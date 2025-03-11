Warzone : Quand Verdansk sera de retour dans le battle royale en 2025 ?

Retrouvez toutes les informations concernant la date d'arrivée de la très fameuse carte Verdansk sur le battle royale Warzone.

Quelle est la date de retour de la carte Verdansk sur Warzone ?

Ce que nous savons à propos du retour de la carte Verdansk sur Warzone

Military Base

Dam

Quarry

Airport

TV Station

Storage Town

Superstore

Stadium

Lumber

Boneyard

Train Station

Hospital

Downtown

Farmland

Promenade

Port

Hills

Park

Prison

Depuis de très nombreux mois, les joueurs et les joueuses évoluant sur(ou « Warzone 2.0 » de son ancien nom) attendent le retour de, qui était proposée sur le tout premier battle royale d'Activision sorti en mars 2020. En effet, en août 2024, les équipes en charge du soft avaient annoncé que ladite map reviendrait au cours de l'année 2025. Nous savons, à présent, quand celle-ci sera de nouveau disponible.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons, tout en vous apportant quelques informations complémentaires à son sujet.À l'occasion du cinquième anniversaire de son battle royale, Activision a annoncé que. Date à laquelle la saison 3, qui a été reportée de quelques semaines, sera lancée sur le titre. Ainsi, à partir du 3 avril 2025, les joueurs et les joueuses depourront lancer des parties sur, qui est très appréciée. Activision a profité de cette annonce pour partager un trailer, d'une durée légèrement supérieure à une minute.Via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise, datant de mars 2025, Activision a partagé la Tac-Map de. C'est, ainsi, l'occasion pour les joueurs et les joueuses de prendre connaissance des POI (« Points of Interest ») de cette très fameuse carte mais aussi de leur emplacement, et ce, avant son arrivée sur le titre. Mais, sans plus tarder, voici la liste des zones majeures deCertains de ses POI feront, à coup sûr, surgir un sentiment de nostalgie, notamment chez celles et ceux qui ont joué au tout premier battle royale Warzone, sorti en mars 2020. Dans tous les cas, rendez-vous au début du mois d'avril 2025 pour arpenter, de nouveau,Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.