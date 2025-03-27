Warzone : Verdansk, les changements de gameplay prévus pour le retour de cette carte emblématique

Activision a, récemment, apporté de plus amples détails concernant le retour de la carte Verdansk sur Warzone et a ainsi révélé les changements auxquels les joueurs peuvent s'attendre.

Des changements pour le retour de Verdansk sur Warzone

Welcome back to Verdansk 🪂🧵



The Battle Royale Map that started it all returns on April 3rd. Drop into the #CODBlog to learn more about the Return to Verdansk 👉 https://t.co/ObiLag6PJ9 pic.twitter.com/bvlpHdcz7u — Call of Duty (@CallofDuty) March 26, 2025







Comme vous le savez probablement déjà, la saison 3 marquera le retour desur(ou « Warzone 2.0 » de son ancien nom). Cette map, qui est initialement sortie sur le tout premier battle royale de la franchise Call of Duty, est grandement appréciée par les joueurs et les joueuses. D'ailleurs, ces derniers peuvent s'attendre àEn effet, dans un long article, récemment publié sur le site officiel, les équipes en charge du battle royale ont partagé. Évidemment, les développeurs ont apporté certaines améliorations à ladite map (détails, éclairage, interface, etc.), et ont, par ailleurs, prévuAinsi, au lancement de la saison 3, et donc au moment de l'arrivée de, la communauté pourra lancer. L'Omnimouvement sera également de la partie, mais Raven Software l'a ajusté pour « rapprocher les mouvements de ce que les joueurs ont connu dans les premiers jours de Call of Duty: Warzone [2020] ». Cependant, nous ne possédons pas de détails à ce sujet.Différents contrats dits « classiques », tels que Reconnaissance, Cible Prioritaire et Prime, seront également de retour. En outre,, qui n'ont, évidemment, pas été dévoilés par les développeurs à l'heure actuelle. D'ailleurs, lors de leurs déplacements, ces derniers pourront compter sur, notamment de l'hélicoptère Aka Heli, auront la possibilité demais aussi de(avec le pistolet PM 9 mm).En ce qui concerne l'arsenal, les joueurs et les joueuses qui ont évolué sur le premier battle royale Warzone seront très certainement ravis d'apprendre que: le fusil d'assaut CR-56 AMAX, le fusil de précision HDR, l'arme de mêlée Bâtons de Kalo ainsi que le fusil d'assaut Kilo 141.Pour découvrir, au moment de son retour sur, il va falloir attendre encore quelques jours : celle-ci sera disponible dès le 3 avril 2025, soit au lancement de la saison 3.