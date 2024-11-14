Warzone : MàJ Saison 1 du 14 novembre 2024, patch notes et détails

Warzone : MàJ Saison 6 du 17 septembre 2026, patch notes et détails
Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour introduisant la saison 6, qui a été déployée le 17 septembre 2026, de Warzone.
Patch notes de la Saison 1, MàJ du 14 novembre 2024 sur Warzone
Cartes
Nouvelle carte
- Area 99
- Conçue par Treyarch.
- La carte propose des combats tactiques intenses sur des routes désertique, des tranchées ouvertes et des canalisations autour d'un réacteur central, anticipé comme la zone de largage la plus chaude. Un autre point d'intérêt est une grue massive qui suspend une maison de Nuketown dans la baie de chargement, ce qui ajoute à la carte un environnement unique et dynamique.
- Points d'intérêt :
- Reactor
- Bunker
- Test Site
- Mannequin Assembly
- Cooling Towers
- Nuketown Shipping
- Loading Bay
- Warehouse
- Manufacturing
- Pods
Cartes de retour
- Urzikstan
- Rebirth Island
Ajustements pour les cartesUrzikstan et Rebirth Island
Rebirth Island
- Véhicules :
- Tous les nouveaux véhicules avec une maniabilité améliorée.
- Nouvelle moto tout-terrain pour une rotation rapide.
- Loot :
- Tous les nouveaux loot au sol de Black Ops 6, y compris les armes et l'équipement.
- Visuels :
- Amélioration de l'éclairage et de l'aspect visuel de la carte grâce à la technologie de Black Ops 6.
- Son :
- Améliorations audio des effets sonores du jeu, notamment l'équilibrage des bruits de pas.
- Sous-marin :
- Le POI Sous-marin introduit plus tôt cette année apparaît désormais 100 % du temps.
- Drones de redéploiement :
- Augmentation du nombre de drones de redéploiement et du taux d'apparition afin d'équilibrer les cercles ultérieurs.
- Scanner biométrique et Station d'échange d'armes :
- Les récompenses du scanner biométrique et de la station d'échange d'armes ont été rééquilibrées et mises à jour en fonction du loot de Black Ops 6.
Modes
Modes de retour
- Battle Royale
- Résurgence
- Plunder
- Bootcamp
Ajustements pour les modesRésurgence
- Les joueurs bénéficieront d'une remise supplémentaire de 25 % dans la station d'achat sur « Redéployer un coéquipier » tant que le délai de résurgence est actif.
Ranked Play/Mode Classé
- Une toute nouvelle expérience Ranked Play arrivera pour la première fois sur le Battle Royale, sur Urzikstan, avec la Saison 1 Reloaded/Rechargée.
Général
- Transfert :
- Les armes, les plans, les opérations et les skins, ainsi que la grande majorité des éléments cosmétiques de Modern Warfare II et III seront disponibles pour les joueurs de l'ère Black Ops 6 de Warzone.
- Détection AFK :
- Nous avons mis à jour la logique de détection pour déterminer si un jeu est AFK (absent) pendant un match actif.
- Classements :
- Afin de prendre en compte et suivre les nouvelles statistiques issues de l'intégration de Black Ops 6, les statistiques du classement de Warzone seront réinitialisées au lancement.
Armurerie
- L'Armurerie de Black Ops 6 (BETA) est un dépôt qui permet d'accéder à des loadouts des titres précédents, notamment Modern Warfare II et III. Les joueurs peuvent rechercher et activer un objet dans l'Armurerie pour commencer à gagner de l'XP en vue de le débloquer.
- L'Armurerie se débloque au niveau de joueur 24.
Camos
- Premier camo de maîtrise de Call of Duty: Warzone : Abyss (Saison 1).
Combat
Nouveautés
- Bouclier corporel :
- Passez derrière une ennemi qui ne se doute de rien et appuyez deux fois sur le bouton de mêlée afin de l'approcher et en faire votre bouclier personnel contre les tirs.
- Une fois que ces ennemis ont rempli leur mission, donnez-leur le coup de grâce.
- Le bouclier corporel est le successeur spirituel de la mécanique d'interrogation, précédemment implantée.
- Armes de mêlée dédiée :
- Tous les loadouts des joueurs disposeront par défaut d'une arme de mêlée dédiée, en plus des emplacements concernant les armes principales et secondaires.
- Les joueurs peuvent passer à leur arme de mêlée en maintenant le bouton de mêlée enfoncé.
- Les joueurs qui possèdent une arme de mêlée bénéficieront d'un sprint tactique illimité.
- Portes :
- Il est, à présent, possible de tirer sur les portes afin de les ouvrir, ce qui ouvre la voie à de nouvelles tactiques et stratégies.
Ajustements pour le combat
- Arme principale :
- L'inventaire de loadout revient à l'expérience classique de Warzone : les joueurs ne peuvent équiper qu'une seule arme principale.
- Il existe un Joker qui permet d'équiper deux armes principales.
- Ramassage des « Self-Revive » :
- Les joueurs à terre peuvent dorénavant récupérer automatiquement les kits d'auto-réanimation qui sont à proximité.
- Durée des pings en direct :
- La durée des pings en direct a été réduite de 3 à 2 secondes afin d'équilibrer les combats.
- Vitesse de remplacement des plaques d'armure :
- La vitesse à laquelle les joueurs peuvent remplacer leurs plaques d'armure cassées ou manquantes a été augmentée de 8 % afin de correspondre à la fluidité de Black Ops 6.
- Timer d'abandon :
- Le temps d'abandon a été réduit de 5 à 4 secondes en raison du remplacement de l'ancienne mécanique d'interrogation.
- Deaths Door :
- Le niveau de santé auquel les joueurs entrent dans l'état de porte de la mort a été réduit de 50 à 35 %.
- La santé à laquelle l'état de porte de la mort se termine a été réduite de 70 à 55 %.
- Ce changement est dû à notre volonté de permettre aux joueurs de mieux entendre et percevoir leur environnement lorsqu'ils sont menacés par un ennemi.
Mouvement
Nouveaux mouvements
- Omnimovemnt :
- Les innovations en matière de mouvement et de combat de Black Ops 6 sont entièrement intégrées à Warzone.
- Combat Supine :
- Position couchée puis rotation pour une vue à 360 degrés de votre environnement.
- Mouvement intelligent (dans les options) :
- Assistance au sprint.
- Assistance à l'accroupissement.
- Assistance quant à la manière de passer les obstacles.
- Tranche d'angle/inclinaison des armes.
- Sprint tactique illimité :
- Grâce au Perk « Sprinter » ou bien à l'arme de mêlée dédiée.
- Enjambement :
- Les joueurs grimperont désormais sur les rebords fins ou élevés plutôt que de les enjamber, afin d'éviter les morts prématurées.
Ajustements pour les mouvements
- Durée du sprint tactique :
- Augmentation de 2 à 4 secondes.
- Amélioration de l'atterrissage :
- La durée de l'effet de choc lors d'une chute d'une hauteur proche de la mort a été réduite de 3 à 2,1 secondes.
- Améliorations quant aux ascenseurs verticaux et tyroliennes horizontales :
- L'interaction avec les lignes d'ascenseurs et de tyroliennes a été améliorée.
- Drones de redéploiement :
- Les drones de redéploiement restent en place pendant toute la durée d'un match.
- Une fois qu'un drone de redéploiement est dans le gaz, il quitte la carte au lieu de se déplacer.
Inventaire
- Inventaire simplifié :
- Au début de la saison 1, nous simplifions le système d'inventaire en supprimant le « sac à dos » et en revenant à un inventaire classique, organisée en sections (argent, masque à gaz, plaques d'armure, killstreaks, améliorations de terrain, armes, munitions et avantages).
Perks
Général
- Perks à looter :
- Dans les caisses de butin au sol et de ravitaillement ou bien sur un joueur éliminé.
- Paquetage de Perks de spécialiste :
- Peut-être acquis dans les station d'achat en quantités limitées pour 30 000$.
- Perks dans le lobby de pré-match :
- Les perks peuvent désormais être modifiés dans le lobby d'avant-match.
Perks disponibles
- Slot 1 :
- Veteran, Grenadier, Dexterity, Scavenger, Survivor.
- Slot 2 :
- Quatermaster, Bomb Squad, Tracker, Sprinter, Cold-Blooded, Quick Fix.
- Slot 3 :
- Gung-Ho, Resolute, Ghost, Birdseye, Tempered, Alertness.
- Perks pouvant être lootés :
- Shrouded, Irradiated.
Wildcards/Jokers
- Wildscards/Jokers disponibles :
- Bandolier :
- Votre loadout contient une sacoche de munitions.
- Seulement disponible sur Warzone.
- Débloqué au niveau de joueur 15.
- Overkill :
- Donne la possibilité d'équiper deux armes principales ou secondaires.
- Débloqué au niveau de joueur 24.
- Gunfighter :
- Octroie la possibilité d'attacher 3 accessoires supplémentaires sur son arme principale.
- Seulement disponible pour les armes de Black Ops 6.
- Débloqué au niveau de joueur 33.
- Battle Ready :
- Votre loadout contient un UAV et une boîte utilitaire.
- Seulement disponible sur Warzone.
- Débloqué au niveau de joueur 38.
Satchels/Sacoches
- Satchels/Sacoches disponibles :
- Armor Satchel :
- Augmente considérablement votre capacité de transport de plaques d'armure, qui passe de 6 à 12.
- Munitions Satchel :
- Augmente la capacité en munitions pour tous les types d'armes.
- Augmente la capacité en équipements, qui passe de 2 à 4.
Équipements
Équipements disponibles
- Équipements mortels : Frag Grenade, Spring Mine, Semtex, C4, Thermo Grenade, Impact Grenade, Cocktail Molotov, Couteau de lancer, Blast Trap, Drill Charge, Hache de combat.
- Équipements tactiques : Prox Alarm, Concussion, Flasg, Snapshot Grenade, Spy Camera, Fumigènes, Experimental Gas, Stimulant, Decoy Grenade, Shock Charge, Neurogas Mine
Ajustements pour les équipements
- Nombre maximal d'équipements déployés :
- Le nombre maximal d'équipements mortels et tactiques pouvant être déployés en même temps est passé de 2 à 3.
- Nous avons aligné Warzone aux changements apportés au mode multijoueur.
- Frag :
- Les dégâts externes sont passés de 110 à 65.
- Les dégâts moyens sont passés de 155 à 170.
- Les dégâts intérieurs sont passés de 275 à 260.
- Indication sur l'interface déterminant le temps restant avant l'explosion de la grenade.
- Semtex :
- Le rayon d'explosion est passé de 6,5m à 5m.
- Les dégâts externes sont passés de 110 à 45.
- Les dégâts intérieurs sont passés de 200 à 180.
- Couteau de lancer :
- Les dégâts sont passés de 200 à 180.
- Drill Charge :
- Les dégâts externes sont passés de 110 à 39.
- Molotov :
- Les dégâts de brûlure ont été réduits de 10,15, 25 au lieu de 15, 25, 30.
- Smoke :
- Les VFX ont été mis à jour pour coller avec Black Ops 6.
- Experimental Gas :
- Inflige désormais 10 points de dégâts par tic.
- Snapshot Grenade :
- Le rayon est passé de 10m à 15m.
- Une marque est désormais apposée sur la cible qui a été touchée avec succès, et ce pendant 5 secondes.
Killstreaks
Killstreaks disponibles
- Care Package, Napalm Strike, SAM Turret, Sentry Turret, UAV, Advanced UAV, Bunker Buster, Cluster Strike, Counter UAV, Foresight, Precision Airstrike, Supply UAV.
Field Upgrades/Améliorations de terrain
Field Upgrades/Améliorations de terrain disponibles
- Scrambler, War Cry, Boîte d'armures, Boîte de munitions, Decontamination Station, Station d'achat débloyable, Deployable Cover, Heartbeat Sensor, Loadout Drop, Radar portatif, Drone de redéploiement portatif, Redeploy Drone Beacon, Reinforcement Flare, Système Trophy, Utility Box.
Ajustements pour les field upgrades/améliorations de terrain
- Heartbeat Sensor :
- L'écran d'avertissement s'affiche désormais en rouge lorsque les ennemis se trouvent à moins de 15 mètres, contre 7 auparavant.
- Le délai entre les pings a été réduit à 1,5 seconde, au lieu de 2,5 secondes.
- Boîte de munitions :
- Octroie désormais 3 chargeurs de chaque type de munition, au lieu de ne recharger que les types de munitions des armes principales et secondaires.
- Permet aux joueurs d'effectuer des rotations dans leur choix d'armes.
- Radar portatif :
- La durée de l'impulsion du radar portatif a été augmentée de 25 à 30 secondes.
- Drone de redéploiement personnel :
- Se déploie 50% plus vite.
- Il n'est plus interdit de tirer pendant son utilisation.
- Hauteur standardisée sur les différentes cartes.
- Reinforcement Flare :
- Utilisation 30 % plus rapide.
- Système Trophy :
- Les contre-charges passent de 3 à 5.
Armes
- Nous avons élargi l'arsenal de Warzone pour y inclure les armes de lancement de Black Ops 6.
- Nous avons modifié plusieurs accessoires de Black Ops 6 afin qu'ils fonctionnent différemment sur Warzone :
- CHF Barrel :
- Accorde un multiplicateur de cou augmenté plutôt qu'un multiplicateur de tête pour les fusil d'assaut, LMG, DRM, SMG et Pistolets.
- Accorde un multiplicateur de jambes augmenté au lieu d'un multiplicateur de bras pour les fusils de précision et fusils à pompe.
- Flip Magazine :
- Ces chargeurs correspondent à la capacité en munitions de l'arme de base, sur Warzone.
- Rapid Fire :
- Applique désormais une pénalité aux dégâts de base sur Warzone, mais aussi des pénalités pus importantes à la vitesse des balles et à la portée.
- Modifications pour les accessoires de bouche et sous-canon de Modern Warfare II et III.
Nouvelles armes
- Krig C - Fusil d'assaut
- SAUG - SMG
Nouveaux accessoires
- 12 Gauge Dragon's Breath (pour fusils à pompe)
Ajustements pour les armesFusils d'assaut
Fusils de combat
- TAQ-56 (MWII)
- Portée de dégâts maximale augmentée de 25,4 mètres à 35,56.
- Dégâts moyens réduits de 29 à 28.
- Portée de dégâts moyens augmentée de 40,64 mètres à 46,99.
- Multiplicateurs pour les bras et le bas du torse augmentés de 1x à 1,15x.
- ISO Hemlock (MWII)
- Portée de dégâts maximale augmentée de 24,89 mètres à 35,56.
- Dégâts minimums augmentés de 21 à 24.
- Multiplicateur de dégâts pour la tête réduit de 1,4x à 1,3x.
- Multiplicateur pour les bras augmenté de 0,95x à 1,16x.
- Multiplicateur pour les jambes augmenté de 0,95x à 1,05x.
- Portée de dégâts moyenne 2 supprimée.
- Kastov 762 (MWII)
- Portée de dégâts maximale augmentée de 30,48 mètres à 40,64.
- Portée des dégâts moyens augmentée de 50,8 mètres à 53,34.
- Multiplicateur pour le bas du torse réduit de 1,15x à 1x.
- Multiplicateur pour les bras augmenté de 0,96x à 1,15x.
- Multiplicateur pour les jambes augmenté de 0,96x à 1x.
- Kastov 545 (MWII)
- Portée de dégâts maximale augmentée de 15,24 mètres à 31,75.
- Portée des dégâts moyens augmentée de 39,62 mètres à 45,72.
- Dégâts minimums augmentés de 20 à 23.
- Kastov-74u (MWII)
- Portée de dégâts maximale augmentée de 25,4 mètres à 31,75.
- Portée de dégâts moyenne 2 supprimée.
- STB 556 (MWII)
- Portée de dégâts maximale augmentée de 25,4 mètres à 29,84.
- Dégâts minimums réduits de 23 à 22.
- Multiplicateurs pour le bas du torse et les jambes réduits de 1,1x à 1x.
- Portée de dégâts moyenne 2 supprimée.
- FR Avancer (MWII)
- Portée de dégâts maximale augmentée de 24,89 mètres à 29,84.
- Portée de dégâts moyenne 2 supprimée.
- Taille du chargeur augmentée de 25 à 30.
- Tempus Razorback (MWII)
- Portée de dégâts maximale réduite de 29,46 mètres à 28,19.
- Dégâts moyens augmentés de 22 à 24.
- Multiplicateur pour le bas du torse réduit de 1x à 0,91x.
- Lachman-556 (MWII)
- Portée de dégâts maximale augmentée de 30,48 mètres à 34,29.
- Dégâts moyens augmentés de 24 à 26.
- Dégâts minimums augmentés de 18 à 20.
- Portée de dégâts moyenne 2 supprimée.
- TR-76 Geist (MWII)
- Dégâts maximums réduits de 34 à 31.
- Portée de dégâts maximale augmentée de 25,4 mètres à 34,29.
- Dégâts moyens réduits de 31 à 27.
- Portée des dégâts moyens augmentée de 36,83 mètres à 45,72.
- Multiplicateur pour le bas du torse augmenté de 1x à 1,15x.
- Portée de dégâts moyenne 2 supprimée.
- M4 (MWII)
- Portée de dégâts maximale augmentée de 25,4 mètres à 34,29.
- Portée des dégâts moyens augmentée de 40,64 mètres à 44,45.
- Multiplicateur pour les tirs à la tête augmenté de 1,05x à 1,2x.
- Multiplicateur pour le haut du torse augmenté de 1x à 1,1x.
- Chimera (MWII)
- Multiplicateurs pour le bas du torse et les jambes réduits de 1x à 0,95x.
- M13B (MWII)
- Portée de dégâts maximale réduite de 26,67 à 25,9.
- Portée des dégâts moyens réduite de 45,72 à 38,1.
- M13C (MWII)
- Dégâts maximaux augmentés de 27 à 28.
- Portée de dégâts maximale augmentée de 25,4 mètres à 27,94.
- Portée de dégâts moyenne réduite de 40,64 mètres à 39,37.
- M16 (MWII)
- Portée de dégâts maximale augmentée de 25,4 mètres à 33,02.
- Kit de conversion Jak Patriot
- Portée de dégâts maximale réduite de 36,83 mètres à 30,48.
- Portée de dégâts moyenne 1 réduite de 43,18 mètres à 38,1.
- Portée de dégâts moyenne 2 réduite de 60,96 mètres à 48,26.
- STG44 (MWIII)
- Dégâts maximums réduits de 32 à 28.
- Portée de dégâts maximale augmentée de 29,21 mètres à 38,1.
- Dégâts de la portée de dégâts moyenne 1 réduits de 28 à 24.
- Portée des dégâts moyens 1 augmentée de 44,45 mètres à 50,8.
- Vélocité des projectiles réduite de 960m/s à 720m/s.
- Holger 556 (MWIII)
- Portée de dégâts maximale réduite de 50,8 mètres à 40,64.
- Portée des dégâts moyens 1 réduite de 60,96 mètres à 50,8.
- Multiplicateur pour le bas du torse réduit de 1x à 0,95x.
- MTZ-556 (MWIII)
- Portée de dégâts maximale réduite de 40,64 mètres à 35,56.
- Portée de dégâts moyenne 1 réduite de 60,96 mètres à 50,8.
- Multiplicateur pour les tirs à la tête réduit de 1,3x à 1,25x.
- MCW (MWIII)
- Portée de dégâts maximale réduite de 36,83 mètres à 31,75.
- Portée de dégâts moyenne 1 réduite de 50,8 mètres à 44,45.
- BAL-27 (MWIII)
- Portée de dégâts moyenne 1 réduite de 49,53 mètres à 43,18.
- Portée de dégâts moyenne 2 réduite de 60,96 mètres à 53,34.
- Vélocité des projectiles réduite de 800m/s à 740m/s.
- BP50 (MWIII)
- Vélocité des projectiles réduite de 750m/s à 710m/s.
- RAM-7 (MWIII)
- Vélocité des projectiles réduite de 780m/s à 720m/s.
- SVA 545 (MWIII)
- Vélocité des projectiles réduite de 760m/s à 720m/s.
Mitraillettes
- DTIR 30-06 (MWIII)
- Dégâts maximum réduits de 45 à 38.
- Portée des dégâts maximum augmentée de 21,59 mètres à 35,56.
- Plages des dégâts moyens 1 et 2 supprimées.
- Vitesse de balle réduite de 900 m/s à 810 m/s.
Fusils à pompe
- ISO 45 (MWII)
- Portée des dégâts maximum augmentée de 8,89 mètres à 10,16.
- Dégâts minimum augmentés de 18 à 19.
- Multiplicateur pour les tirs à la tête réduit de 1,3x à 1,2x.
- Multiplicateur pour les bras augmenté de 0,95x à 1x.
- ISO 9MM (MWII)
- Portée des dégâts maximum augmentée de 9,39 mètres à 10,41.
- Portée des dégâts moyens 1 augmentée de 13,97 mètres à 17,78.
- Multiplicateur pour les jambes augmenté de 0,99x à 1,1x.
- FSS Hurricane (MWII)
- Portée des dégâts maximum augmentée de 7,87 mètres à 10,66.
- Multiplicateur pour les tirs à la tête réduit de 1,4x à 1,3x.
- Multiplicateur pour les bras augmenté de 1,05x à 1,15x.
- Multiplicateur pour les jambes réduit de 1,05x à 1x.
- MX9 (MWII)
- Portée des dégâts maximum réduite de 11,17 mètres à 10,16.
- Portée des dégâts moyens 1 réduite de 25,14 mètres à 22,35.
- Dégâts minimum augmentés de 18 à 19.
- Multiplicateur pour les bras augmenté de 0,99x à 1,1x.
- Multiplicateur pour le bas du torse réduit de 1,1x à 0,94x.
- Minibak (MWII)
- Dégâts maximum augmentés de 33 à 35.
- Portée des dégâts maximum réduite de 11,43 mètres à 10,16.
- Dégâts de la portée des dégâts moyens 1 augmentés de 28 à 29.
- Multiplicateur pour le bas du torse réduit de 1,1x à 1x.
- Lachmann Sub (MWII)
- Portée des dégâts maximum augmentée de 9,65 mètres à 10,16.
- Portée des dégâts moyens 1 augmentée de 15,49 mètres à 17,78.
- Multiplicateur pour les tirs à la tête augmenté de 1,2x à 1,25x.
- Multiplicateur pour le bas du torse augmenté de 1x à 1,1x.
- Vel 46 (MWII)
- Portée des dégâts maximum réduite de 13,0 mètres à 11,17.
- Multiplicateur pour les tirs à la tête réduit de 1,4x à 1,15x.
- BAS-P (MWII)
- Portée des dégâts maximum réduite de 19,43 mètres à 11,43.
- Dégâts de la portée des dégâts moyens 1 augmentés de 20 à 24.
- Portée des dégâts moyens 1 réduite de 30,48 mètres à 22,35.
- Dégâts minimum augmentés de 16 à 19.
- Multiplicateur pour les tirs à la tête réduit de 1,3x à 1,2x.
- PDSW 528 (MWII)
- Dégâts maximum augmentés de 26 à 28.
- Portée des dégâts maximum réduite de 14,73 mètres à 10,16.
- Fennec 45 (MWII)
- Portée des dégâts maximum augmentée de 9,9 mètres à 10,16.
- Portée des dégâts moyens 1 augmentée de 15,74 mètres à 17,78.
- Dégâts minimum augmentés de 12 à 13.
- Multiplicateur pour le bas du torse augmenté de 1x à 1,1x.
- Lachmann Shroud (MWII)
- Kit de Conversion JAK Decimator
- Portée des dégâts maximum réduite de 13,46 mètres à 10,16.
- Portée des dégâts moyens 1 réduite de 20,57 mètres à 17,78.
- AMR9 (MWIII)
- Portée des dégâts maximum réduite de 13,97 mètres à 12,19.
- Portée des dégâts moyens 1 réduite de 24,13 mètres à 21,59.
- Multiplicateur pour le bas du torse réduit de 1,1x à 1x.
- Vitesse de balle réduite de 625 m/s à 540 m/s.
- Superi 46 (MWIII)
- Portée des dégâts maximum réduite de 12,7 mètres à 10,66.
- Portée des dégâts moyens 1 réduite de 25,4 mètres à 18,79.
- Vitesse de balle réduite de 630 m/s à 520 m/s.
- Rival-9 (MWIII)
- Portée des dégâts maximum réduite de 15,24 mètres à 11,68.
- Portée des dégâts moyens 1 réduite de 25,4 mètres à 19,3.
- Vitesse de balle réduite de 500 m/s à 470 m/s.
- HRM-9 (MWIII)
- Portée des dégâts maximum réduite de 12,7 mètres à 11,93.
- Portée des dégâts moyens 1 réduite de 24,13 mètres à 19,05.
- Vitesse de balle réduite de 480 m/s à 460 m/s.
- Striker 9 (MWIII)
- Dégâts maximum augmentés de 27 à 28.
- Portée des dégâts maximum réduite de 11,17 mètres à 10,16.
- Portée des dégâts moyens 1 réduite de 22,86 mètres à 17,78.
- Portée des dégâts moyens 2 réduite de 35,56 mètres à 25,4.
- Multiplicateur pour le bas du torse réduit de 1,1x à 1x.
- Vitesse de balle réduite de 560 m/s à 500 m/s.
- Striker (MWIII)
- Portée des dégâts maximum réduite de 14,47 mètres à 11,17.
- Portée des dégâts moyens 1 réduite de 26,67 mètres à 20,32.
- Portée des dégâts moyens 2 réduite de 35,56 mètres à 27,94.
- Vitesse de balle réduite de 570 m/s à 510 m/s.
- WSP-9 (MWIII)
- Portée des dégâts maximum réduite de 15,49 mètres à 11,93.
- Portée des dégâts moyens 1 réduite de 23,36 mètres à 19,81.
- Portée des dégâts moyens 2 réduite de 33,02 mètres à 26,67.
- Vitesse de balle réduite de 540 m/s à 500 m/s.
- Kit de Conversion Broodmother .45
- Portée des dégâts maximum réduite de 20,32 mètres à 12,7.
- Portée des dégâts moyens 2 réduite de 30,48 mètres à 22,86.
- RAM-9 (MWIII)
- Portée des dégâts maximum réduite de 12,19 mètres à 11,17.
- Portée des dégâts moyens 2 réduite de 30,48 mètres à 25,4.
- Vitesse de balle réduite de 500 m/s à 450 m/s.
- Static-HV (MWIII)
- Portée des dégâts maximum réduite de 13,97 mètres à 11,17.
- Portée des dégâts moyens 1 réduite de 25,4 mètres à 20,32.
- Portée des dégâts moyens 2 réduite de 35,56 mètres à 30,48.
- Vitesse de balle réduite de 600 m/s à 490 m/s.
- FJX Horus (MWIII)
- Kit de Conversion JAK Scimitar
- Portée des dégâts maximum réduite de 18,08 mètres à 12,19.
- Portée des dégâts moyens 1 réduite de 32,69 mètres à 21,59.
- Portée des dégâts moyens 2 réduite de 50,29 mètres à 30,48.
- Vitesse de balle réduite de 648 m/s à 550 m/s.
Mitrailleuses
- Haymaker (MWIII)
- Dégâts maximum réduits de 36 à 23.
- Dégâts de la première plage de portée moyenne réduits de 23 à 18.
- Dégâts de la deuxième plage de portée moyenne réduits de 18 à 14.
- Lockwood 680 (MWIII)
- Dégâts maximum réduits de 70 à 60.
- Portée de dégâts maximum réduite de 2,54 mètres à 1,39.
- Multiplicateurs pour le bas du torse et les jambes réduits de 1x à 0,9x.
- Dégâts de la première plage de portée moyenne réduits de 51 à 45 et cette portée est maintenant de 3,55 mètres au lieu de 6,85.
- Dégâts de la deuxième plage augmentés de 30 à 35 et portée réduite de 10,41 mètres à 4,69.
- Plage de dégâts moyenne 3 ajoutée avec des dégâts de 21 pour une portée de 5,33 mètres.
- Reclaimer 18 (MWIII)
- Dégâts maximum réduits de 70 à 60.
- Portée de dégâts maximum réduite de 2,54 mètres à 1,01.
- Multiplicateurs pour le bas du torse et les jambes réduits de 1x à 0,9x.
- Dégâts de la première plage de portée moyenne réduits de 51 à 45, avec une portée réduite de 6,85 mètres à 2,54.
- Dégâts de la deuxième plage augmentés de 30 à 35, avec une portée diminuée de 10,41 mètres à 3,30.
- Dégâts de la troisième plage augmentés de 20 à 21, avec une portée de 4,57 mètres.
Fusil tactique
- HCR 56 (MWII)
- Dégâts maximum augmentés de 26 à 28.
- Portée des dégâts maximum augmentée de 34,29 mètres à 38,1.
- Dégâts moyens augmentés de 24 à 25.
- Portée des dégâts moyens réduite de 50,8 mètres à 48,26.
- Vitesse des balles réduite de 840 m/s à 715 m/s.
- 556 Icarus (MWII)
- Portée des dégâts maximum augmentée de 25,9 mètres à 40,64.
- Multiplicateur de tir à la tête réduit de 1,4x à 1,2x.
- Multiplicateur pour les bras augmenté de 1,04x à 1,1x.
- Multiplicateur pour le bas du torse augmenté de 1,04x à 1,1x.
- Vitesse des balles réduite de 840 m/s à 675 m/s.
- RAPP H (MWII)
- Portée des dégâts maximum augmentée de 35,56 mètres à 45,72.
- Dégâts moyens réduits de 25 à 24.
- Dégâts minimum réduits de 23 à 22.
- Multiplicateur de tir à la tête réduit de 1,4x à 1,2x.
- Vitesse des balles réduite de 840 m/s à 695 m/s.
- Sakin MG38 (MWII)
- Dégâts maximum augmentés de 28 à 30.
- Portée des dégâts maximum augmentée de 33,27 mètres à 39,37.
- Dégâts moyens augmentés de 26 à 27.
- Portée des dégâts moyens réduite de 55,62 mètres à 50,8.
- Multiplicateur pour le bas du torse augmenté de 1x à 1,05x.
- Vitesse des balles réduite de 840 m/s à 725 m/s.
- RPK (MWII)
- Dégâts maximum augmentés de 29 à 31.
- Portée des dégâts maximum augmentée de 28,19 mètres à 50,8.
- Dégâts minimum augmentés de 23 à 27.
- Multiplicateur pour le bas du torse augmenté de 1x à 1,1x.
- Suppression des plages de dégâts moyens 1 et 2.
- RAAL MG (MWII)
- Dégâts maximum augmentés de 33 à 38.
- Dégâts moyens augmentés de 30 à 35.
- Portée des dégâts moyens réduite de 63,5 mètres à 53,34.
- Dégâts minimum augmentés de 28 à 30.
- Multiplicateur pour le bas du torse réduit de 1x à 0,9x.
- TAQ Eradicator (MWIII)
- Dégâts minimum réduits de 28 à 26.
- Vitesse des balles réduite de 840 m/s à 675 m/s.
- Puleymot 762 (MWIII)
- Dégâts maximum réduits de 40 à 36.
- Portée des dégâts maximum augmentée de 34,29 mètres à 38,1.
- Dégâts minimum réduits de 35 à 34.
- Vitesse des balles réduite de 810 m/s à 700 m/s.
- TAQ Evolvere (MWIII)
- Portée des dégâts maximum réduite de 36,83 mètres à 33,02.
- Vitesse des balles réduite de 805 m/s à 695 m/s.
- Kastov LSW (MWIII)
- Dégâts maximum réduits de 29 à 27.
- Portée des dégâts maximum augmentée de 28,19 mètres à 38,1.
- Dégâts moyens réduits de 27 à 24.
- Portée des dégâts moyens augmentée de 35,56 mètres à 53,34.
- Dégâts minimum réduits de 23 à 22.
- Multiplicateur pour le bas du torse augmenté de 1x à 1,1x.
- Vitesse des balles réduite de 800 m/s à 690 m/s.
- Suppression de la deuxième plage de dégâts moyens.
- Bruen Mk9 (MWIII)
- Vitesse des balles réduite de 810 m/s à 690 m/s.
- Holger 26 (MWIII)
- Vitesse des balles réduite de 790 m/s à 690 m/s.
- DG-58 LSW (MWIII)
- Vitesse des balles réduite de 880 m/s à 675 m/s.
Fusils de précision
- SP-R 208 (MWII)
- Dégâts maximum augmentés de 93 à 100.
- Portée des dégâts maximum augmentée de 29,21 mètres à 45,72.
- Dégâts minimum augmentés de 55 à 93.
- Multiplicateur de tir à la tête réduit de 2x à 1,7x.
- Vitesse des balles réduite de 830 m/s à 730 m/s.
- Suppression de la première plage de dégâts moyens.
- SA-B 50 (MWII)
- Dégâts maximum augmentés de 91 à 100.
- Portée des dégâts maximum augmentée de 28,19 mètres à 39,37.
- Dégâts minimum augmentés de 50 à 85.
- Multiplicateurs pour le haut du torse, le cou et le haut des bras augmentés de 1,26x à 1,5x.
- Suppression de la première plage de dégâts moyens.
- Lockwood MK2 (MWII)
- Portée des dégâts maximum augmentée de 24,13 mètres à 33,02.
- Portée des dégâts moyens augmentée de 45,72 mètres à 50,8.
- Multiplicateur pour le haut des bras augmenté de 1,2x à 1,4x.
- Vitesse des balles augmentée de 690 m/s à 720 m/s.
- EBR-14 (MWII)
- Portée des dégâts maximum augmentée de 50,8 mètres à 55,88.
- Multiplicateur de tir à la tête réduit de 2x à 1,5x.
- Multiplicateur pour les bras augmenté de 1x à 1,3x.
- Suppression des plages de dégâts moyens 1 et 2.
- LM-S (MWII)
- Multiplicateur de tir à la tête réduit de 2,1x à 1,7x.
- TAQ-M (MWII)
- Suppression des plages de dégâts moyens 1 et 2.
- Tempus Torrent (MWII)
- Portée des dégâts moyens augmentée de 41,91 mètres à 50,8.
- Dégâts minimum augmentés de 42 à 46.
- Suppression de la deuxième plage de dégâts moyens.
- Kar98k (MWIII)
- Portée des dégâts maximum réduite de 55,88 mètres à 48,26.
- Vitesse des balles réduite de 620 m/s à 600 m/s.
- KVD Enforcer (MWIII)
- Portée des dégâts maximum réduite de 46,99 mètres à 40,64.
- Portée des dégâts moyens réduite de 58,42 mètres à 50,8.
- MCW 6.8 (MWIII)
- Portée des dégâts maximum réduite de 50,8 mètres à 40,64.
- Vitesse des balles réduite de 930 m/s à 840 m/s.
Handguns
- Victus XMR (MWII) :
- Vitesse des balles est passée de 860 m/S à 800 m/s.
- FJX Imperium (MWII) :
- Vitesse des balles est passée de 860 m/s à 800 m/s.
- MCPR-300 (MWII) :
- Vitesse des balles est passée de 860 m/s à 760 m/s.
- LA-B 330 (MWII) :
- Vitesse des balles est passée de 860 m/s à 760 m/s.
- SP-X 80 (MWII) :
- Vitesse des balles est passés de 860 m/S à 760 m/s.
- XRK Stalker (MWIII) :
- Portée maximale des dégâts est passée de 50,8 mètres à 44,95 mètres.
- MORS (MWIII) :
- Portée maximale des dégâts est passée de 76,2 mètres à 70,48 mètres.
- X12 (MWII) :
- Modicateur de bras augmentée de 1,1x à 1,4x.
- 9MM Daemon (MWII) :
- Dégâts minimums augmentés de 22 à 24.
- Modificateur de main passe de 1,09x à 1,13x.
- Suppression de la portée de dégâts moyens de 2.
- P890 (MWII) :
- Modificateur de bras inférieur passe de 1x à 1,3x.
- Renetti (MWIII) :
- JAK Ferocity Conversion Kit :
- Portée maximale des dégâts réduite de 12,49 mètres à 10,66 mètres.
Loot
- Loot au sol et dans les caisses :
- Ajout des objets de Blacks Ops 6 :
- Field Equipment : War Cry, Scrambler.
- Killstreaks : Napalm Strike, Sentry Gun, SAM Turret, Care Package.
- Mortels : Hache de combat, Blast Trap, Impact Grenade, Spring Mine.
- Tactiques : Neurogas Mine, Prox Alarm Spy Camera.
- Perks : Grenadier, Combat Tracker, Dexterity, Cold-Blooded, Irradiated, Shrouded.
- Satchels/Sacoches : Armor Satchel, Munitions Satchel.
- Suppression des éléments suivants :
- Killstreaks : Cluster Mine, Mosquito Drone, Guardian, Bomb Drone.
- Mortels : Mine de proximité, Claymore, Thermite, Breacher Drone.
- Tactiques : Tracker Grenade, Scarre Mine.
- Jetons de redéploiement.
- Distribution du loot :
- Le système de distribution du loot créé désormais plus d'espace pour les objets de grande taille lorsqu'ils sont déposés au sol afin d'éviter les chevauchements du butin.
- Cabinets médicaux :
- Le butin des armoires médicales tombe à présent plus près de son origine.
- Station d'achat :
- L'inventaire et les prix dans les stations d'achat ont été légèrement ajustés avec l'intégration de Black Ops 6.
- Contours des armes :
- Les armes ont désormais un aperçu de leur rareté afin d'aider les joueurs à mieux évaluer les options à leur disposition lors d'un match.
Contrats
Contrats disponibles
- Bounty, Big Game Bounty, Scavenger, Intel, Most Wanted, Signals Intelligence, Spy Drone, Elite Contracts.
Ajustements pour les contrats
- Bounty :
- L'achèvement du contrat inclut à présent l'achèvement des cibles abattues que vous n'avez pas éliminé vous-même.
- L'état « Poached » compte comme un échec de contrat pour le suivi des défis.
- Most Wanted :
- Suppression du jeton de redéploiement dans la caisse de récompense de Most Wanted en solo.
- Scavenger :
- La récompense principale en Battle Royale et Résurgence est à présent un porte-plaques d'armure.
Événements publics
- Battle Royale et Résurgence :
- Firesale :
- tous les articles de la station d'achat sont réduits de 50 % pour une durée limitée.
- Restock :
- Toutes les boîtes de ravitaillement se fermes et sont réapprovisionnées en items.
- Jailbreak :
- Tous les opérateurs dans le Goulag et ceux éliminés sont redéployés à la fin du timer.
- Fly Buy :
- Une série de drones largue un certain nombre de stations d'achat déployables.
- Recon Flyover :
- Évitez la détection des drones pour empêcher la diffusion de votre position.
- Squad Loadout Drop :
- Ne sont accessibles qu'aux membres de l'équipe à laquelle ils sont affectés.
- Battle royale :
- Contested Loadout Drop :
- Nombre limité de loadouts accessibles à toutes les équipes.
- Cash Drop :
- Un certain nombre de caisse sont déposées et rapportent de l'argent quand elles sont capturées.
- Contractor :
- Tous les contrats rapportent plus lorsqu'ils sont terminés dans le temps imparti.
- Rogue Signal :
- Toutes les équipes s'affrontent sur une tâche aléatoire. Les meilleures d'entre elles obtiennent une récompense avec un butin exclusif.
- Résurgence :
- Bounty Royale :
- Toutes les équipes se voient automatiquement attribuer un contrat de prime.
- High Stakes :
- Un certain nombre de caisse sont déposées et donnent un butin de haut niveau ainsi que double l'XP gagné lorsqu'elles sont capturées.
- Plunder :
- Blood Money :
- Les opérateurs éliminés perdent plus d'argent pendant l'événement.
- Attack Choppers :
- Lors des prolongations du match, des hélicoptères d'attaque entrent dans la zone de guerre. abattez-les pour gagner de l'argent.
- Goulag :
- Locked & Loaded :
- Commencez le match avec une armure complète et des armes améliorées.
- Go Again :
- Obtenez une nouvelle chance au Goulag, en cas de défaite.
- Cash Drop :
- Le loot au sol est remplacé par de l'argent.
- Climb & Punishment :
- Une échelle tombe au centre du Goulag. Choisissez de partir ensemble ou de vous trahir.
Opérateurs
Nouveaux Opérateurs
- Goliath (bundle BlackCell)
- Sevati "Sev" Dumas (bundle BlackCell)
- The Replace (bundle dans la boutique)
- Competitor CDL Home and Away Operators (bundle CDL)
Interface
- Menu de personnalisation :
- Comprend désormais un onglet « Ancien » pour équiper les cartes de visite, les emblèmes et écrans de chargement de Modern Warfare II et III.
- Filtrage du contenu hérité :
- Possibilité de filtrer le contenu organisé par jeu dans le gunsmith et le choix de l'opérateur.
- Tac Map :
- Nous avons simplifié l'interface en cachant des icônes sur le côté droit de l'écran.
- Les contrats ont été placés sur le côté gauche de la carte pour un accès plus facile et une présentation plus intuitive.
- Type de mini-carte :
- Ajout de la possibilité de changer le type de mini-carte et le type de boussole.
- Nombre de munitions dans la « Munitions Satchel » :
- Ajout d'un icône à côté de votre nombre de munitions lorsqu'une « Munitions Satchel » est équipée.
- Élimination d'un joueur et carte de visite :
- L'élimination d'un joueur ennemi affiche à présent sa carte de visite au centre de l'interface utilisateur.
- Paramètres d'assistance à la visée :
- Modifications de paramètres d'assistance à la visée.
- Distance de ping :
- Le loot ne peut plus être pingué à plus de 40 mètres pour une meilleure lisibilité en combat.
- Fréquence des éclaboussures en jeu :
- Nous avons réduit l'encombrement général des éclaboussures en jeu en réduisant la fréquence et le bruit associé.
- Accessoires d'armes :
- Apparaissent sur le HUB en bleu pour une meilleure visibilité et une meilleure clarté.
- Navigation dans les playlists :
- Amélioration du menu des playlists.
Audio
- Mode casque amélioré :
- Nous sommes ravis d'introduire notre meilleure expérience audio dans Warzone avec l'introduction de la HRTF (Head-Related Transfer Function), via le profil universel dans le mode casque amélioré, qui est disponible gratuitement pour tous les joueurs.
- Audio de rupture des plaques d'armure :
- Un nouveau son a été ajouté indiquant que les plaques d'armure ont été détruites.
- Chat de proximité :
- Le rayon du chat de proximité a été réduit de 55 à 45 mètres.
- Indices sonores des « Bunty Contract » :
- Ajout de signaux sonores lorsque le niveau de menace de prime augmente ou diminue.
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