Warzone : Verdansk, les changements de gameplay prévus pour le retour de cette carte emblématique

Activision a, récemment, apporté de plus amples détails concernant le retour de la carte Verdansk sur Warzone et a ainsi révélé les changements auxquels les joueurs peuvent s'attendre.
Comme vous le savez probablement déjà, la saison 3 marquera le retour de la carte Verdansk
sur Warzone
(ou « Warzone 2.0 » de son ancien nom). Cette map, qui est initialement sortie sur le tout premier battle royale de la franchise Call of Duty, est grandement appréciée par les joueurs et les joueuses. D'ailleurs, ces derniers peuvent s'attendre à quelques changements de gameplay sur la carte Verdansk de Warzone
.
Des changements pour le retour de Verdansk sur Warzone
En effet, dans un long article, récemment publié sur le site officiel, les équipes en charge du battle royale ont partagé de nombreuses informations concernant l'arrivée de la carte Verdansk sur Warzone
. Évidemment, les développeurs ont apporté certaines améliorations à ladite map (détails, éclairage, interface, etc.), et ont, par ailleurs, prévu quelques changements en termes de gameplay
.
Ainsi, au lancement de la saison 3, et donc au moment de l'arrivée de Verdansk sur Warzone
, la communauté pourra lancer des parties à 150 joueurs et découvrir le retour du loot flottant au sol
. L'Omnimouvement sera également de la partie, mais Raven Software l'a ajusté pour « rapprocher les mouvements de ce que les joueurs ont connu dans les premiers jours de Call of Duty: Warzone
[2020] ». Cependant, nous ne possédons pas de détails à ce sujet.
Différents contrats dits « classiques », tels que Reconnaissance, Cible Prioritaire et Prime, seront également de retour. En outre, les joueurs et les joueuses pourront, en parcourant Verdansk, trouver divers secrets
, qui n'ont, évidemment, pas été dévoilés par les développeurs à l'heure actuelle. D'ailleurs, lors de leurs déplacements, ces derniers pourront compter sur la présence de véhicules
, notamment de l'hélicoptère Aka Heli, auront la possibilité de nager à certains endroits
mais aussi de tirer en chute libre
(avec le pistolet PM 9 mm).
En ce qui concerne l'arsenal, les joueurs et les joueuses qui ont évolué sur le premier battle royale Warzone seront très certainement ravis d'apprendre que des armes iconiques font faire leur grand retour
: le fusil d'assaut CR-56 AMAX, le fusil de précision HDR, l'arme de mêlée Bâtons de Kalo ainsi que le fusil d'assaut Kilo 141.
Pour découvrir tous les changements de gameplay apportés sur la carte Verdansk
, au moment de son retour sur Warzone
, il va falloir attendre encore quelques jours : celle-ci sera disponible dès le 3 avril 2025, soit au lancement de la saison 3.
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