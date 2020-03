L'E3 2020 devrait être annulé

Suite aux maux touchants actuellement de nombreux pays, l'Electronic Entertainment Expo 2020, plus communément appelé E3, devrait, malheureusement, être annulé.

L'E3 2020 annulé ?

Cancel your E3 flights and hotels, y’all. — Devolver Digital (@devolverdigital) March 11, 2020



Vers un E3 en live et sans public

L'annonce officielle n'a pas encore été faite, et en dépit de la volonté de maintenir le plus grand événement vidéoludique de l'année, il semblerait que nous nous dirigions vers, selon les dernières rumeurs et prises de paroles.Vous n'êtes pas sans savoir que le virus nommé, ou encore, touche actuellement de nombreux pays partout sur la planète, obligeant, au grand dam de nombreuses personnes, d'annuler un nombre incroyable d'événements. Le sport, notamment, est particulièrement touché par le Coronavirus, étant donné qu'une multitude de manifestations sportives auront lieu à huis clos, ou ont été tout simplement suspendues ou annulées. L'univers vidéoludique n’échappe, malheureusement, pas à cela, et après diverses conventions plus ou moins importantes, il semblerait que l'connaisse pareil sort, comme l'avance Bloomberg . Selon eux, l'annonce serait faite ce mercredi 11 mars, aux alentours de 17h30 en France.Qui plus est, plusieurs acteurs de l'événement ont déjà laissé sous-entendre que l, à l'instar de Devolver Digital.Néanmoins, tout n'est pas perdu, et nous pourrions tout de même profiter des différentes annonces faites lors du rendez-vous annuel. L'ESA, en charge de l'organisation du salon, aurait en effet envoyé à ses partenaires un mémo dans lequel il était mentionné que « plusieurs options étaient explorées pour un événement E3 en ligne durant l'été ». Cette manière de faire ne changerait pas beaucoup de choses pour les studios, certains, à l'instar de Nintendo, proposant déjà un live lors des conférences.Nous ne manquerons pas de mettre cet article à jour dès que de nouvelles informations seront partagées.