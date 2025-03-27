Warzone : Verdansk, les changements de gameplay prévus pour le retour de cette carte emblématique

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 mars 2025 à 10h45
Activision a, récemment, apporté de plus amples détails concernant le retour de la carte Verdansk sur Warzone et a ainsi révélé les changements auxquels les joueurs peuvent s'attendre.
Warzone : Verdansk, les changements de gameplay prévus pour le retour de cette carte emblématique
Comme vous le savez probablement déjà, la saison 3 marquera le retour de la carte Verdansk sur Warzone (ou « Warzone 2.0 » de son ancien nom). Cette map, qui est initialement sortie sur le tout premier battle royale de la franchise Call of Duty, est grandement appréciée par les joueurs et les joueuses. D'ailleurs, ces derniers peuvent s'attendre à quelques changements de gameplay sur la carte Verdansk de Warzone.

Des changements pour le retour de Verdansk sur Warzone

En effet, dans un long article, récemment publié sur le site officiel, les équipes en charge du battle royale ont partagé de nombreuses informations concernant l'arrivée de la carte Verdansk sur Warzone. Évidemment, les développeurs ont apporté certaines améliorations à ladite map (détails, éclairage, interface, etc.), et ont, par ailleurs, prévu quelques changements en termes de gameplay.
Ainsi, au lancement de la saison 3, et donc au moment de l'arrivée de Verdansk sur Warzone, la communauté pourra lancer des parties à 150 joueurs et découvrir le retour du loot flottant au sol. L'Omnimouvement sera également de la partie, mais Raven Software l'a ajusté pour « rapprocher les mouvements de ce que les joueurs ont connu dans les premiers jours de Call of Duty: Warzone [2020] ». Cependant, nous ne possédons pas de détails à ce sujet.

Différents contrats dits « classiques », tels que Reconnaissance, Cible Prioritaire et Prime, seront également de retour. En outre, les joueurs et les joueuses pourront, en parcourant Verdansk, trouver divers secrets, qui n'ont, évidemment, pas été dévoilés par les développeurs à l'heure actuelle. D'ailleurs, lors de leurs déplacements, ces derniers pourront compter sur la présence de véhicules, notamment de l'hélicoptère Aka Heli, auront la possibilité de nager à certains endroits mais aussi de tirer en chute libre (avec le pistolet PM 9 mm).
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

En ce qui concerne l'arsenal, les joueurs et les joueuses qui ont évolué sur le premier battle royale Warzone seront très certainement ravis d'apprendre que des armes iconiques font faire leur grand retour : le fusil d'assaut CR-56 AMAX, le fusil de précision HDR, l'arme de mêlée Bâtons de Kalo ainsi que le fusil d'assaut Kilo 141.

Miniature vidéo

Pour découvrir tous les changements de gameplay apportés sur la carte Verdansk, au moment de son retour sur Warzone, il va falloir attendre encore quelques jours : celle-ci sera disponible dès le 3 avril 2025, soit au lancement de la saison 3.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Warzone : MàJ Saison 5 du 23 juillet 2026, patch notes et détails
Warzone 2.0 23 juillet 2026

Warzone : MàJ Saison 5 du 23 juillet 2026, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour introduisant la saison 5, qui a été déployée le 23 juillet 2026, sur Warzone.
Warzone 2.0 : Tier list des meilleures armes (Juillet 2026)
Warzone 2.0 29 juin 2026

Warzone 2.0 : Tier list des meilleures armes (Juillet 2026)

Retrouvez notre tier list des meilleures armes du battle royale d'Activision et d'Infinity Ward, Warzone 2.0.
Warzone : MàJ Saison 4 Rechargée du 25 juin 2026, patch notes et détails
Warzone 2.0 25 juin 2026

Warzone : MàJ Saison 4 Rechargée du 25 juin 2026, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour introduisant la saison 4 Rechargée, qui a été déployée le 25 juin 2026, sur le battle royale Warzone.

commentaire (0)