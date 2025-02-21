Warzone : Un changement de la saison 2 Rechargée annulé à cause du mécontentement des joueurs

Warzone : Une option très demandée concernant les skins va être ajoutée
Activision a prévu d'implanter une fonctionnalité liée à la visualisation des skins d'Opérateur sur le battle royale Warzone.
Nous vous entendons.Ce geste a rassuré la communauté, qui ne voulait pas d'un tel changement, et a montré que les développeurs de Warzone sont à l'écoute des joueurs et des joueuses.
La modification annoncée précédemment visant à limiter l'accès répété au largage de ravitaillement après la mort a été supprimée de la saison 2 Reloaded.
Rappelons, en guise de conclusion, que Warzone est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale est free-to-play, soit gratuit.
We hear you.— Raven Software (@RavenSoftware) February 19, 2025
The previously announced change to limit repeated Loadout Drop access after death has been removed from Season 02 Reloaded.
Looking forward to seeing everyone play tomorrow!
commentaire (0)