. Également, les petits et moyens éditeurs ont plus souffert de l'absence de l'E3, car celui-ci permettait de centraliser toutes les informations de tous les studios, petits et grands.