Warzone : MàJ Saison 4 Rechargée/Reloaded du 2 juillet 2025, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour apportant la saison 4 Rechargée/Reloaded, lancée le 2 juillet 2025, sur Warzone.

Patch notes de la saison 4 Rechargée/Reloaded, MàJ du 2 juillet 2025 de Warzone Événement Beavis & Butt-Head : Les deux plus grands idiots de l'animation quittent enfin leur canapé... pour rejoindre le combat. Gagnez de l'XP en Multijoueur, Zombies ou sur Call of Duty: Warzone pendant l'événement pour débloquer des récompenses gratuites, dont la nouvelle arme spéciale Olympia et une arme de mêlée Pickaxe.

Carte Ajustements Verdansk : Le train fait son grand retour en cette mi-saison, avec quelques améliorations familières. Tous à bord ! Une station d'achat a été ajoutée à bord du train. Une tour UAV a également été installée (celle-ci est désactivée en Battle royale classé).

Modes Havoc Royale – Mode à durée limitée : Le chaos s'abat sur Verdansk avec le tout nouveau mode Havoc Royale, où les Opérateurs déploient directement dans des zones spécifiques — Downtown, Airport ou Train Station — avec leur équipement déjà prêt. Inspiré des modes Havoc de Modern Warfare II et III, cette variante exclusive à Warzone mélange modificateurs imprévisibles et survie à haut risque. Adaptez-vous rapidement, surpassez vos adversaires, et soyez la dernière escouade debout. Vue d'ensemble Nombre de joueurs : 44 joueurs (en Squad) Durée de la partie : Environ 15 minutes

Nouveau mode – Resurgence Casual : L'expérience Casual arrive dans le mode Resurgence à l'occasion de la mi-saison, en combinant joueurs réels et bots dans un affrontement jusqu'à la dernière escouade. Le mode suit les règles classiques de Resurgence, alors faites tout pour survivre et assurer le redéploiement de votre équipe. Nombre de joueurs : 12 joueurs humains et 32 bots

Ranked Play: Resurgence Loot et économie Ajustements Tous les modes Nouvelles armes ajoutées au loot au sol. Les armes de la saison 4 sont désormais disponibles en tant que loot au sol dans tous les modes principaux.

Battle royale Séries d'élimination dans les caisses de ravitaillement : Des objets rares peuvent maintenant apparaître dans les caisses de ravitaillement du mode Battle royale. Contenu mis à jour avec les éléments suivants : Specialist Hand Cannon Bunker Buster Armor Satchel Self-Revive Door Barricade Ammunition Box Armor Box

Résurgence et Plunder Mise à jour des Perks pouvant être lootés : Shrouded Irradiated Loot Master Cold-Blooded Reactivate Armor Birdseye

Contrats Ajustements Battle royale Apparition des contrats Most Wanted : Ces contrats n'apparaîtront désormais qu'après la fin du premier cercle.

Temps d'apparition des contrats : Plus aucun contrat n'apparaîtra après la fin du quatrième cercle. Bom Plant - Dernier cercle d'apparition : Cercle 3. Supply Run - Dernier cercle d'apparition : Cercle 3. Most Wanted - Dernier cercle d'apparition : Cercle 4. Bounty - Dernier cercle d'apparition : Cercle 4. Big Game Bounty - Dernier cercle d'apparition : Cercle 4.

Battle royale et Résurgence Most Wanted : Ces contrats n'apparaîtront désormais qu'après la fin du premier cercle. L'argent obtenu après avoir éliminé une cible Most Wanted a été doublé.

Perks Nouveautés Résurgence et Plunder Loot Master : Permet de faire apparaître des objets supplémentaires dans les caches de ravitaillement. Augmente les chances de trouver des tactiques, létaux, argent, améliorations de terrain, séries d'élimination et autres équipements de haut niveau. Disponible via le butin au sol dans Resurgence et Plunder.

Ajustements Reactive Armor Régénère désormais l'armure complète en environ 35 secondes.

Tracker Nombre total de cibles marquées réduit de 5 à 1 Durée à courte portée : de 3,75 s à 1 s Durée à moyenne portée : de 5 s à 1 s Durée à longue portée : de 7,5 s à 3 s

Grenadier Le déploiement de l'équipement est désormais plus rapide Le délai de régénération de santé après dégâts explosifs passe de 5 s à 3 s

Bomb Squad La réduction des dégâts explosifs s'applique désormais aussi aux dégâts auto-infligés La réduction des dégâts explosifs passe de 30 % à 45 %

Restock Le temps de régénération de l'équipement passe de 50 s à 60 s

Scavenger La quantité d'argent lâchée passe de 1500 $ à 1000 $

Reflexes Le temps de retardement des explosifs passe de 1,5 s à 1,6 s

Armes Nouveautés Olympia - arme spéciale.

Pickaxe - arme de mêlée.

Nouveaux accessoires : SVD Full Auto Mod TR2 CQB Auto Conversion

Loadouts du Goulag Les pistolets proposés dans le Goulag possèdent désormais les accessoires suivants : Kepler Microflex Compensateur Chargeur étendu

Loadouts par défaut Enforcer Arme : FFAR 1 remplace le Krig-C Atout : Bomb Squad remplace Tracker

Strategist Arme : PU-21 remplace XMG

Recon Atout : Reactive Armor remplace Tracker

Infiltrator Arme : LC10 remplace KSV Atout : Sprinter remplace Cold-Blooded

Overwatch Atout : Quick Fix remplace Cold-Blooded

Ajustements Fusils d'assaut AK-74 La pénalité au recul vertical du mode de tir rapide est réduite de 25 % à 15 %, et celle du recul horizontal passe de 30 % à 20 %. Divers ajustements pour les accessoires.

AMES 85 La pénalité au recul vertical du mode de tir rapide est réduite de 20 % à 15 %, et celle du recul horizontal passe de 25 % à 20 %. Divers ajustements pour les accessoires.

AS VAL La pénalité au recul vertical du mode de tir rapide est réduite de 20 % à 15 %, et celle du recul horizontal passe de 25 % à 20 %. Divers ajustements pour les accessoires.

CR-56 AMAX La pénalité au recul horizontal du mode de tir rapide est réduite de 20 % à 15 %. Divers ajustements pour les accessoires.

CYPHER 09 La pénalité au recul vertical du mode de tir rapide est réduite de 20 % à 15 %, et celle du recul horizontal de 25 % à 20 %. Divers ajustements pour les accessoires.

FFAR 1 Divers ajustements pour les accessoires.

GOBLIN MK2 La pénalité au recul du mode de tir rapide est réduite de 30 % à 20 %. Divers ajustements pour les accessoires.

GPR 91 La pénalité au recul horizontal du tir rapide est réduite de 30 % à 25 %. Divers ajustements pour les accessoires.

KILO 141 La pénalité au recul horizontal est réduite de 20 % à 15 %. Divers ajustements pour les accessoires.

KRIG C Les plages de dégâts ont été réduites : Dégâts max : portée réduite de 44,4 m à 39,4 m. Dégâts moyens : portée réduite de 44,4–55,9 m à 39,4–49,5 m. Dégâts minimum : portée réduite à partir de >49,5 m (au lieu de >55,9 m). Divers ajustements pour les accessoires.

MODEL L Divers ajustements pour les accessoires.

XM4 Divers ajustements pour les accessoires.

MCW (MWIII) Ajustements des dégâts : Dégâts max augmentés : 28 à 38. Portée max augmentée : 31.8 m à 34.3 m. Dégâts moyens 1 : 26 à 28, portée ajustée. Dégâts minimum réduits : 24 à 23. Ajustements supplémentaires : Headshot multiplier réduit : 1.3× à 1.27×. Multiplicateurs torse supérieur et inférieur réduits : 1.1× à 1×.

STG44 (MWIII) Ajustements des dégâts : Dégâts max augmentés : 28 à 39. Dégâts moyens : 24 à 30. Dégâts minimum : 22 à 28. Réduction du gunkick Réduction du recul visuel

M13B (MWII) Ajustements des dégâts : Dégâts max : 24 à 34, portée 0–26 m à 0–35.6 m. Dégâts moyens 1 : 21 à 27, portée 26–38.1 m à 35.6–45.7 m. Dégâts minimum : 19 à 23, portée >38.1 m à >45.7 m. Ajustements supplémentaires : Vélocité des balles augmentée : 600 m/s à 700 m/s. Multiplicateurs : tête 1.4× à 1.05×, torse supérieur 1.2× à 0.97×, torse/ jambes 1× à 0.92×. Vitesse de déplacement ADS : 2.9 m/s à 3.2 m/s. Vitesse ADS réduite : 230 ms à 260 ms. Réduction du gunkick et du recul visuel.

SMG C9 La pénalité au recul vertical du mode de tir rapide est réduite de 25 % à 20 % La pénalité au recul horizontal est réduite de 25 % à 20 %. Divers ajustements pour les accessoires.

JACKAL PDW La pénalité au recul vertical du mode de tir rapide est réduite de 20 % à 15 % La pénalité au recul horizontal est réduite de 25 % à 20 %. Divers ajustements pour les accessoires.

KOMPAKT 92 La pénalité au recul vertical du mode de tir rapide est réduite de 20 % à 15 % La pénalité au recul horizontal est réduite de 20 % à 15 %. Divers ajustements pour les accessoires..

KSV La pénalité au recul vertical du mode de tir rapide est réduite de 20 % à 10 % La pénalité au recul horizontal est réduite de 25 % à 15 %. Divers ajustements pour les accessoires.

LADRA La pénalité au recul vertical du mode de tir rapide est réduite de 20 % à 10 % La pénalité au recul horizontal est réduite de 25 % à 15 %. Divers ajustements pour les accessoires.

LC10 La pénalité au recul vertical du mode de tir rapide est réduite de 20 % à 15 % La pénalité au recul horizontal est réduite de 25 % à 20 %. Divers ajustements pour les accessoires.

PP-919 La pénalité au recul vertical du mode de tir rapide est réduite de 15 % à 10 % La pénalité au recul horizontal est réduite de 20 % à 15 %. Divers ajustements pour les accessoires.

PPSH-41 La pénalité au recul vertical du mode de tir rapide est réduite de 20 % à 15 % La pénalité au recul horizontal est réduite de 25 % à 20 %. Divers ajustements pour les accessoires.

SAUG La pénalité au recul vertical du mode de tir rapide est réduite de 15 % à 10 % La pénalité au recul horizontal est réduite de 15 % à 10 %. Divers ajustements pour les accessoires.

TANTO .22 Divers ajustements pour les accessoires.

AMR9 (MWIII) Divers ajustements pour les accessoires.

STRIKER (MWIII) Ajustements des dégâts Dégâts maximum : portée augmentée de 10.9 m à 11.4 m Dégâts moyens 1 : dégâts réduits de 34 à 32 Dégâts minimum : réduits de 28 à 25 Divers ajustements pour les accessoires.

BAS-P (MWII) Ajustements des dégâts Dégâts maximum : augmentés de 28 à 34 Dégâts moyens 1 : augmentés de 24 à 28 Dégâts minimum : augmentés de 19 à 21 Divers ajustements pour les accessoires.

Lachmann Shroud (MWII) Divers ajustements pour les accessoires.

Vaznev-9K (MWII) Ajustements des dégâts Dégâts maximum : augmentés de 31 à 35 Portée maximum : de 11.4 m à 11.9 m Dégâts moyens 1 : augmentés de 29 à 31 Portée des dégâts moyens 1 : de 11.9 m à 20 m Dégâts minimum : augmentés de 23 à 24 Portée minimum : >20 m Divers ajustements pour les accessoires.

VEL 46 (MWII) Ajustements des dégâts Dégâts maximum : augmentés de 25 à 30. Portée maximum : de 11.1 m à 11.7 m. Dégâts moyens 1 : augmentés de 22 à 26. Portée des dégâts moyens 1 : de 11.7 m à 20.8 m. Dégâts minimum : augmentés de 16 à 20. Portée minimum : >20.8 m. Divers ajustements pour les accessoires.

Fusils à pompe ASG-89 La pénalité au recul vertical du mode de tir rapide est réduite de 20 % à 10 % La pénalité au recul horizontal est réduite de 20 % à 10 % Divers ajustements pour les accessoires.

MAELSTROM Divers ajustements pour les accessoires.

MARINE SP Divers ajustements pour les accessoires.

RECLAIMER 18 (MWIII) Dégâts maximum par plomb : portée augmentée de 1 m à 1.77 m Dégâts moyens 1 par plomb : augmentés de 45 à 55, portée de 1–2.54 m → 1.77–4.57 m. Dégâts moyens 2 : portée étendue de 2.54–3.8 m → 4.57–8.9 m. Dégâts minimum : portée étendue de >3.8 m à >8.9 m. La vitesse de déplacement en visée est augmentée de 3 m/s à 3.2 m/s.

KV BROADSIDE JAK Jawbreaker : Portée des dégâts maximum augmentée de 26.6 m à 40.6 m. Vélocité des projectiles augmentée de 790 m/s à 820 m/s. Vitesse de déplacement en visée augmentée de 2.5 m/s à 3 m/s. Capacité du chargeur augmentée de 40 à 45. Suppression des plages de dégâts moyens 1 et 2.

LMG Général La résistance au flinch de toutes les mitrailleuses Black Ops 6 est augmentée de 15 %.

FENG 82 La vitesse de visée (ADS Speed) est réduite de 370 ms à 350 ms Divers ajustements pour les accessoires.

GPMG-7 Le multiplicateur de dégâts au torse inférieur et aux jambes passe de 0.9× à 1× La vitesse de visée est réduite de 400 ms à 360 ms Divers ajustements pour les accessoires.

PU-21 Le multiplicateur de dégâts au torse inférieur et aux jambes passe de 0.9× à 1× La vitesse de visée est réduite de 400 ms à 370 ms Divers ajustements pour les accessoires.

XMG Le multiplicateur headshot est augmenté de 1.18× à 1.22× Le multiplicateur au torse supérieur passe de 1.01× à 1.1× La vitesse de visée est réduite de 420 ms à 380 ms La vitesse de transition sprint-tir passe de 260 ms à 250 ms Divers ajustements pour les accessoires.

BRUEN MK9 (MWIII) JAK Shadow Titan Kit : Portée des dégâts maximum augmentée de 17.9 m à 20 m. Multiplicateurs torse inférieur et jambes augmentés de 1× à 1.1×. Vitesse de visée réduite de 300 ms à 280 ms. Vitesse de déplacement en visée augmentée de 2.8 m/s à 3 m/s. Pénalité de vélocité de 10 % supprimée.

Fusils de combat AEK-973 La Full Auto Mod augmente la portée de dégâts maximum de 36.8 m à 43.1 m La portée des dégâts moyens 1 passe de 45.7 m à 53.3 m Le multiplicateur de dégâts à la tête passe de 1.15× à 1.25×. La vitesse de visée est réduite de 325 ms à 245 ms. La vitesse de déplacement en visée passe de 3.0 m/s à 3.2 m/s. La vitesse de transition sprint-tir est réduite de 215 ms à 200 ms. Le recul visuel est réduit de 15 %. La capacité du chargeur via l'Extended Mag passe de 50 à 60 cartouches Divers ajustements pour les accessoires.

DM-10 Divers ajustements pour les accessoires.

ESSEX MODEL 07 Divers ajustements pour les accessoires.

SWAT 5.56 Divers ajustements pour les accessoires.

TR2 Divers ajustements pour les accessoires.

TSARKOV 7.62 Divers ajustements pour les accessoires.

MCW 6.8 (MWIII) Le MCW 6.8 Full-Auto Conversion réduit les dégâts minimum de 44 à 41. La portée de dégâts maximum passe de 35.5 m à 43.1 m. Le multiplicateur de headshot passe de 1.2× à 1.3×. Les multiplicateurs torse inférieur et jambes augmentent de 1× à 1.1×. La vitesse de déplacement en visée passe de 2.3 m/s à 3 m/s. La capacité du chargeur augmente de 30 à 40 balles. La plage de dégâts moyens 1 est supprimée.

Fusils de précision AMR MOD 4 Divers ajustements pour les accessoires.

HDR Divers ajustements pour les accessoires.

LR 7.62 Divers ajustements pour les accessoires.

LW3A1 FROSTLINE Divers ajustements pour les accessoires.

SVD Divers ajustements pour les accessoires.

KATT-AMR (MWIII) La vélocité des balles passe de 620 m/s à 650 m/s. La vitesse de visée est réduite de 630 ms à 620 ms.

MORS (MWIII) La portée des dégâts maximum passe de 0–70 m à 0–96.5 m Les dégâts minimum passent de 115 à 120. Le multiplicateur au torse inférieur passe de 1.2× à 1.3×. La plage de dégâts moyens 1 est supprimée.

FJX IMPERIUM (MWII) Les dégâts maximum passent de 150 à 180 La portée des dégâts maximum passe de 0–58.4 m à 0–70.3 m.

MCPR-300 (MWII) La portée des dégâts maximum passe de 0–35.5 m à 0–50.8 m La portée des dégâts moyens passe de 35.5–68.6 m à 50.8–81.2 m Les multiplicateurs aux jambes passent de 0.7× à 1.05× La vitesse de visée est réduite de 600 ms à 570 ms.

VICTUS XMR (MWII) La portée des dégâts maximum passe de 0–60 m à infini Les dégâts minimum passent de 120 à 180 Le fusil permet désormais une élimination en un coup à la tête à toute distance. La vélocité des projectiles est réduite de 800 m/s à 610 m/s. La vitesse de visée est réduite de 625 ms à 615 ms. La plage de dégâts moyens est supprimée La résistance au flinch est réduite de 20 %.

Pistolets 9MM PM Divers ajustements pour les accessoires.

GREKHOVA Divers ajustements pour les accessoires.

GS45 Divers ajustements pour les accessoires.

STRYDER .22 Divers ajustements pour les accessoires.

Armes spéciales SIRIN 9MM Divers ajustements pour les accessoires.

NAIL GUN Le chargeur du Nail Gun passe de 15 à 20 munitions.



Comme vous le savez probablement déjà,(anciennement nommé « Warzone 2.0 »). Qui dit nouvelle mi-saison dit, bien évidemment, nouvelle mise à jour. Ce patch apporte quelques nouveautés, ainsi que des changements et des améliorations sur le battle royale d'Activision.Mais, sans plus tarder, voici. Le patch notes de Black Ops 6, qui se dote également de la saison 4 Rechargée/Reloaded, est disponible ici.