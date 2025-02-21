Warzone : Un changement de la saison 2 Rechargée annulé à cause du mécontentement des joueurs

La saison 2 Rechargée/Reloaded devait apporter un changement important sur Warzone, mais celui-ci a finalement été annulé en raison des différents retours.

Le changement pour les largages de ravitaillement, sur Warzone, abandonné

Nous vous entendons.



La modification annoncée précédemment visant à limiter l'accès répété au largage de ravitaillement après la mort a été supprimée de la saison 2 Reloaded.

We hear you.



The previously announced change to limit repeated Loadout Drop access after death has been removed from Season 02 Reloaded.



Looking forward to seeing everyone play tomorrow! — Raven Software (@RavenSoftware) February 19, 2025

Le battle royale d'Activision,(ou « Warzone 2.0 » de son ancien nom), devait normalement accueillir un changement majeur en ce qui concerne un élément spécifique, via la saison 2 Rechargée/Reloaded. Toutefois,En effet, avant le lancement de la saison 2 Rechargée/Reloaded,. À la place, les joueurs et les joueuses auraient dû racheter un largage ou bien retourner chercher leurs armes.Cependant,. Le 19 février 2025, soit un jour avant le lancement de cette nouvelle mi-saison, Raven Software a indiqué dans une publication sur son compte Twitter/X :Ce geste a rassuré la communauté, qui ne voulait pas d'un tel changement, et a montré que les développeurs desont à l'écoute des joueurs et des joueuses.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale est free-to-play, soit gratuit.