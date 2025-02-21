Warzone : Un changement de la saison 2 Rechargée annulé à cause du mécontentement des joueurs

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 février 2025 à 14h44
La saison 2 Rechargée/Reloaded devait apporter un changement important sur Warzone, mais celui-ci a finalement été annulé en raison des différents retours.
Warzone : Un changement de la saison 2 Rechargée annulé à cause du mécontentement des joueurs
Le battle royale d'Activision, Warzone (ou « Warzone 2.0 » de son ancien nom), devait normalement accueillir un changement majeur en ce qui concerne un élément spécifique, via la saison 2 Rechargée/Reloaded. Toutefois, à cause de la colère des joueurs, les équipes en charge de Warzone ont décidé de faire marche arrière et d'annuler l'implantation de ce changement.

Le changement pour les largages de ravitaillement, sur Warzone, abandonné

En effet, avant le lancement de la saison 2 Rechargée/Reloaded, les développeurs avaient prévu un changement de taille en ce qui concerne les largages de ravitaillement sur Warzone : enlever la possibilité d'accéder de nouveau audit largage, en cas de mort. À la place, les joueurs et les joueuses auraient dû racheter un largage ou bien retourner chercher leurs armes. 

Cependant, les équipes en charge de Warzone ont décidé de ne pas effectuer ce changement sur Warzone, avec la saison 2 Rechargée/Reloaded. Le 19 février 2025, soit un jour avant le lancement de cette nouvelle mi-saison, Raven Software a indiqué dans une publication sur son compte Twitter/X :
Nous vous entendons. 

La modification annoncée précédemment visant à limiter l'accès répété au largage de ravitaillement après la mort a été supprimée de la saison 2 Reloaded.
Ce geste a rassuré la communauté, qui ne voulait pas d'un tel changement, et a montré que les développeurs de Warzone sont à l'écoute des joueurs et des joueuses.
Rappelons, en guise de conclusion, que Warzone est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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