Warzone : Quand Verdansk sera de retour dans le battle royale en 2025 ?

Retrouvez toutes les informations concernant la date d'arrivée de la très fameuse carte Verdansk sur le battle royale Warzone.
Depuis de très nombreux mois, les joueurs et les joueuses évoluant sur Warzone
(ou « Warzone 2.0 » de son ancien nom) attendent le retour de la carte Verdansk
, qui était proposée sur le tout premier battle royale d'Activision sorti en mars 2020. En effet, en août 2024, les équipes en charge du soft avaient annoncé que ladite map reviendrait au cours de l'année 2025. Nous savons, à présent, quand celle-ci sera de nouveau disponible.
Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons la date d'arrivée de la carte Verdansk sur Warzone
, tout en vous apportant quelques informations complémentaires à son sujet.
Quelle est la date de retour de la carte Verdansk sur Warzone ?
À l'occasion du cinquième anniversaire de son battle royale, Activision a annoncé que la carte Verdansk sera disponible dès le 3 avril 2025 sur Warzone
. Date à laquelle la saison 3, qui a été reportée de quelques semaines, sera lancée sur le titre. Ainsi, à partir du 3 avril 2025, les joueurs et les joueuses de Warzone
pourront lancer des parties sur la map Verdansk
, qui est très appréciée. Activision a profité de cette annonce pour partager un trailer, d'une durée légèrement supérieure à une minute.
Ce que nous savons à propos du retour de la carte Verdansk sur Warzone
Via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise, datant de mars 2025, Activision a partagé la Tac-Map de Verdansk sur Warzone
. C'est, ainsi, l'occasion pour les joueurs et les joueuses de prendre connaissance des POI (« Points of Interest ») de cette très fameuse carte mais aussi de leur emplacement, et ce, avant son arrivée sur le titre. Mais, sans plus tarder, voici la liste des zones majeures de la carte Verdansk de Warzone
:
- Military Base
- Dam
- Quarry
- Airport
- TV Station
- Storage Town
- Superstore
- Stadium
- Lumber
- Boneyard
- Train Station
- Hospital
- Downtown
- Farmland
- Promenade
- Port
- Hills
- Park
- Prison
Certains de ses POI feront, à coup sûr, surgir un sentiment de nostalgie, notamment chez celles et ceux qui ont joué au tout premier battle royale Warzone, sorti en mars 2020. Dans tous les cas, rendez-vous au début du mois d'avril 2025 pour arpenter, de nouveau, la carte Verdansk sur Warzone
.
Rappelons, en guise de conclusion, que Warzone
est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.
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